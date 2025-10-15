Trump nu l-a felicitat pe Putin cu ocazia zilei de naștere a liderului rus. Reacția Kremlinului

Kremlinul a recunoscut miercuri că preşedintele american Donald Trump nu l-a felicitat pe omologul său rus Vladimir Putin când acesta a împlinit pe 7 octombrie vârsta de 73 de ani.

"Nu, nu au fost" felicitări, a răspuns unei întrebări purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la conferinţa sa de presă zilnică.

Putin l-a felicitat personal pe Trump la împlinirea vârstei de 79 de ani, pe 14 iunie, când ei au avut o convorbire telefonică în acea zi.

Preşedintele american a declarat săptămâna trecută că se înţelege "foarte bine" cu omologul său de la Kremlin, deşi ameninţa în acelaşi timp Rusia că SUA ar putea furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres.

Cei doi lideri au avut anul acesta mai multe convorbiri telefonice şi un summit pe 15 august în Alaska. Cu toate acestea, soluţionarea conflictului din Ucraina este în impas, întrucât Rusia este preocupată în primul rând de chestiunile teritoriale, în timp ce Kievul şi susţinătorii săi europeni sunt preocupaţi de garanţiile de securitate pentru Ucraina.

Nu se ştie când va avea loc următoarea discuţie între Putin şi Trump, a mai spus Peskov miercuri, răspunzând de asemenea unei întrebări.

Putin a avertizat SUA că eventuala livrare de rachete Tomahawk către Ucraina ar afecta iremediabil relaţiile ruso-americane, preşedintele rus insistând că astfel de rachete cerute de Kiev pentru a lovi în profunzimea teritoriului rus nu pot fi operate de armata ucraineană fără asistenţă americană.

Pe de altă parte, Kremlinul şi-a manifestat susţinerea faţă de acordarea premiului Nobel pentru Pace preşedintelui american, dar acesta nu l-a obţinut. Rusia este atentă să nu-l critice prea mult pe Trump, care s-a repoziţionat în favoarea Ucrainei şi va avea vineri o nouă întâlnire cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în timp ce acesta din urmă insistă asupra creşterii ajutorului militar occidental în războiul cu Rusia şi în special asupra obţinerii de rachete Tomahawk.

