Live TV

Galerie Foto Ucraina a lansat un atac masiv cu drone asupra orașului rusesc Belgorod: doi morți și distrugeri de amploare

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1146434513
Atac ucrainean cu drone asupra orașului rusesc Belgorod. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Doi bărbaţi au fost ucişi şi 13 persoane au fost rănite în noaptea de sâmbătă spre duminică într-un atac masiv cu drone al Ucrainei asupra oraşului Belgorod din Rusia, situat în apropierea graniţei, au anunţat, duminică, autorităţile ruse, conform AFP.

În ultimele 24 de ore, au avut loc 154 de atacuri în întreaga regiune de frontieră, iar oraşul Belgorod a fost deosebit de afectat, a anunţat guvernatorul interimar al regiunii, Aleksandr Şuvaiev, potrivit Agerpres.

Belgorod a fost ţinta unui atac masiv cu drone aseară”, a declarat la rândul său primarul oraşului, Valentin Demidov, pe reţelele sociale.

Demidov a subliniat că mai multe locuinţe au suferit, de asemenea, pagube semnificative” şi că unele „facilităţi sociale şi comerciale” au fost avariate. El a publicat imagini din centrul oraşului care arată clădiri de apartamente şi vehicule cuprinse de flăcări.

Atac ucrainean cu drone asupra orașului rusesc Belgorod. Foto: Profimedia
Atac ucrainean cu drone asupra orașului rusesc Belgorod. Foto: Profimedia
Deschide galeria foto

Atac ucrainean cu drone asupra orașului rusesc Belgorod. Foto: Profimedia | Poza 1 din 8
Atac ucrainean cu drone asupra orașului rusesc Belgorod. Foto: Profimedia
Atac ucrainean cu drone asupra orașului rusesc Belgorod. Foto: Profimedia | Poza 2 din 8
Atac ucrainean cu drone asupra orașului rusesc Belgorod. Foto: Profimedia
Atac ucrainean cu drone asupra orașului rusesc Belgorod. Foto: Profimedia | Poza 3 din 8
Atac ucrainean cu drone asupra orașului rusesc Belgorod. Foto: Profimedia
Atac ucrainean cu drone asupra orașului rusesc Belgorod. Foto: Profimedia | Poza 4 din 8
Atac ucrainean cu drone asupra orașului rusesc Belgorod. Foto: Profimedia
Atac ucrainean cu drone asupra orașului rusesc Belgorod. Foto: Profimedia | Poza 5 din 8
Atac ucrainean cu drone asupra orașului rusesc Belgorod. Foto: Profimedia
Atac ucrainean cu drone asupra orașului rusesc Belgorod. Foto: Profimedia | Poza 6 din 8
Atac ucrainean cu drone asupra orașului rusesc Belgorod. Foto: Profimedia
Atac ucrainean cu drone asupra orașului rusesc Belgorod. Foto: Profimedia | Poza 7 din 8
Atac ucrainean cu drone asupra orașului rusesc Belgorod. Foto: Profimedia
Atac ucrainean cu drone asupra orașului rusesc Belgorod. Foto: Profimedia | Poza 8 din 8
Atac ucrainean cu drone asupra orașului rusesc Belgorod. Foto: Profimedia
,

La rândul său, Şuvaiev a subliniat că atacurile ucrainene au vizat şi alte părţi ale regiunii Belgorod în ultimele 24 de ore. Alţi doi bărbaţi au fost ucişi în aceste atacuri, în districtele Şebekino şi Graivoron, în timp ce alte cinci persoane au fost rănite în regiune, inclusiv un adolescent de 17 ani, a adăugat el.

De partea ucraineană, preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că atacurile aeriene ruseşti au ucis patru persoane sâmbătă noaptea în regiunea Dnipro. El a adăugat că alte 22 au fost rănite, inclusiv o fetiţă de 11 ani.

Duminică dimineaţă, la Viniţia, în centrul ţării, şase persoane au fost rănite când o dronă rusească a lovit o clădire rezidenţială cu cinci etaje, distrugând patru apartamente, conform autorităţilor.

Un azil privat de bătrâni a fost, de asemenea, avariat”, a declarat guvernatorul regional, Natalia Zabolotna, pe Telegram.

Conform forţelor aeriene, Rusia a lansat 153 de drone din mai multe regiuni de sâmbătă noaptea şi până duminică dimineaţa. Cel puţin 119 dintre aceste drone au fost doborâte sau neutralizate, au precizat forţele aeriene.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
calin georgescu curtea de apel bucuresti
1
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce Curtea de Apel i-a respins cererea de a...
hunter biden profimedia
2
Foşti oficiali FBI, acuzaţi că au minţit în Congres cu privire la anchetele care îl vizau...
profimedia-1089763755
3
„Nu ne vom mai întoarce niciodată acasă”. Comandantul Artemis II dezvăluie cel mai...
sorin grindeanu ilie bolojan oana gheorghiu in parlament
4
„PSD şi-a găsit naşul”. Lider PNL: Ilie Bolojan e cel care va înjumătăţi numărul de...
Ora de iarnă 2026. Foto Getty Images
5
Trecem la ora de iarnă 2026 în această noapte. Cum se schimbă ceasurile și cât dormim în...
Adio, FCSB! Soția i-a anunțat plecarea, imediat după meciul cu Rapid: ”Este ultimul lui an aici”
Digi Sport
Adio, FCSB! Soția i-a anunțat plecarea, imediat după meciul cu Rapid: ”Este ultimul lui an aici”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Navă civilă avariată într-un atac rusesc în Marea Neagră, în regiunea Odesa
România și Turcia, front comun pentru securitatea Mării Negre: Dan Neculăescu a discutat cu omologul Hakan Fidan
Rețeaua Starlink. Foto Profimedia
Starlink revine la viteză maximă pentru Armata ucraineană. Ce s-a schimbat după criticile lui Zelenski și negocierile cu SUA
nato nicusor dan
Nicușor Dan, interviu pentru Bloomberg: Ruşii încearcă să provoace ţările europene, nu trebuie să intrăm în acest proces de escaladare
racheta de croazieră rusească, denumită „Filin”.
O nouă armă în arsenalul Rusiei. Ucrainenii au dezvăluit detalii despre racheta de croazieră „Filin”
Europe Summit Trump
Putin pedepsește companiile europene, dar le cruță pe cele americane. Ce dezvăluie Peskov despre strategia Moscovei
Recomandările redacţiei
sorin costreie digi24
Cazul de la Bistrița pune presiune pe Educație. Sorin Costreie anunță...
pavel popescu
Pavel Popescu, atac la adresa lui Bolojan după ce a afirmat că ANCOM...
ID263860-INQUAM-PHOTOS-MALINA-NOROCEA
Oana Gheorghiu, după criticile lui Grindeanu la adresa lui Bolojan...
A ship on the horizon of the black sea
Rusia anunță că a lovit o navă de marfă în Marea Neagră și trei...
Ultimele știri
Roberto Vannacci, „masculul alfa” al politicii italiene: cum vrea să câștige votul manosferei promovând „patriarhatul mediteranean”
Titluri alarmiste pe Facebook despre Armata României. Ministerul Apărării: Şeful Statului Major nu a emis nicio „alertă națională”
Criză de gaze în Iran înaintea iernii. Cine reduce consumul primește bani, promit autoritățile
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii pentru care viața devine mai ușoară din 25 octombrie. Luna în Taur le aduce liniște și succes
Cancan
Ninge 15 zile fără oprire în aceste orașe din România! Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza
Fanatik.ro
MM Stoica a luat legătura cu impresarul lui Aymen Boutoutaou după FCSB – Rapid 4-1: „Le Petit arrive”
editiadedimineata.ro
Rețeaua Doppelgänger: cum îmbracă Kremlinul propaganda în hainele presei occidentale
Fanatik.ro
Conducerea Rapidului, impresionată de starul lui Gigi Becali de la FCSB: ”E peste nivelul SuperLigii”
Adevărul
Salariile din privat cresc tot mai lent. Cât vor primi în plus angajații în 2027
Digieconomic
Indemnizația de însoțitor pentru persoanele cu handicap. Cine poate primi banii, ce sumă se acordă și cum se...
Digi FM
„Îmi place foarte mult să fiu tată!” Jeremy Renner, momente pline de duioșie alături de fiica sa, la Roma
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
5.000.000 de euro! Gigi Becali a anunțat că e gata să dea lovitura, după FCSB - Rapid 4-1
Pro FM
Lady Gaga, în culmea fericirii de când a devenit mamă. Artista și logodnicul ei sunt topiți: „Este combinația...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
După o absenţă de 14 ani, Tom Hanks revine pe Broadway cu un rol principal în „This World of Tomorrow”
Adevarul
Povestea lui Viorel Păunescu, de la spectacolele de cabaret din comunism la imperiul hotelier și conducerea...
Newsweek
Ministrul muncii anunță dacă CASS la pensii va fi anulat. 2.800.000 pensionari iau ajutoare de Crăciun
Digi FM
Cornulețe fragede cu nucă și gem de prune, de post. Rețeta simplă care amintește de deserturile bunicii
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
3 lucruri din dormitor care îți pot afecta sănătatea, fără să îți dai seama. Un medic școlit la Harvard...
Digi Animal World
O nouă viață departe de arena circului. Povestea emoționantă a elefantului care a primit o șansă într-un...
Film Now
Momentul în care Andrew Garfield s-a simțit copleșit de emoții la filmări lângă Robert Redford: „Un om de o...
UTV
Andreea Antonescu explică de ce s-a îndepărtat de Andreea Bălan. „Nu cred că totul poate fi explicat prin...