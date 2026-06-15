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„Trump a fost emoționat”. Putin l-a lingușit pe liderul de la Casa Albă în ultimul apel, dezvăluie consilierul dictatorului rus, Ușakov

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vladimir putin si donald trump
Colaj foto: Profimedia Images
Din articol
Donald Trump, emoționat „Trump va pune presiune pe eropeni”

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a felicitat pe președintele SUA, prin telefon, cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani. Discuția a avut un caracter prietenos și sincer și a durat aproximativ o oră, mai exact 55 de minute, susține consilierul dictatorul de la Kremlin. 

Analiza discuției făcute de către principalul consilier al lui Putin a fost publiată chiar pe site-ul oficial al Administrației Prezidențiale de la Moscova: „După cum vă dați seama, nu a avut loc doar un schimb de amabilități. Președintele Trump nu a ascultat doar cuvinte frumoase și urări: liderii au discutat, desigur, și teme cheie ale actualei situații internaționale, aspecte legate de dezvoltarea relațiilor bilaterale ruso-americane, precum și posibile contacte între reprezentanții ambelor părți.

În ceea ce privește felicitările, acestea au avut un caracter informal și au reflectat natura relațiilor personale dintre cei doi lideri. Președintele Rusiei nu și-a ascuns respectul față de calitățile de luptător ale lui Donald Trump, capacitatea acestuia de a rezista la lovituri, de a depăși cu succes obstacolele și de a-și atinge cu perseverență obiectivele.

Donald Trump, emoționat

De altfel, președintele nostru a trimis și un mesaj de felicitare, în care a subliniat, de asemenea, trăsăturile de caracter remarcabile ale sărbătoritului, care contribuie la succesul său ca om și ca politician. Donald Trump a fost emoționat de cele spuse, a mulțumit și a remarcat că Vladimir Putin a fost primul dintre toți liderii străini care l-a sunat la Casa Albă.

Aș dori să subliniez încă o dată că discuția s-a desfășurat într-o atmosferă informală și, aș spune, nu fără o notă de umor. Pot chiar să vă dezvălui un mic secret: cifra 80 nu îi este tocmai pe plac lui Donald Trump, deoarece este plin de energie și vigoare.

Voi adăuga, de asemenea, că Vladimir Putin i-a transmis, firește, cele mai bune urări primei doamne Melania Trump, apreciind în mod deosebit rolul acesteia în eforturile de reunire a copiilor ruși și ucraineni cu familiile lor. La rândul său, Donald Trump a transmis salutări din partea soției sale și recunoștință pentru sprijinul acordat acesteia de partea rusă.

Pentru a încheia definitiv partea ceremonială a felicitărilor, voi menționa că Vladimir Putin a mulțumit pentru mesajul cald de felicitare al lui Donald Trump cu ocazia Zilei Rusiei, în care este exprimat sentimentul de respect față de poporul rus.

Desigur, în cadrul discuției s-a abordat situația legată de memorandumul de înțelegere care se află în curs de elaborare între SUA și Iran. Donald Trump a declarat că acordul este aproape de finalizare și că se așteaptă ca rezultatele negocierilor dificile, dar în cele din urmă încununate de succes, să poată fi făcute publice chiar astăzi. El a recunoscut că drumul către acorduri a fost anevoios, că au existat multe obstacole, și nu doar din partea conducerii iraniene. Însă, în cele din urmă, eforturile negociatorilor americani, cu ajutorul mediatorilor pakistanezi și qatarezi, au permis obținerea unui rezultat acceptabil, iar Donald Trump și-a exprimat recunoștința pentru implicarea Rusiei și, în special, pentru propunerile făcute în vederea găsirii unor soluții constructive.

Din partea noastră, s-a exprimat satisfacția că conflictul, care era capabil să aprindă întreaga regiune și nu numai, pare, după toate aparențele, să fie stins. S-a remarcat disponibilitatea de a continua să se lucreze în favoarea stabilizării situației și a soluționării problemelor profunde, de care va trebui să ne ocupăm în continuare cu seriozitate.

„Trump va pune presiune pe eropeni”

În ceea ce privește conflictul din Ucraina, Donald Trump a subliniat din nou necesitatea încetării ostilităților. El a declarat că este pregătit să exercite presiuni atât asupra partenerilor europeni, cât și asupra Kievului, inclusiv în cadrul viitoarelor discuții de la summitul G7. Recentele atacuri asupra obiectivelor civile de pe teritoriul rus, desigur, împiedică soluționarea conflictului, lucru care a fost remarcat. Trump a mai spus că, dacă războiul se va încheia cât mai curând posibil, atunci se vor deschide perspective pentru construirea unor relații americano-ruse cu adevărat de o nouă calitate.

La rândul său, Vladimir Putin a susținut ideea că niciun fel de încercări ale regimului de la Kiev de a lovi infrastructura civilă din Rusia nu vor schimba situația critică a Ucrainei pe câmpul de luptă. La Evian, europenii și Zelenski vor încerca, fără îndoială, să prezinte lucrurile exact invers și vor putea propune doar idei menite să prelungească conflictul și să continue acțiunile militare. Iar lui Zelenski i s-ar cuveni să i se transmită să nu uite de tragedia Holocaustului, în loc să organizeze cu onoruri reînhumări ale criminalilor naziști. Dacă șeful regimului de la Kiev va face din nou aluzii la o posibilă întâlnire cu liderul rus, atunci, așa cum s-a spus anterior, dacă dorește o întâlnire – să vină la Moscova.

Este semnificativ faptul că Donald Trump, reacționând la acest lucru, a vorbit despre alianța dintre cele două țări ale noastre din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. El a spus că acest lucru pur și simplu nu trebuie uitat.

Stimați colegi, cred că v-am prezentat toate aspectele esențiale ale convorbirii telefonice care a avut loc. Merită, probabil, să menționez și faptul că Vladimir Putin, având în vedere desfășurarea cu succes a Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia în 2018, le-a urat succes organizatorilor americani ai actualului campionat.

Și încă un lucru, ultimul. S-a convenit ca reprezentanții speciali ai președintelui SUA, Steve Whitcoff și Jared Kushner, care se ocupă în prezent intens de problemele iraniene, să revină în Rusia în curând.

Întrebare: Au fost trimise cadouri?

Y. Ushakov: Nu au fost trimise cadouri, dar, așa cum am spus deja, a existat o felicitare foarte călduroasă, care reflectă natura relațiilor dintre cei doi președinți.

Editor : A.R.

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