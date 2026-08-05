În noaptea de 4 spre 5 august, drone ucrainene au atacat centrul de sortare Wildberries din regiunea Tula, a declarat șeful regiunii, Dmitri Milyaev. Potrivit acestuia, în urma atacului a izbucnit un incendiu, iar o persoană a fost rănită. De asemenea, în timpul atacului asupra depozitului, au fost avariate două blocuri de locuințe din raionul Venev și două „obiective de producție” din Novomoskovsk și raionul Uzlov.

Reprezentanții Wildberries au confirmat atacul asupra centrului logistic din regiunea Tula, precizând că personalul a fost evacuat din timp. Depozitul se află în orașul Aleksin și se numără printre cele mai mari ale platformei de comerț electronic, după centrele din localitățile Kaledino și Elektrostal, din apropierea Moscovei.

De asemenea, în noaptea trecută, raionul Zelenodolsk din Tatarstan a fost ținta unui atac cu drone. „ Ca urmare a căderii unor resturi asupra uneia dintre clădirile civile, a izbucnit un incendiu localizat, care a fost stins rapid”, a declarat șeful raionului, Mihail Afanasiiev. Potrivit canalului ucrainean de monitorizare Supernova+, depozitul Wildberries din Zelenodolsk a fost ținta atacului. Acesta fusese deja ținta unui atac cu drone pe 31 iulie, însă și-a continuat activitatea în condiții normale.

Forțele Armate ale Ucrainei (FAU) au început să lovească infrastructura logistică a Wildberries pe 18 iulie. La începutul lunii august, suprafața depozitelor atacate depășea 1,5 milioane de metri pătrați, ceea ce reprezintă 27% din totalul capacităților de depozitare ale platformei de comerț electronic, potrivit calculelor efectuate de „Verstka”. În total, au fost lovite aproximativ 20 de centre logistice, printre care cele din Elektrostal, Krasnodar, Nevinnomyssk, Voronej, Ekaterinburg și Sankt Petersburg. Cea mai mare pierdere a fost reprezentată de hub-ul din Elektrostal, situat în apropierea Moscovei, cu o suprafață de 250.000 de metri pătrați, care a ars în totalitate.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că depozitele Wildberries sunt folosite pentru a aproviziona armata rusă cu componente pentru drone, echipamente de navigație și echipament militar. Fondatoarea platformei de comerț electronic, Tatiana Kim, a calificat atacurile drept „un act de terorism internațional”. Cu toate acestea, după o serie de atacuri, Wildberries a eliminat eticheta „Totul pentru SVO”, sub care se aflau anterior peste 200.000 de produse. În același timp, produsele cu destinație militară, inclusiv vestele antiglonț și dronele FPV, au rămas pe platforma de comerț electronic.

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Editor : A.R.