Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării ale Rusiei, singura de pe coasta Mării Negre

Dronele ucrainene au lansat un atac masiv asupra orașului Tuapse din regiunea Krasnodar în noaptea de 16 aprilie, a declarat șeful regiunii, Veniamin Kondratiev. Potrivit acestuia, în urma atacului au fost avariate cinci case individuale și un bloc de locuințe, doi copii au murit, iar alte două persoane au fost rănite. „De asemenea, numeroase resturi au căzut pe teritoriul întreprinderilor din zona portului maritim”, a scris Kondratiev pe canalul său de Telegram.

Conform datelor Astra, rafinăria de petrol din Tuapse a fost lovită. După atac, pe teritoriul acesteia a izbucnit un incendiu. Întreprinderea aparține „Rosneft”. Este singura rafinărie de pe coasta Mării Negre a Rusiei, care se află în top 10 cele mai mari din țară. Capacitățile sale permit prelucrarea a până la 12 milioane de tone pe an. În același timp, rafinăria este orientată în totalitate spre export și nu furnizează benzină și motorină pe piața internă. Ultima dată când dronele ucrainene au atacat rafinăria din Tuapsa a fost pe 31 decembrie. Atunci, echipamentele rafinăriei au fost avariate. Până atunci, rafinăria fusese ținta atacurilor ucrainene de patru ori pe parcursul anului: pe 3 noiembrie, 6 octombrie, 1 iulie și 17 martie.

De la jumătatea anului trecut, Forțele Armate ale Ucrainei s-au concentrat pe atacuri asupra infrastructurii energetice a Rusiei, iar după începerea războiului dintre SUA și Iran au început să lovească porturile rusești prin care se realizează exportul de petrol și produse petroliere. În martie, cele mai mari porturi ale Rusiei de la Marea Baltică — Primorsk și Ust-Luga, care reprezintă până la 40% din exporturile de petrol ale țării pe mare, au fost ținta unor atacuri repetate. De asemenea, dronele ucrainene au atacat cel mai mare terminal petrolier din portul Novorossiysk, „Sheshkharis”. La rândul său, rafinăria din Tuapse este direct legată de terminalele petroliere din portul Tuapse.

Surse Reuters au remarcat că atacurile cu drone asupra porturilor rusești au îngreunat posibilitatea Moscovei de a profita de criza energetică globală provocată de războiul dintre SUA și Iran. După atacurile cu drone, porturile au suspendat în repetate rânduri exporturile și au înregistrat întârzieri semnificative față de programul de încărcare. În special, volumul transbordării de petrol și produse petroliere din Ust-Luga și Primorsk a scăzut la minimul de la începutul anului 2025.

