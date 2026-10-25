Doi bărbaţi au fost ucişi şi 13 persoane au fost rănite în noaptea de sâmbătă spre duminică într-un atac masiv cu drone al Ucrainei asupra oraşului Belgorod din Rusia, situat în apropierea graniţei, au anunţat, duminică, autorităţile ruse, conform AFP.

În ultimele 24 de ore, au avut loc 154 de atacuri în întreaga regiune de frontieră, iar oraşul Belgorod a fost deosebit de afectat, a anunţat guvernatorul interimar al regiunii, Aleksandr Şuvaiev, potrivit Agerpres.

„Belgorod a fost ţinta unui atac masiv cu drone aseară”, a declarat la rândul său primarul oraşului, Valentin Demidov, pe reţelele sociale.

Demidov a subliniat că mai multe locuinţe au suferit, de asemenea, „pagube semnificative” şi că unele „facilităţi sociale şi comerciale” au fost avariate. El a publicat imagini din centrul oraşului care arată clădiri de apartamente şi vehicule cuprinse de flăcări.

Atac ucrainean cu drone asupra orașului rusesc Belgorod. Foto: Profimedia Deschide galeria foto

La rândul său, Şuvaiev a subliniat că atacurile ucrainene au vizat şi alte părţi ale regiunii Belgorod în ultimele 24 de ore. Alţi doi bărbaţi au fost ucişi în aceste atacuri, în districtele Şebekino şi Graivoron, în timp ce alte cinci persoane au fost rănite în regiune, inclusiv un adolescent de 17 ani, a adăugat el.

De partea ucraineană, preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că atacurile aeriene ruseşti au ucis patru persoane sâmbătă noaptea în regiunea Dnipro. El a adăugat că alte 22 au fost rănite, inclusiv o fetiţă de 11 ani.

Duminică dimineaţă, la Viniţia, în centrul ţării, şase persoane au fost rănite când o dronă rusească a lovit o clădire rezidenţială cu cinci etaje, distrugând patru apartamente, conform autorităţilor.

„Un azil privat de bătrâni a fost, de asemenea, avariat”, a declarat guvernatorul regional, Natalia Zabolotna, pe Telegram.

Conform forţelor aeriene, Rusia a lansat 153 de drone din mai multe regiuni de sâmbătă noaptea şi până duminică dimineaţa. Cel puţin 119 dintre aceste drone au fost doborâte sau neutralizate, au precizat forţele aeriene.

Editor : Ș.R.