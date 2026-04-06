Ucraina a atacat unul dintre cele mai mari terminale petroliere ale Rusiei de la Marea Neagră

În noaptea de 5 spre 6 aprilie, dronele ucrainene au lansat un atac masiv asupra orașului Novorossiysk din regiunea Krasnodar, a declarat șeful regiunii, Veniamin Kondratiev.

„În orașul-erou au fost avariate șase blocuri de locuințe și două case private. De asemenea, au fost găsite resturi de drone pe teritoriul mai multor întreprinderi”, a scris Kondratiev pe canalul său de Telegram. Potrivit datelor sale, opt persoane au fost rănite, dintre care două sunt copii. Toți au fost transportați la spital, unde li se acordă îngrijiri medicale.

Conform videoclipurilor publicate pe rețelele de socializare, analizate de Astra, a fost lovit terminalul petrolier „Șescharis” — unul dintre cele mai mari complexe de transbordare a petrolului și a produselor petroliere din sudul Rusiei, care are o importanță strategică. Acesta joacă un rol cheie în funcționarea portului maritim Novorossiysk și a întregii infrastructuri de export din sudul țării. Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei (VSU) a declarat anterior că terminalul petrolier este implicat în aprovizionarea grupărilor forțelor armate ruse care desfășoară acțiuni militare în Ucraina.

Înainte de aceasta, dronele au atacat terminalul pe 2 martie, ceea ce a dus la un incendiu pe teritoriul său. De asemenea, acesta a fost atacat în noiembrie 2025. Atunci au fost avariate baza petrolieră, precum și debarcaderul Chernomortransneft.

Un nou atac asupra terminalului petrolier din Novorossiysk a continuat seria de atacuri ale Ucrainei asupra infrastructurii portuare ruse. Începând cu a doua jumătate a lunii martie, forțele ucrainene s-au concentrat asupra atacurilor asupra celor mai mari două porturi ruse de la Marea Baltică — Primorsk și Ust-Luga, prin care trec aproximativ 40% din exporturile de petrol ale țării. Ultimul atac asupra Primorskului a avut loc pe 5 aprilie.

Ca urmare a atacurilor, potrivit Reuters, în ultimele două săptămâni porturile nu mai primesc produse petroliere. Surse din industrie citate de agenție au remarcat că atacurile au îngreunat posibilitatea Moscovei de a profita de criza energetică globală provocată de războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului. Conform calculelor Bloomberg, în săptămâna care a precedat atacurile ucrainene, exporturile de petrol au adus Rusiei 2,5 miliarde de dolari — o sumă record din aprilie 2022. Față de sfârșitul lunii februarie, veniturile din vânzarea petrolului au crescut cu 120% în urma creșterii prețurilor la sortimentul rus Urals, care în India a depășit pentru prima dată pragul de 120 de dolari pe baril.

Editor : A.R.