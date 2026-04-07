Ucraina a distrus una dintre cele mai mari fabrici chimice din Rusia. De ce au devenit acestea noua țintă a Kievului

În seara zilei de 6 aprilie, drone ucrainene au atacat fabrica „Minudobreniya” din orașul Rossoshi, regiunea Voronej. În urma atacului, acoperișul depozitului de produse finite al fabricii a luat foc. Acest lucru reiese din înregistrările video realizate de localnici, analizate de Astra.

Guvernatorul regiunii, Alexander Gusev, a confirmat atacul a șase drone asupra „uneia dintre zonele” regiunii. Potrivit acestuia, din cauza căderii resturilor dronei doborâte, a avut loc „aprinderea acoperișului depozitului”. O persoană a fost rănită și a fost internată în spital cu arsuri.

SA „Minudobreniya” este una dintre cele mai mari întreprinderi chimice din regiunea Voronej. Fabrica se află sub administrarea SA „Roskhim”. Anterior, mass-media asocia întreprinderea cu omul de afaceri Arkady Rotenberg, care este un prieten apropiat al lui Vladimir Putin și se află sub sancțiuni internaționale.

Conform datelor publice, capacitățile „Minudobrenia” permit producerea a peste 550.000 de tone de amoniu și până la 1,2 milioane de tone de nitroamofosca pe an.

De la jumătatea anului trecut, Forțele Armate ale Ucrainei (FAU) și-au concentrat atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice, fabricilor militare și întreprinderilor chimice din Rusia, care pot furniza materii prime pentru producția de arme. Pe 4 aprilie, dronele au atacat două uzine chimice din Togliatti, regiunea Samara — „Togliattikauchuk” și „KuibyshevAzot”. Prima dintre ele produce cauciuc sintetic și componente pentru anvelope și produse din cauciuc, iar a doua — îngrășăminte azotate, caprolactam și poliamide.

Pe 27 martie, dronele au lovit SA „Apatit”, care face parte din clusterul chimic din Cherepovets al grupului „PhosAgro”. Acesta este cel mai mare producător din Europa de îngrășăminte fosfatice, acid fosforic și acid sulfuric și unul dintre principalii producători ruși de îngrășăminte complexe.

Pe 25 februarie a fost atacată fabrica „Dorogobuzh” din regiunea Smolensk. Au murit șapte persoane. Pe 17 februarie, dronele au lovit fabrica „Metafraks Kemikals” din regiunea Perm. Pe 7 februarie a fost lovită cea mai mare fabrică chimică din regiunea Tver — „Redkinsky”.

