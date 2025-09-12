Trupele unei unități de forțe speciale cecene s-au îmbolnăvit de hantavirus, o boală transmisă de rozătoare, care a mai lovit tranșeele rusești în timpul războiului din Ucraina.

Cel puțin trei membri ai Batalionului Akhmat, unitatea de forțe speciale cecenă autodeclarată care servește în cadrul forțelor armate ruse, cunoscută mai degrabă pentru acțiunile sale de luptă pe rețelele sociale decât pentru realizările sale reale pe câmpul de luptă, suferă de hantavirus, potrivit The Telegraph.

Boala, denumită în mod obișnuit „febra șoarecilor”, se răspândește prin contactul cu urina, excrementele sau saliva rozătoarelor infectate. Infestarea cu șobolani și șoareci este endemică în tranșeele și pozițiile defensive de pe câmpurile de luptă din Ucraina.

Un canal rus de Telegram, citând un medic care servește alături de cecenii, folosind indicativul Shama, care a confirmat că trei dintre camarazii săi sufereau de această boală, a spus: „Șoarecii sunt peste tot. Ne trezim pentru că aleargă peste noi. Ne luptăm cu ei chiar și pentru conserve de lapte condensat”.

Rămâne neclar cât de mult s-a răspândit infecția în cadrul unității, staționată în prezent lângă Zaporojie, în sud-estul Ucrainei. La sfârșitul anului 2023, a fost raportată o epidemie majoră a bolii pe linia frontului din Kupiansk, în regiunea Harkov, care se spune că a afectat negativ eficacitatea combativă a trupelor rusești la momentul respectiv.

Cea mai gravă formă de hantavirus este cunoscută sub numele de febră hemoragică cu sindrom renal (HFRS). Se manifestă inițial cu simptome asemănătoare gripei, înainte de a se transforma în febră mare și dureri abdominale. În cazurile severe, poate duce la scăderea periculoasă a tensiunii arteriale, sângerări din ochi și, în cele din urmă, insuficiență renală – în acest stadiu, mai mult de o treime din cazuri sunt fatale.

