Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o situație fără precedent”

Volodimir Zelenski, președintele ucrainei. Sursa foto: REUTERS

SUA au pregătit un plan „pașnic” pentru Ucraina, format din 28 de puncte, fără a se consulta nici cu Kievul, nici cu partenerii europeni. Apoi, cu participarea delegației ucrainene, planul a fost revizuit, o serie de propuneri dintre cele mai controversate au fost eliminate, iar planul a rămas cu 19 puncte. Însă țările Uniunii Europene, care au calificat documentul redactat de Steve Witkoff pe baza propunerilor rusești drept „capitulare”, rămân în continuare în afara procesului de negociere.

Negocierile dintre oficialii ucraineni și americani vor continua în weekendul următor, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. Însă oficialii europeni nu știu încă practic nimic despre conținutul ultimei versiuni, s-a plâns un diplomat de rang înalt al UE pentru Politico. Potrivit acestuia, documentul este ținut în strict secret pentru a evita repetarea situației de săptămâna trecută, când a fost divulgat planul inițial de 28 de puncte.

„Din punct de vedere diplomatic, este o situație fără precedent”, a declarat diplomatul. „Niciunul dintre noi nu dispune de această informație”.

Între timp, Vladimir Putin a refuzat să pună capăt războiului pe care l-a declanșat fără retragerea trupelor ucrainene din Donbass. La rândul său, șeful biroului președintelui Ucrainei, Andrei Ermak, a exclus semnarea unui acord de pace de către Kiev cu cedarea teritoriilor. Potrivit acestuia, Kievul este dispus să discute doar despre locul unde ar putea trece linia de demarcație între teritoriile controlate de părțile beligerante.

