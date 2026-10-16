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Turcia și Marocul, principalii furnizori de carburanți ai Rusiei. România apare într-un raport privind petrolul rusesc

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Russian Oil Sanctions
Navă petrolieră în apele Rusiei. Foto: Profimedia
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Din articol
Turcia a devenit cel mai mare furnizor al Rusiei Marocul și-a majorat livrările de benzină către Rusia Carburanți obținuți din petrol rusesc ajung în țări care au impus sancțiuni Moscovei

Rusia continuă să importe cantități importante de carburanți, pe fondul deficitului de combustibil de pe piața internă, Turcia și Marocul devenind principalii săi furnizori pe cale maritimă în septembrie, potrivit unui raport al Centrului pentru Cercetare în Domeniul Energiei și Aerului Curat (CREA). Deși importurile au scăzut cu 44% față de august, acestea au rămas la al doilea cel mai ridicat nivel lunar din ianuarie 2022. Raportul indică și sosirea în România a două transporturi de produse petroliere provenite de la rafinării care prelucrează țiței rusesc, fără a confirma că respectivele produse au fost obținute din petrol rusesc, relatează Kyiv Post.

Rusia a importat 234.000 de tone de produse petroliere, față de 416.000 de tone în august. În ciuda scăderii, septembrie a rămas luna cu al doilea cel mai mare volum al importurilor din datele organizației, care acoperă perioada începând din ianuarie 2022.

Datele se referă exclusiv la transporturile maritime și nu demonstrează că Rusia și-a refăcut capacitatea internă de rafinare.

Turcia a devenit cel mai mare furnizor al Rusiei

Turcia a asigurat 55% din importurile rusești de produse petroliere în septembrie. Patru transporturi încărcate în portul Mersin, din sudul țării, au însumat 130.000 de tone de carburanți, în valoare de 94 de milioane de euro (106 milioane de dolari), potrivit CREA.

Trei dintre transporturi au conținut benzină, iar unul motorină. Volumul total a fost de aproximativ trei ori și jumătate mai mare decât cele 37.000 de tone expediate din Mersin în august.

În prima jumătate a anului 2026, Rusia a furnizat 89% din importurile de produse petroliere transportate pe cale maritimă către portul Mersin. CREA a precizat că o parte din acești carburanți ar putea ajunge acum înapoi în Rusia, pe fondul deficitului de combustibil de pe piața internă.

Totuși, portul în care este încărcată o navă nu indică neapărat și locul în care au fost rafinate produsele petroliere transportate.

Marocul și-a majorat livrările de benzină către Rusia

Marocul a fost al doilea cel mai mare furnizor al Rusiei, exportând 96.000 de tone de produse petroliere în septembrie, față de 70.000 de tone în august și 39.000 de tone în iulie.

Toate cele trei transporturi efectuate în septembrie au conținut benzină, potrivit datelor companiei de analiză a transporturilor maritime Kpler, citate de CREA.

Carburanții au fost încărcați la terminalul Horizon din Tanger și descărcați în porturile rusești Sankt Petersburg și Murmansk. Printre cumpărătorii menționați în documentele de transport s-au numărat companiile Gazprom și Surgutneftegas.

Livrările din India s-au oprit temporar, iar cele din Coreea de Sud au scăzut puternic

Rusia nu a primit niciun transport maritim de produse petroliere din India în septembrie, după ce în august importase 160.000 de tone. Totuși, un transport de 40.000 de tone a sosit din India la începutul lunii octombrie.

Livrările din Coreea de Sud au scăzut de la 95.000 de tone în august la doar 8.000 de tone în septembrie.

Până la 13 octombrie, Rusia nu primise niciun transport din Coreea de Sud în cursul lunii, potrivit CREA, care a asociat această diminuare cu amenințările privind inițierea unor acțiuni în justiție împotriva exportatorilor sud-coreeni.

Kyiv Post a relatat anterior despre semnele de întrebare privind livrările de carburanți din Coreea de Sud către Rusia. Ulterior, autoritățile de la Seul au precizat că aceste transporturi nu erau interzise, dar au deschis o investigație asupra tranzacțiilor.

Datele pentru august prezentate în cel mai recent raport diferă de estimările anterioare citate de Kyiv Post. Comparația pentru septembrie se bazează pe un volum total de 416.000 de tone înregistrat în august.

Carburanți obținuți din petrol rusesc ajung în țări care au impus sancțiuni Moscovei

CREA a identificat, de asemenea, șapte transporturi maritime sosite în septembrie în porturi ale Uniunii Europene, provenite de la rafinării care prelucrează țiței rusesc. Aceste livrări au avut loc în pofida interdicției europene privind produsele obținute din petrol rusesc, intrată în vigoare la 21 ianuarie 2026.

Șase transporturi au provenit din India și unul din Turcia. Italia a primit trei transporturi, România două, iar Spania și Republica Cipru câte unul.

Totuși, faptul că o rafinărie utilizează țiței rusesc nu înseamnă automat că fiecare transport exportat conține produse obținute din petrol de origine rusă. CREA a identificat aceste livrări drept operațiuni care necesită verificări suplimentare în conformitate cu orientările Uniunii Europene.

Rafinării din India, Turcia și Brunei, care prelucrează țiței rusesc, au exportat în septembrie produse petroliere în valoare de un miliard de euro (1,12 miliarde de dolari) către țări care au impus sancțiuni Rusiei.

Potrivit estimărilor CREA, produse în valoare de 295 de milioane de euro (332 de milioane de dolari) au fost obținute prin rafinarea țițeiului rusesc.

Printre destinatari s-au numărat Uniunea Europeană, Australia, Statele Unite și Noua Zeelandă.

Concluziile raportului vin după acordul încheiat la 9 octombrie de Washington pentru relaxarea restricțiilor asupra exporturilor rusești de motorină, o decizie care a provocat obiecții din partea guvernelor europene.

Kyiv Post a analizat anterior livrările propuse, raportându-le la consumul de combustibil.

Totuși, scăderea importurilor rusești în septembrie nu permite, de una singură, stabilirea cantității suplimentare de motorină pe care Rusia ar putea să o producă sau să o exporte.

Editor : Ș.A.

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