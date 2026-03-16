Ucraina a atacat cu un număr record de drone capitala rusă. Zborurile din Moscova au fost suspendate

Forțele armate ale Ucrainei lansează de două zile atacuri masive asupra Moscovei. În timpul nopții, 40 de drone au fost doborâte în apropierea capitalei, iar în weekend – 119, potrivit declarațiilor primarului Serghei Sobianin.

Atacul a început după-amiaza zilei de 14 martie, iar de atunci, pe canalul de Telegram al primarului au apărut aproape neîntrerupt postări despre „distrugerea” dronelor. Ultima astfel de postare a apărut în jurul orei 9:00, pe 16 martie. Potrivit datelor furnizate de Sobianin, în doar două zile, „forțele de apărare aeriană au distrus, chiar în apropierea Moscovei și pe a doua linie de apărare în direcția” orașului, aproximativ 250 de drone. Este un record de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina.

Ministerul Apărării a raportat că, în noaptea trecută, au fost distruse 145 de drone deasupra regiunilor Rusiei, dintre care 53 deasupra regiunii Moscovei. Rosaviatsia a impus restricții în aeroporturile Domodedovo, Sheremetievo, Zhukovski și Vnukovo.

În prezent, doar ultimul funcționează normal. Celelalte acceptă și efectuează zboruri „în acord cu autoritățile competente”. Măsurile sunt justificate prin „asigurarea siguranței zborurilor”. Conform datelor Shot, în Moscova sunt lansate drone FP-1, dezvoltate de compania ucraineană Fire Point. Atacurile se desfășoară în valuri, „stoluri” de câte 8-10 bucăți. Conform specificațiilor declarate, fiecare astfel de aparat poate transporta 60 kg de exploziv și poate parcurge o distanță de 1400 km.

Martorii oculari au relatat că exploziile din această noapte au fost auzite în zona Odintsovo, Domodedovo și Podolsk. De asemenea, au fost observate drone în districtul administrativ Troitski din Moscova, în Istra, Mozhaisk, Naro-Fominsk, Solnechnogorsk și Dubna. Nu au fost primite informații despre victime sau distrugeri. Autoritățile ucrainene nu au comentat atacul asupra Moscovei.

Lovitură de proporții: ”trădătoarele” din Iran, trădate de persoana în care aveau cea mai mare încredere! ”Extrem de grav”
Digi Sport
Lovitură de proporții: ”trădătoarele” din Iran, trădate de persoana în care aveau cea mai mare încredere! ”Extrem de grav”
Descarcă aplicația Digi Sport
