Ucraina a atacat unul dintre cele mai mari terminale petroliere ale Rusiei de la Marea Neagră

În noaptea de 5 spre 6 aprilie, dronele ucrainene au lansat un atac masiv asupra orașului Novorossiysk din regiunea Krasnodar, a declarat șeful regiunii, Veniamin Kondratiev.

„În orașul-erou au fost avariate șase blocuri de locuințe și două case private. De asemenea, au fost găsite resturi de drone pe teritoriul mai multor întreprinderi”, a scris Kondratiev pe canalul său de Telegram. Potrivit datelor sale, opt persoane au fost rănite, dintre care două sunt copii. Toți au fost transportați la spital, unde li se acordă îngrijiri medicale.

Conform videoclipurilor publicate pe rețelele de socializare, analizate de Astra, a fost lovit terminalul petrolier „Șescharis” — unul dintre cele mai mari complexe de transbordare a petrolului și a produselor petroliere din sudul Rusiei, care are o importanță strategică. Acesta joacă un rol cheie în funcționarea portului maritim Novorossiysk și a întregii infrastructuri de export din sudul țării. Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei (VSU) a declarat anterior că terminalul petrolier este implicat în aprovizionarea grupărilor forțelor armate ruse care desfășoară acțiuni militare în Ucraina.

Înainte de aceasta, dronele au atacat terminalul pe 2 martie, ceea ce a dus la un incendiu pe teritoriul său. De asemenea, acesta a fost atacat în noiembrie 2025. Atunci au fost avariate baza petrolieră, precum și debarcaderul Chernomortransneft.

Un nou atac asupra terminalului petrolier din Novorossiysk a continuat seria de atacuri ale Ucrainei asupra infrastructurii portuare ruse. Începând cu a doua jumătate a lunii martie, forțele ucrainene s-au concentrat asupra atacurilor asupra celor mai mari două porturi ruse de la Marea Baltică — Primorsk și Ust-Luga, prin care trec aproximativ 40% din exporturile de petrol ale țării. Ultimul atac asupra Primorskului a avut loc pe 5 aprilie.

Ca urmare a atacurilor, potrivit Reuters, în ultimele două săptămâni porturile nu mai primesc produse petroliere. Surse din industrie citate de agenție au remarcat că atacurile au îngreunat posibilitatea Moscovei de a profita de criza energetică globală provocată de războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului. Conform calculelor Bloomberg, în săptămâna care a precedat atacurile ucrainene, exporturile de petrol au adus Rusiei 2,5 miliarde de dolari — o sumă record din aprilie 2022. Față de sfârșitul lunii februarie, veniturile din vânzarea petrolului au crescut cu 120% în urma creșterii prețurilor la sortimentul rus Urals, care în India a depășit pentru prima dată pragul de 120 de dolari pe baril.

Top Citite
profimedia-1088783057
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Donald Trump JD Vance Viktor Orban
2
Operațiunea „Salvați-l pe Orban”: Trump face o ultimă încercare pentru a-l menține la...
Donald Trump
3
„48 de ore până când iadul se va dezlănțui”. Trump dă ultimatum Iranului și anunță că...
Carlos Cuerpo
4
Spania şi alte patru ţări europene cer Comisiei Europene un nou impozit pentru companiile...
Federal Cabinet
5
Șeful MAE german susține renunțarea la principiul unanimității prin care UE ia...
Te-ar putea interesa și:
soldații ruși folosesc un lansator de rachete multiple în direcția Herson
Ucraina, în mijlocul unei crize majore: milioane de bărbați evită recrutarea, sute de mii lipsesc din armată
gazoduct foto novosti rs
Explozibilii găsiţi în apropierea gazoductului Balkan Stream, o operaţiune rusească sub steag fals, consideră Ucraina
Strâmtoarea Ormuz
Zelenski: Ucraina e pregătită să ajute la deblocarea Strâmtorii Ormuz, dar aliații nu ne-au cerut acest lucru
volodimir zelenski la birou
Rusia a furnizat Iranului informații despre peste 50 de instalații energetice israeliene, afirmă Volodimir Zelenski
sisteme patriot ucraina
„Războiul e ca un joc de șah, trebuie să anticipezi mutarea adversarului”. Cum profită Rusia de războiul din Iran pentru a lovi Ucraina
Recomandările redacţiei
sua iran razboi conflict
SUA, Iranul și mediatorii fac demersuri pentru un armistițiu de 45 de...
femei cu umbrele in vant pe strada
Vremea se schimbă radical: se anunță ploi, ninsori și temperaturi sub...
image_1775228145243
Cum încearcă Trump să profite de salvarea piloților americani din...
traian basescu pe strada
Băsescu: Planul B nu poate fi cel decât cel de constituire a Armatei...
Ultimele știri
Coreea de Nord lucrează la o rachetă balistică intercontinentală din fibră de carbon pentru încărcături mai grele, anunță Seulul
„Cartea Albă” a Ucrainei: cum duce Rusia un „război cognitiv împotriva lumii democratice” pentru a controla percepția globală
Japonia încearcă să tempereze tensiunile: Sanae Takaichi vrea discuții cu Iranul înainte de ultimatumul anunțat de Donald Trump
Citește mai multe
