Trump este șantajat de Putin cu materiale deținute de către FSB, acuză un fost șef KGB înainte de întâlnirea din Alaska

Alnur Mussayev, fost agent KGB și șef al Serviciului de Securitate de Stat al Kazahstanului (moștenitorul KGB din Kazahstan) susține, într-o postare pe rețelele sociale, că Vladimir Putin ar deține documente și imagini compromițătoare care-l vizează pe Donald Trump. Fostul oficial KGB se referă la dosarul Epstein, despre care liderul de la Casa Albă a susținut în mai multe rânduri că nu a fost implicat. Informația vine în contextul în care Donald Trump și Vladimir Putin urmează să se întâlnească, vineri, în Alaska pentru a decide soarta Ucrainei.

Fostul agent secret sovietic vorbește despre anchetele care l-au vizat pe Trump în Statele Unite ale Americii și despre puterea pe care acesta o exercită asupra tuturor structurilor care l-ar fi putut ancheta: „Probabil că președintele Donald Trump va reuși să împiedice anchetarea în SUA a infracțiunilor sale de natură sexuală și a spălării banilor proveniți din activități criminale din Rusia, Kazahstan și alte foste republici sovietice.”

Mussayev susține că liderul de la Casa Albă controlează entitățile cheie din SUA care l-ar putea viza în dosarele în care a apărut numele acestuia, dar această influență nu ar putea fi extinsă și asupra Moscovei sau chiar asupra lui Putin: „La urma urmei, în această fostă țară liberă, puterea este concentrată într-o singură mână. Congresul, Procuratura, FBI, comunitatea de informații, forțele armate, o mare parte a organelor judiciare, poliția de migrație, care s-a transformat în garda personală, toate acestea îndeplinesc astăzi doar instrucțiunile și ordinele lui Donald Trump. Cu toate acestea, nu se poate influența Rusia și, în special, FSB și Putin, pentru a preveni șantajul cu materiale compromițătoare de către Trump.”

„Materiale ample și bine documentate despre infracțiunile lui Trump”

Fostul oficial kazah, care trăiește acum la Viena, vorbește despre informații pe care le are de la „foștii săi colegi din KGB”, care „deocamdată” nu vor să-și dezvăluie identitatea: „Foștii mei colegi din KGB, bine informați, mărturisesc (deocamdată în mod confidențial) că Putin deține materiale ample și bine documentate despre infracțiunile lui Trump. Documente despre majoritatea tranzacțiilor din conturile care aparțin direct lui Trump sau care sunt în mod evident afiliate cu numele său. Mărturii ale agenților, care pot fi ușor transformate în mărturii ale martorilor, precum și documente audio și video care arată infracțiuni sexuale împotriva minorilor și violență împotriva femeilor.”

Mussayev continuă acuzațiile și susține că Donald Trump ar fi chiar dispus să ducă la dezbinarea NATO și a Uniunii Europene.

„Dar chiar și fără mine și fără colegii mei din serviciile secrete rusești, orice persoană perspicace vede scurgerile controlate de informații compromițătoare din FSB, care îi provoacă dureri lui Trump și îl obligă să fie în formă pentru a susține interesele Rusiei în ceea ce privește dezbinarea NATO și a Uniunii Europene și ajutorul în asigurarea capitulării Ucrainei.”

„Fete pe insula Epstein și la Mar-a-Lago.”

Potrivit lui Mussayev oameni influenți din Kazahstan și cu afaceri importante au trimis tinere pe insula celebrului Epstein, găsit mort în celula sa, mai multe tinere. Mussayev vorbește despre un dosar în care era vizat unul dintre aceștia și care a fost clasat la solicitarea expresă a FSB, chiar la scurt timp după ce Putin a preluat puterea la Moscova.

„Fostul cetățean al Kazahstanului, Tofik Arifov, a fost urmărit penal în anii '90 pentru infracțiuni economice. În anii 2000, la cererea FSB-ului rus, dosarul său a fost închis, iar toate materialele au fost predate Rusiei, conform Acordului de asistență juridică. Inutil să spunem că Arifov era o sursă valoroasă de informații și un agent de influență. El folosea escortele nu numai pentru relaxare, ci și pentru a compromite persoane de interes pentru FSB.”

„În fotografia cu Arifov mai sunt încă trei bărbați, oameni de afaceri bogați din Kazahstan (de la stânga la dreapta: cu spatele, Likhudzaev, Shadiev și Mashkevich). Acești patru foști cetățeni kazahi, la cererea FSB, furnizau fete pe insula Epstein și în Mar-a-Lago.”

Prima campanie electorală a lui Donald Trump

Agenţiile americane de informaţii au declarat la începutul anului 2017 că Rusia s-a implicat în alegerile prezidenţiale din 2016 din Statele Unite pentru a-l ajuta pe Donald Trump. Fostul director FBI, Robert Mueller, este a fost șeful comisiei de anchetă care verifică dacă membrii echipei lui Donald Trump au beneficiat sau nu de eforturile Rusiei. Ei trebuie să mai afle dacă legea a fost încălcată şi în ce mod.

John Brennan, care a condus din 2013 până în 2017 Agenţia Centrală de Informaţii (CIA), spunea că „ruşii au intervenit cu neruşinare” în alegerile prezidenţiale, iar reprezentanţii Moscovei au recrutat în mod activ americani „voluntari sau involuntari” pentru a sprjini aceste eforturi din Statele Unite.

„În mintea mea, am întrebări rămase fără răspuns cu privire la succesul pe care l-au avut ruşii atunci când au încercat să atragă americani, implicaţi sau nu în campanie, pentru a munci în numele lor”, a declarat Brennan.

Însă acesta a refuzat să dea informaţii despre identitatea persoanelor suspectate că au acţionat ca informatori ai Moscovei. De asemenea, fostul director al agenţiei de informaţii a precizat că preşedintele Trump ar fi putut să încalce protocolul săptămâna trecută, atunci când a divulgat informaţii clasificate într-o întâlnire cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, şi cu ambasadorul rus de la Washington, Serghei Kisliak.

Brennan a fost audiat de către congresmenii din Comisia de Informaţii a Camerei Reprezentanţilor cu privire la investigaţia legată de implicarea ruşilor în alegerile prezidenţiale americane şi de presupusele legături dintre asociaţii campaniei Trump şi agenţii Moscovei.

Ancheta a fost ulterior clasată de către serviciile americane și sub noul mandat al lui Donald Trump CIA a ajuns la concluzia că rușii n-au intervenit în alegerile din 2016.

Kremlinul l-a cultivat pe Trump

Donald Trump a avut numeroase contacte cu Rusia și Uniunea Sovietică. Prima vizită a lui Trump la Moscova sovietică în 1987 pare, retrospectiv, să facă parte dintr-un tipar. Dosarul fostului ofițer de informații britanic Christopher Steele afirmă că Kremlinul l-a cultivat pe Trump timp de „cel puțin cinci ani” înainte de victoria sa uimitoare în alegerile prezidențiale americane din 2016.

Acest lucru ne-ar duce înapoi în jurul anului 2011 sau 2012. De fapt, afirmă Politico, Uniunea Sovietică era interesată de el, cu trei decenii mai devreme. Serviciul diplomatic sovietic la cel mai înalt nivel i-a organizat vizita la Moscova în 1987.

Cu asistență din partea KGB. Aceasta a avut loc în timp ce Kriucikov căuta să îmbunătățească tehnicile operaționale ale KGB într-un domeniu special și sensibil. Șeful spionilor dorea ca personalul KGB din străinătate să recruteze mai mulți americani. Pe lângă schimbările politice de la Moscova, dificultatea lui Kriucikov avea legătură cu colectarea de informații.

Odată cu trecerea timpului, Trump nu și-a ascuns admirația pentru Rusia și față de Vladimir Putin, numindu-l pe acesta, în mai multe rânduri „un om puternic”.

20 de milioane de dolari pentru Miss Universe în Rusia

Trump a organizatorul Miss Universe pentru mai mulți ani, iar ultima ediție care s-a desfășurat sub directul său patronaj a fost organizată în Rusia. Acesta a fost în contact cu Aras Agalarov, un miliardar apropiat de Kremlin.

A fost imediat cucerit de Aras Agalarov, miliardarul proprietar al corporației Crocus Group, când cei doi bogati dezvoltatori imobiliari s-au întâlnit pentru prima dată la concursul Miss USA din Las Vegas, la mijlocul lunii iunie 2013, dezvăluia TheGuardian, în 2017.

După doar zece minute de discuții, Trump își etala noul prieten. „M-a bătut pe umăr, mi-a arătat degetul mare în sus și a început să strige: «Uite cine a venit să mă vadă! Este cel mai bogat om din Rusia!»”, și-a amintit Agalarov într-o revistă rusă mai târziu în acel an, înainte de a clarifica că averea sa – estimată la aproximativ 2 miliarde de dolari – era departe de a fi cea mai mare din Rusia.

Întâlnirea fusese stabilită cu doar o lună înainte, când fiul lui Agalarov, Emin, un cântăreț pop binecunoscut în Europa de Est, și-a filmat ultimul videoclip muzical în Los Angeles. Co-protagonista sa era actuala Miss Univers, o alegere care i-a adus pe membrii familiei Agalarov în contact cu divizia de concursuri de frumusețe a lui Trump.

Ideea de a găzdui concursul din acel an în Rusia a fost propusă în timpul cinei de Paula Shugart, directorul executiv al Miss Universe, potrivit lui Emin Agalarov. Într-un interviu puțin remarcat, publicat în iulie, Emin a spus că organizația lui Trump părea să aibă nevoie de banii pe care Moscova îi putea oferi. „Avem multe datorii”, a spus Shugart, potrivit lui Emin. Miss Universe neagă că Shugart ar fi spus acest lucru.

În orice caz, s-a convenit rapid asupra unei sume de 20 de milioane de dolari care urma să fie plătită de Agalarov în schimbul aducerii concursului Miss Universe în Rusia de către Trump. Mai mulți democrați și-au exprimat îngrijorarea că această plată – la fel ca miliardele din împrumuturile bancare pe care le-a obținut pentru a se salva de la faliment la începutul anilor 1990 – ar fi putut să-l lase pe Trump îndatorat influențelor străine.

„Concursul a fost finanțat de un miliardar rus apropiat de Putin”, a declarat senatorul Al Franken din Minnesota în cadrul unei audieri în Congres în luna mai. „Rușii au o istorie de utilizare a investițiilor financiare pentru a obține influență asupra persoanelor influente și apoi pentru a le cere favoruri. Știm asta.”

La doar patru săptămâni după filmarea videoclipului lui Emin, la reuniunea din Las Vegas, Trump a anunțat că acordul a fost încheiat. Miss Universe urma să se desfășoare în complexul Crocus City al familiei Agalarov, situat la marginea Moscovei, descris de Trump ca „cel mai important loc din Rusia”.

Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc în Alaska

Statele Unite și Rusia au convenit ca președinții Donald Trump și Vladimir Putin să se întâlnească vineri, pe data de 15 august, pentru a discuta modalități de a pune capăt războiului din Ucraina.

Liderul țării invadate de ruși, Volodimir Zelenski nu este așteptat să participe.

Trump a anunțat întâlnirea cu o săptămână înainte, chiar în ziua în care expira termenul limită dat Rusiei pentru a accepta un armistițiu sau a se confrunta cu noi sancțiuni americane. Trei runde de negocieri între Rusia și Ucraina, desfășurate în această vară la inițiativa lui Trump, nu au adus progrese semnificative spre pace.

Acum, întâlnirea va avea loc în Alaska, teritoriu care a aparținut odinioară Rusiei. Locația exactă nu a fost dezvăluită, dar Trump a spus doar că va fi „un loc foarte popular, din mai multe motive”.

Va fi prima vizită a unui lider rus în Alaska, deși aceasta a făcut parte din imperiul țarist până în 1867, potrivit agenției Tass. Alaska a fost colonizată de Rusia începând cu secolul al XVIII-lea, până când țarul Alexandru al II-lea a vândut-o Statelor Unite în 1867, pentru 7,2 milioane de dolari.

Când s-a descoperit că regiunea conține resurse vaste, tranzacția a fost considerată naivă și a stârnit remușcări și auto-critici. După prăbușirea URSS, Alaska a devenit un subiect de nostalgie și glume pentru ruși. Un cântec popular în anii ’90 spunea: „Nu te face de râs, America... dă-ne înapoi draga noastră Alaska.”

Sam Greene, de la King’s College London, a scris pe X că simbolismul Alaskăi ca loc al summitului despre Ucraina este „îngrozitor — de parcă ar fi conceput să arate că granițele pot fi schimbate, iar pământul cumpărat și vândut”

Editor : A.R.