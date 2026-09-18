Guvernatorul regiunii Kursk, Alexander Khinshtein, a declarat că autoritățile regionale colaborează cu armata pentru a identifica posibile trasee turistice prin zone legate de operațiunile de luptă, potrivit The Moscow Times, relatează Kyiv Post.

Traseele ar putea include structuri defensive și instalații subterane utilizate de personalul militar rus în timpul luptelor din regiune.

„Evenimentele tragice pe care le-am trăit reprezintă, de asemenea, o componentă esențială a turismului patriotic. Împreună cu colegii mei din Forțele Armate, analizăm deja ce structuri subterane și obiective defensive să includem în viitoarele trasee turistice și unde să amenajăm spații muzeale”, a declarat Khinshtein.

El a adăugat că tururile ar putea include obiective în care au fost staționați militari nord-coreeni.

„Sunt convins că vizitarea și vizionarea posturilor de comandă subterane folosite pentru coordonarea trupelor – sau a postului de comandă unde erau staționați camarazii noștri de arme din Armata Populară Coreeană – va fi extrem de interesantă”.

Khinshtein a declarat că autoritățile lucrau deja la acest proiect, fără a aștepta încheierea a ceea ce Moscova numește „operațiunea sa militară specială”.

Pe 6 august 2024, Forțele Armate ale Ucrainei (AFU) au lansat o ofensivă surpriză în regiunea Kursk din Rusia, străpungând liniile de apărare rusești și cucerind teritoriu în interiorul Rusiei.

La apogeu, o sursă militară ucraineană de rang înalt a declarat că Kievul controla aproximativ 1.376 de kilometri pătrați de teritoriu rus. Operațiunea a reprezentat cea mai amplă incursiune străină pe teritoriul rus recunoscut la nivel internațional de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace.

Kievul a declarat că unul dintre obiectivele sale era să oblige Rusia să-și redirecționeze trupele și echipamentele către Kursk și să reducă presiunea asupra forțelor ucrainene din alte zone. La începutul operațiunii, analiștii militari au afirmat că incursiunea a obligat Moscova să-și reevalueze necesarul de efective și echipamente pentru apărarea frontierei sale cu nord-estul Ucrainei.

În lunile următoare, Rusia a recucerit treptat o mare parte din teritoriu.

O contraofensivă de amploare din martie 2025 a forțat trupele ucrainene să se retragă din majoritatea pozițiilor care le mai rămăseseră. Pe 16 martie, Statul Major General al Ucrainei a confirmat retragerea sa din Sudja, cel mai mare oraș rus pe care Kievul îl controlase.

La sfârșitul lunii aprilie, Moscova a anunțat că a alungat forțele ucrainene din regiune, deși Kievul a contestat afirmațiile potrivit cărora operațiunile ucrainene de-a lungul frontierei s-ar fi încheiat complet.

Trupele nord-coreene au jucat un rol semnificativ în contraofensiva rusă.

Conform evaluărilor occidentale și ucrainene, aproximativ 12.000 de soldați nord-coreeni au fost detașați inițial în regiunea Kursk, iar ulterior au fost trimise trupe suplimentare ca întăriri. Kyiv Post a relatat în ianuarie că efectivele nord-coreene înregistrau pierderi grele în luptă.

Rusia și Coreea de Nord au recunoscut public această desfășurare în aprilie 2025, după ce timp de câteva luni au evitat să o confirme oficial. Phenianul a declarat că trupele sale au ajutat forțele ruse să recâștige controlul asupra regiunii Kursk.

Impactul militar general al operațiunii Kursk a Ucrainei rămâne un subiect de dezbatere.

Kievul a susținut că această incursiune a obligat Rusia să mobilizeze forțe umane și echipamente substanțiale pe propriul teritoriu și a contribuit la reducerea amenințării la adresa regiunii vecine Sumîi.

Institutul pentru Studiul Războiului a evaluat ulterior că operațiunea a reușit să imobilizeze forțele de luptă ruse, inclusiv unitățile de elită ale infanteriei aeropurtate și navale, deși impactul pe termen lung al acesteia a rămas neclar.

Alți analiști au susținut că detașarea unor formațiuni ucrainene experimentate la Kursk a exercitat o presiune suplimentară asupra apărării de la Kiev în alte zone, în timp ce forțele ruse continuau să avanseze în estul Ucrainei.

Proiectul turistic propus este, de asemenea, în curs de dezvoltare, în condițiile în care regiunea Kursk rămâne expusă atacurilor cu drone și ale artileriei ucrainene. Potrivit The Moscow Times, comandamentele operaționale regionale continuă să raporteze atacuri asupra regiunii aproape zilnic.

Propunerea privind Kursk nu este prima încercare a Rusiei de a dezvolta turismul în jurul zonelor afectate de războiul său împotriva Ucrainei. La sfârșitul anului 2025, autoritățile de ocupație ruse au anunțat planuri de amenajare a unor trasee turistice prin zonele ocupate din regiunea Donețk, inclusiv prin locuri descrise ca „locuri de glorie militară”.

Conform The Times, planurile includeau cheltuieli de aproximativ 1 miliard de ruble destinate hotelurilor și infrastructurii turistice. Printre destinațiile posibile se numărau Mariupol și Bahmut, două orașe devastate în timpul unora dintre cele mai intense lupte din cadrul invaziei pe scară largă a Rusiei.

Mariupolul a fost distrus în mare parte în timpul asediului și cuceririi orașului de către Rusia, în 2022. Bahmutul a fost la fel de devastat în urma luptelor care au durat luni întregi, înainte ca forțele ruse să-l cucerească în 2023. Kyiv Post a relatat anterior atât amploarea distrugerilor din Bahmut, cât și eforturile ulterioare ale Rusiei de a folosi orașul în ruine pentru comemorări de război.

Propunerile din domeniul turismului au fost elaborate în ciuda problemelor persistente de infrastructură din regiunea Donețk, ocupată de Rusia. Kyiv Post a relatat despre grave penurii de apă pe teritoriile ocupate, cauzate de o combinație de pagube de război, defecțiuni ale infrastructurii și gestionarea defectuoasă din perioada ocupației.

De asemenea, Rusia a integrat din ce în ce mai mult locuri legate de invazie în proiecte comemorative din întreaga Ucraină ocupată. O anchetă realizată de Kyiv Post în 2025 a arătat cum Moscova a modificat monumentele și spațiile publice din zonele ocupate pentru a integra războiul actual al Rusiei într-o narațiune de stat mai amplă privind istoria militară.

Proiectul Kursk se află încă în faza de planificare.

Khinshtein a declarat că autoritățile regionale și armata încă nu au decis care posturi de comandă subterane, poziții defensive și alte instalații de război ar putea fi eventual integrate în traseele turistice și în spațiile muzeale.

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Editor : A.M.G.