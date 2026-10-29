„Trump depinde de niște idioți”. Cum poate „Proiectul Sahalin-1” să readucă giganții petrolieri americani în Rusia

Reprezentanții de la Washington și Moscova discută despre revenirea companiilor americane pe piața energetică rusă. Printre potențialele acorduri se numără reluarea exploatării comune a petrolului în Extremul Orient (proiectul „Sahalin-1”) și participarea SUA la restabilirea livrărilor de petrol din Rusia către Europa prin conducta „Drujba”, relatează FT, citând participanții la negocieri.

De asemenea, companiile din Federația Rusă ar putea relua livrările de titan către SUA, material esențial pentru producția de avioane. O altă idee presupune ca companiile aeriene americane să fie admise în spațiul aerian rus — pentru zboruri de tranzit, în scopul economisirii combustibilului.

Cu toate acestea, sursele FT subliniază o contradicție fundamentală între părți. Reprezentanții Kremlinului sunt pregătiți pentru o cooperare economică cu SUA chiar acum, în timp ce reprezentanții Casei Albe consideră că încetarea războiului din Ucraina este o condiție necesară pentru încheierea acordurilor. „Acordurile economice vor face parte dintr-un tratat general de pace, care va pune capăt acestui război sângeros și brutal. Însă deciziile finale nu au fost încă luate”, citează publicația unul dintre interlocutori.

Diplomații occidentali consideră că principalul obstacol în calea păcii îl reprezintă poziția personală a președintelui rus Vladimir Putin, care nu este încă dispus să pună capăt războiului în schimbul unor acorduri economice. „[Pentru Putin] nu este vorba de bani, ci de umilire și control”, citează FT cuvintele unui diplomat european care a dorit să rămână anonim.

În plus, în mediul de afaceri american persistă scepticismul cu privire la continuarea activității în Rusia. De exemplu, compania petrolieră ExxonMobil, care până în 2022 deținea 30% din acțiunile proiectului „Sahalin-1”, nu intenționează deocamdată să se întoarcă în țară. După retragerea din Federația Rusă, compania a declarat doar că continuă să solicite Kremlinului despăgubiri pentru activele pierdute.

Încă de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, emisarii speciali ai SUA, Steve Whitcoff și Jared Kushner, încearcă să convingă Rusia să pună capăt războiului din Ucraina prin promisiuni de acorduri economice. Printre proiectele comune pentru anii 2025–2026 s-au vehiculat deja idei precum extracția metalelor rare, revânzarea de către americani a gazului rusesc către Europa, exploatarea Arcticii și chiar construirea unui tunel din Țukotka către Alaska. Însă toate aceste idei nu au fost încă puse în practică.

Unul dintre rarele exemple de tranzacție concretizată a fost acordul din 9 octombrie între Putin și Trump privind reluarea exportului de motorină din Federația Rusă către SUA. Decizia nu a dus la schimbări pozitive în economia americană și a coincis cu o scădere fără precedent a popularității președintelui în exercițiu în Statele Unite. „Acordul privind motorina” a fost condamnat public atât de reprezentanții Partidului Democrat, cât și de cei ai Partidului Republican.

În interiorul Casei Albe, în ciuda negocierilor în curs cu Kremlinul, se clatină convingerea că președintele rus poate fi convins să accepte pacea prin intermediul unor oferte de afaceri. Funcționari americani declară sub anonimat că emisarii speciali Whitcoff și Kushner „interpretează greșit motivele lui Putin”, „sunt vulnerabili la manipulările rusești”, iar Trump, în consecință, „depinde de niște idioți”.

Editor : A.R.