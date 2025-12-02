Ucraina a distrus al patrulea petrolier din flota fantomă a lui Putin într-o săptămână

Petrolierul Midvolga 2 a fost atacat în Marea Neagră la aproximativ 80 de mile (aproximativ 120 km) de coastele Turciei, a informat Direcția Generală pentru Afaceri Maritime a republicii. Potrivit datelor departamentului, nava se îndrepta din Rusia spre Georgia și transporta ulei de floarea-soarelui. La bord se află 13 membri ai echipajului. Nava nu a solicitat ajutor, nu s-au raportat victime. În prezent, petrolierul se îndreaptă spre orașul Sinop, au menționat autoritățile turce.

Acesta este deja al patrulea incident de acest gen cu tancuri care transportă produse din Rusia în această săptămână. Cu o zi înainte, pe 1 decembrie, pe tancurile Mersin, care transportau petrol rusesc, au avut loc patru explozii externe, a informat reprezentantul companiei Besiktas Shipping, care deservește nava. Incidentul a avut loc în apropierea capitalei Senegalului, Dakar, pe coasta de vest a Africii. În urma exploziilor, în corpul navei s-a produs o spărtură, din cauza căreia apa a început să pătrundă în sala mașinilor. Cu toate acestea, nava se afla într-o stare stabilă, iar echipajul său era în siguranță. S-a reușit evitarea poluării mediului.

Pe 28 noiembrie, în apropiere de Bosfor, în Marea Neagră, au fost atacate simultan două petroliere sub pavilionul Gambiei — Kairos și Virat. Angajații Direcției Generale pentru Securitate Coastieră din Turcia au evacuat 25 de membri ai echipajului de pe Kairos, care a luat foc după atac. La bordul navei Virat se aflau 20 de membri ai echipajului. Ministrul Transporturilor și Infrastructurii din Turcia, Abdulkadir Uraloglu, a declarat că sănătatea lor nu a fost pusă în pericol. După cum a menționat Reuters, ambele petroliere fac parte din „flota umbră” a Rusiei și sunt supuse sancțiunilor occidentale.

A doua zi, surse din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au informat „RBC Ucraina” și „Suspilne” că ambele nave au fost lovite de drone maritime Sea Baby. După atac, tancurile, care anterior intrau în porturile rusești, au ieșit din funcțiune, a declarat SBU.

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a calificat atacurile asupra navelor din Marea Neagră drept „o escaladare îngrijorătoare”. „Nu putem justifica în niciun fel aceste atacuri, care amenință navigația, viața și siguranța ecologică, în special în propria noastră zonă exclusivă”, a subliniat liderul turc.

