În această toamnă, sistemul de aplicare a legii din Rusia a demonstrat din nou cât de „uman” poate fi față de cetățenii care au comis infracțiuni grave. Datorită semnării unui contract cu Ministerul Apărării, un om care a ucis un copil și a dezmembrat o femeie a reușit să scape de pedeapsă. El și un alt criminal, a cărui victimă a fost o fată, au fost eliberați înainte de proces. Iar criminalilor din banda foștilor polițiști, care au comis 14 crime, li s-au anulat pedepsele de 15 și 12 ani și au fost, de asemenea, eliberați pe „SVO”, arată o analiză sibirireali.

„Capul Olgăi a fost găsit într-o oală”

În noiembrie 2024, Alexander Goook, un avocat în vârstă de 49 de ani din orașul Serov, regiunea Sverdlovsk, a ucis-o pe Olga Soroka, o cunoștință în vârstă de 42 de ani, și pe fiul ei de șase ani, Alesha. Aceștia veniseră să-l viziteze temporar, după ce Olga se certase în Nijni Tagil cu soțul ei, Dmitri, și se întorsese în orașul natal „pentru a se gândi la căsnicia lor”. Soțul a dat alarma după mai bine de o lună, când soția nu i-a urat „La mulți ani” de ziua lui. El a depus o plângere la poliție pentru dispariția ei. Pe 7 aprilie 2025, în Serov, a fost găsit capul Olgăi, dar nu de polițiști, ci de locuitorii unei comunități locale de grădinari. Imediat, suspectul principal a fost cunoscutul ei, Alexander Goook.

– Conform materialelor cazului, Olga și fiul ei s-au cazat la apartamentul lui Gook, pe care îl cunoșteau aproape din copilărie. În ziua crimei, el l-a împins pe băiat și, potrivit spuselor sale, acesta a căzut și s-a lovit foarte tare, aproape mortal. Mama a început să țipe. Atunci el a atacat-o, povestește jurnalista locală Svetlana (numele tuturor interlocutorilor au fost schimbate pentru siguranța lor), care cunoaște detaliile cazului. După crimă, Gook a dezmembrat-o pe Olga, a împărțit rămășițele ei în pungi împreună cu cadavrul băiatului și le-a aruncat la gunoi. Capul victimei a fost găsit șase luni mai târziu de către localnicii din grădina „Yagodka” într-o groapă de compost. L-au văzut întâmplător sub niște scânduri vechi, pentru că zăpada se topise. Vecinele lui Gook au spus că până în martie el a ținut capul într-o oală pe balcon – astfel de zvonuri au apărut după arestarea lui. Când ucigașul a fost reținut în aprilie, el a mărturisit imediat totul.

Conform mărturiei acuzatului, restul pungilor le-a aruncat la groapa de gunoi. Dar rămășițele Olgăi și ale lui Alesha nu au fost găsite.

„Iarna a acoperit totul cu zăpadă, acolo bate vântul – nu ne-a surprins asta”, spune una dintre rudele Olgăi, Alexei. „Ne-a surprins mai mult faptul că Dmitri, soțul, a dat alarma atât de târziu. Repeta mereu că boala lui Alesha i-a epuizat foarte tare, așa că au început să se certe cu Olga, deși trăiau împreună de mult timp, de vreo 10 ani. Băiatului i s-a descoperit cancer la vezică urinară în primul an de viață – Olga a renunțat la un loc de muncă bun, a intrat în concediu medical, apoi a stat constant cu Alesha la tratament. L-au tratat mult timp, nu aveau destui bani, au avut nevoie de sponsori pentru a-l duce în Germania. Părea că totul era bine, că era în remisie. Și apoi s-a întâmplat asta. Cum de nu a sunat atât de mult timp? Și ce înseamnă că l-a căutat pe rețelele de socializare? Măcar să fi aflat ce mai face fiul său. Nu înțeleg.

Dmitri Soroka nu a răspuns la mesajele redacției, pe pagina sa de VKontakte apare o fotografie cu Alesha ras în cap în perioada chimioterapiei și fraza: „Nu mai am niciunul dintre cei dragi, fiul și soția, viața mea s-a sfârșit”.

„A fost eliberat fără proces”

Familia Olgăi spune că el nu era interesat de soarta ucigașului. În octombrie, jurnaliștii locali i-au sunat pe ei pentru a le comunica că Gook a fost eliberat fără proces, fără a se încheia ancheta.

– Era amenințat cu închisoarea pe viață! Îmi amintesc că în aprilie am reușit cu greu să respingem cererea avocatului său de a-i reduce măsura preventivă. Nu, l-au lăsat în arest preventiv. În septembrie, i-au prelungit din nou arestul până la 16 octombrie. Apoi au tăcut, fără niciun comunicat, își amintește Alexei. – Și apoi pur și simplu nu s-a prezentat la ședința de judecată, unde ar fi trebuit să i se prelungească arestul. Am ratat-o – jurnaliștii mi-au scris, m-au întrebat dacă știu că cererea criminalului de a pleca în „SVO” a fost satisfăcută și i s-a permis să semneze contractul. L-au eliberat! Desigur, nu eram la curent. L-am sunat pe anchetator, iar acesta mi-a spus: „Da, a plecat în „SVO”. În prezent, se pregătește înainte de a fi trimis pe front”. Am fost șocat.

Familia a fost deosebit de indignată de faptul că, după ce au fost formulate acuzațiile și au început anchetele, cazul a fost pur și simplu închis.

– Nici ancheta nu s-a încheiat, nici procesul. Am fi înțeles dacă i s-ar fi dat mai întâi 30 de ani, iar apoi s-ar fi „înmuiat” la 25, așa cum se face de obicei. Dar aici este pur și simplu revoltător: „Du-te, ești liber. Ai ucis, ai dezmembrat, ai distrus un suflet nevinovat – nu-i nimic grav”. Ce așteaptă, să se oprească aici? – se întreabă Alexei. – Încă nu putem îngropa trupul copilului, nu l-am găsit. Doar capul este în mormânt. Iar aici – indiferență totală. O să-l facă și erou când se va întoarce – am văzut, știm.

Svetlana observă că locuitorii din Serov se tem, fără îndoială, de întoarcerea lui Gook, însă unii dintre ei sunt de părere că este periculos chiar și pentru ucigaș să se întoarcă viu în micul său sat natal.

– Chiar dacă va muri și va fi îngropat aici, promit că vor distruge monumentul. Nici o amintire pentru bestia asta, spune jurnalista. – Statul, desigur, calcă în picioare sentimentele oamenilor cu astfel de decizii. Dar numai rudele victimelor îndrăznesc să se indigneze public.

Comitetul de anchetă al regiunii Sverdlovsk nu a răspuns la solicitarea redacției, neconfirmând și neinfirmând oficial informația despre plecarea lui Gook la război.

Interlocutorii redacției noastre adaugă că Gook nu a mai fost judecat anterior.

„Colegii de la fabrica de lactate, de la UK și de la Centrul de ocupare a forței de muncă, unde lucra, îl descriau pe Gook ca pe un om retras. În general, nu au fost surprinși că s-a dovedit a fi un maniac. Se spune că le hărțuia pe colegele sale – le scria constant, dacă afla numărul lor personal”, povestește Svetlana. – Dar conducerea nu a reacționat la plângerile lor. El însuși conducea departamentul juridic. Prin urmare, femeilor nu le rămânea decât să-l evite pe cât posibil. Având în vedere această atitudine față de plângeri și căutarea persoanelor dispărute, se suspectează că Olga nu este prima lui victimă.

„A înjunghiat-o de șase ori”

În octombrie 2025, Tribunalul districtual Moscova din Sankt Petersburg a suspendat procesul penal împotriva lui Arkadi Morozov, în vârstă de 27 de ani, care și-a ucis logodnica. Motivul este același: acuzatul și-a exprimat dorința de a semna un contract cu Ministerul Apărării. Instanța i-a dat dreptate.

– Se știe că pe 31 mai 2025, fata a anunțat că se despart. Locuiau în apartamentul ei și lucrau împreună într-o rețea de brutării din Sankt Petersburg. Ea era din Sankt Petersburg, el din satul Bezhanitsy, din regiunea Pskov. La început, locuiau chiar cu mama ei, dar apoi aceasta le-a propus să se mute într-un apartament pe Pulkovskaya, pe care familia îl închiria anterior. Potrivit mamei ei, plănuiau să se căsătorească în viitor, dar, în mod neașteptat, fata află că el are datorii de aproape un milion de ruble din microcredite. Mai exact, mama a aflat și i-a spus fiicei sale. Fata decide să rupă relația cu el și, în ziua crimei, tocmai îi comunicase acest lucru, povestește avocatul din Sankt Petersburg, Andrei, care cunoaște cazul. Și Arkadi nu s-a gândit la nimic mai bun decât să ia un cuțit și să o atace. El însuși a mărturisit că, după ce au discutat despre despărțire, s-au dus în camere diferite și, când ea s-a culcat, el a luat un cuțit din bucătărie, s-a așezat peste ea, a apucat-o cu mâna liberă de brațe și a lovit-o de cel puțin șase ori – în cap, gât și brațe. Este un caz clasic de omor intenționat. Nu a fost o crimă pasională. De aceea, cazul a fost deschis în baza articolului 105, partea 1.

Morozov a chemat singur poliția și ambulanța, dar fata nu a mai putut fi salvată. După atac, el și-a înfipt cuțitul în stomac, așa că, după sosirea ambulanței, a fost internat în spital.

„Rana era atât de gravă încât a reușit să cheme ambulanța și chiar să scrie pe chat colectorilor. Până pe 4 iunie a stat în spital, apoi a fost trimis în arest preventiv până la sfârșitul lunii iulie”, spune avocatul. „Apoi măsura de prevenire a fost prelungită încă o dată, dar în octombrie nu a mai fost prelungită. Rudele victimei sunt, desigur, indignate. Se așteptau ca el să fie condamnat la 15 ani, așa cum prevede articolul respectiv, și nu să fie eliberat cu arma.

Utilizatorii nu sunt surprinși de postările despre eliberarea ucigașului, remarcând că statul îi consideră „eroi” pe ucigașii „antrenați”.

„„Antrenament” , o modalitate de a șterge datoriile . . . Fata trăia , lucra la o brutărie , își făcea planuri de viitor . . . , iar nenorocitul ăla nebun i-a luat viața”.

„Un individ inadecvat va deveni noul erou al Rusiei, dar fata nu mai poate fi adusă înapoi”.

„Cel mai important este că sinuciderea lui a eșuat, dar uciderea fetei a avut succes”.

„Dumnezeu însuși l-a păstrat pe patriot, evident!”

10 omoruri și două tentative de omor

Cu o lună înainte, s-a aflat că a fost eliberat din închisoare al doilea ucigaș din banda de comando care activa în regiunea capitalei, din care făceau parte fostul șef al statului major al SOBR „Rys” Alexei Alpatov, precum și angajați ai trupelor interne ale Ministerului Afacerilor Interne (în prezent, Rosgvardia) și ai altor structuri de forță.

În iunie 2025, fostul angajat al detașamentului de forțe speciale al Ministerului Afacerilor Interne „Vityaz”, Alexei Chebotarev, a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru 10 omoruri și două tentative de omor. După pronunțarea sentinței, el a depus o cerere de semnare a contractului, iar instanța i-a dat curs. Chebotarev a plecat deja pe front, scrie „Kommersant”, citând surse proprii. Anterior, un alt membru al bandei de ucigași, fostul angajat al Ministerului Afacerilor Interne Andrei Yakhnev, condamnat la 11 ani de închisoare pentru două omoruri și trafic de droguri, a fost eliberat în același mod.

Cazul lui Chebotarev, în vârstă de 50 de ani, a fost examinat de Tribunalul municipal Pușkinski din regiunea Moscova în cadrul a patru ședințe. Procesul s-a desfășurat într-o procedură specială, deoarece ucigașul a încheiat un acord de cooperare cu procuratura înainte de proces. Pe baza mărturiei sale, au fost reținute încă 18 persoane. În total, banda era formată din cel puțin 50 de angajați ai ministerului, în principal din trupele speciale ale Ministerului de Interne.

Organizația criminală a polițiștilor-ucigași a fost creată la începutul anilor 2000 din luptătorii trupelor speciale „Vityaz”. Ancheta consideră că șeful acesteia era Artur Kozlov, șeful uneia dintre secțiile de poliție judiciară din Moscova (decedat în 2006 într-un accident rutier). El a fost înlocuit de fostul militar Pavel Hristev (arestat în 2023).

„Împușcați din greșeală de către ucigași”

Ancheta a concluzionat că, la începutul anilor 2000, membrii forțelor speciale primeau comenzi pentru eliminarea oamenilor de afaceri și a autorităților criminale. Victimele lor au fost cel puțin 40 de persoane, inclusiv oameni obișnuiți, împușcați din greșeală de către ucigași. Astfel, în februarie 2000, când OPG a acceptat comanda de eliminare a autorității criminale Maxim Lazovsky (Max Chromoy), „vârcolacii” i-au blocat mașina în fața casei sale din Rublevka, dar în loc de Chromoy l-au împușcat pe șoferul său. În final, „comanda” a fost preluată de o altă grupare organizată – Maxim Lazovskii a fost împușcat în aprilie 2000 la ieșirea din biserică în districtul Odintsovo din apropierea Moscovei.

În aprilie 2003, în timpul atentatului asupra consilierului președintelui Camerei de Conturi din Moscova și coproprietarului magazinului universal „Moscovski”, Alexander Revzin, asasinii din trupele speciale au împușcat din greșeală o mașină de aceeași marcă cu cea a victimei, dar cu președintele consiliului de administrație al companiei „Eurotransgaz”, Timofei Ponomarenko. Ponomarenko a murit în urma rănilor suferite. În mai 2003, Revzin a fost împușcat de Alexei Chebotarev în persoană, consideră ancheta.

Pe rețelele de socializare, sub știrile despre un alt criminal eliberat pentru a merge la război, comentatorii compară diferențele de justiție între ucigași și muzicienii de stradă care interpretează cântece „interzise”:

„Iată viitorul Rusiei”

„Băieții noștri”...

„Criminalii și chiar ucigașii din rândurile armatei, cum ar fi acest vampir, nu discreditează deloc armata. O fată de 18 ani o discreditează cu cântecele ei”

„Ce mare lucru, a ucis doar un om, să-l iertăm și să-l trimitem la SVO. Dacă ar fi cântat cântece interzise pe stradă, ar fi primit pedeapsa maximă, 5 ani. Nu e o țară, ci un mare surpriză."

„Cum se simt rudele celor uciși? Niciun fel de despăgubiri și niciun fel de pedeapsă! Ba mai e și erou!”

„Un truc pentru a ucide un om fără să fii pedepsit!

Sau participarea la războiul civil este o pedeapsă?”

25 de mii de infractori

După începerea invaziei în Ucraina, Rusia eliberează în mod regulat criminali, violatori și condamnați pentru alte infracțiuni grave. Rudele victimelor protestează, dar fără rezultat. Rezonanța provocată de știrile despre crimele comise de cei grațiați din cauza războiului a obligat Kremlinul să recomande jurnaliștilor aflați sub controlul său să nu relateze despre astfel de incidente.

Potrivit apărătorilor drepturilor omului, autoritățile trimit de mult timp ucigași și violatori la război, în ciuda legislației în vigoare.

Din 2023, procesul a fost reglementat de legea federală nr. 270-FZ din 24.06.2023 „Cu privire la particularitățile răspunderii penale a persoanelor implicate în operațiuni militare speciale”. Persoanele condamnate pentru infracțiuni grave nu puteau fi recrutate. Din 23 martie 2024, procesul este reglementat de legea federală nr. 61-FZ, care prevede doar restricții pentru persoanele condamnate pentru viol sau acte de violență sexuală asupra minorilor. Acestea și persoanele condamnate pentru infracțiuni extremiste nu pot fi recrutate, spune avocatul militar Serghei. – Cu toate acestea, în practică, până în martie 2024, au fost recrutați condamnați pentru infracțiuni grave.

În prima jumătate a anului 2025, în Rusia au fost suspendate 25.300 de dosare penale, nu din cauza căutării acuzatului sau a bolii inculpatului, a remarcat proiectul de date „Dacă să fim exacți”, care a colectat date de la Departamentul Judiciar al Curții Supreme. Jurnaliștii presupun că persoanele implicate au plecat la război.

Pentru comparație, proiectul prezintă numărul de cazuri suspendate în 2019, care nu au fost cauzate de urmărirea penală sau de boala inculpatului: acestea au fost doar 648. Este de aproape 40 de ori mai puțin.

