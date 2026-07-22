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Video Ucraina a aruncat în aer încă două depozite ale „Amazonului rusesc”. Pagube de peste 200 de miliarde de ruble. Reacția lui Zelenski

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depozit arde
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Din articol
Reacția lui Volodimir Zelenski

În noaptea de 22 iulie, dronele ucrainene au atacat centrele logistice ale Wildberries din Krasnodar și Nevinnomyssk, a declarat fondatoarea platformei de comerț electronic, Tatiana Kim. Potrivit acesteia, înainte de atacul cu drone, angajații au fost evacuați, însă au existat victime în urma atacului.

„Le urez însănătoșire grabnică, le vom acorda cu siguranță tot ajutorul necesar”, a scris Kim pe canalul de Telegram. Ea s-a adresat, de asemenea, partenerilor Wildberries, precizând că toate informațiile operaționale privind situația vor fi publicate pe portalul vânzătorului. „Bazați-vă doar pe surse oficiale”, a îndemnat șefa platformei de comerț electronic.

Guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a precizat că zece persoane au fost rănite în urma atacului asupra depozitului din Krasnodar. Potrivit datelor furnizate de șeful regiunii Stavropol, Vladimir Vladimirov, cinci angajați au fost răniți în urma loviturii unei drone asupra complexului de depozite din Nevinnomyssk. În plus, noaptea trecută, dronele au atacat o bază petrolieră din Armavir, unde a izbucnit un incendiu care a cuprins 800 de metri pătrați, a informat administrația orașului. O persoană a decedat. De asemenea, în Krasnodar, fragmente din dronele doborâte au avariat două blocuri de locuințe. Conform informațiilor preliminare, nu au existat victime.

Depozitele Wildberries care au fost atacate se numără printre cele mai mari ale companiei. Astfel, complexul din Krasnodar, cu o suprafață de 150.000 de metri pătrați, ocupă locul al 4-lea printre depozitele platformei de comerț electronic, iar centrul din Nevinnomyssk, cu o suprafață de 120.000 de metri pătrați, se află pe locul al 6-lea.

Anterior, dronele ucrainene au atacat centrele logistice Wildberries din Elektrostal, din apropierea Moscovei, și din Kotovsk, din regiunea Tambov. La Kotovsk au murit 7 persoane, iar 24 au fost rănite. La Elektrostal a murit un angajat, iar peste 50 au fost răniți. Atacul a scos din funcțiune aproximativ 9% din totalul capacităților logistice ale platformei de comerț electronic.

Pe lângă cele două centre, cu o valoare de aproximativ 30 de miliarde de ruble, incendiile au distrus mărfurile aflate în acestea, în valoare de cel puțin 150 de miliarde de ruble, a estimat Serghei Semko, analist principal al agenției Data Insight. Totodată, potrivit acestuia, valoarea stocurilor de marfă distruse de incendiu ar putea ajunge la 170–230 miliarde de ruble.

Fondatoarea Wildberries, Kim, a declarat anterior că firma analizează posibilitatea de a compensa vânzătorii care și-au pierdut mărfurile. Însă, după cum a remarcat Forbes, acest lucru va necesita o sumă comparabilă cu întregul profit anual al platformei. De asemenea, pe 7 iulie a intrat în vigoare oferta actualizată a Wildberries, conform căreia compania și-a declinat responsabilitatea pentru pierderea mărfurilor ca urmare a atacurilor cu drone, rachete și alte muniții.

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Reacția lui Volodimir Zelenski

Astăzi, sancțiunile cu rază lungă de acțiune ale Ucrainei au lovit cu succes ținte importante din regiunile rusești Krasnodar și Stavropol – centre logistice implicate în aprovizionarea armatei ruse cu componente pentru drone, echipamente de navigație și alte echipamente –, precum și un alt depozit de petrol. În apele Mării Negre și ale Mării Azov au fost lovite, de asemenea, un petrolier și patru nave de marfă aparținând flotei „din umbră” a Rusiei.

Le mulțumim tuturor luptătorilor noștri din Forțele de Apărare ale Ucrainei pentru aceste rezultate. Aducem, pe bună dreptate, războiul înapoi acasă – în Rusia. Este nevoie de pace, iar Ucraina a prezentat părții ruse toate propunerile posibile. Aceștia trebuie forțați să apeleze la diplomație. Glorie Ucrainei!

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Editor : A.R.

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