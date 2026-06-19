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Video Ucraina a lansat un nou atac cu drone asupra Moscovei. Anunțul primarului Sobianin

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Ucraina a lansat pe 18 iunie cel mai mare atac asupra Moscovei. Sursa foto: X
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A început un nou atac cu drone asupra Moscovei. Serghei Sobianin a anunțat că au fost doborâte 35 de drone. Primarul a declarat că aparatele de zbor fără pilot au fost doborâte în decurs de o oră.

„La locul prăbușirii resturilor lucrează specialiști ai serviciilor de urgență”, a scris Sobianin pe canalul său.

Amintim, cu o zi înainte, Forțele Armate ale Ucrainei au trimis spre Moscova și regiunea Moscovei aproape 200 de drone. Acesta a fost cel mai mare atac asupra capitalei ruse de la începutul războiului pe scară largă.

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Editor : A.R.

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