Video Ucraina a lansat un nou atac cu drone asupra Moscovei. Anunțul primarului Sobianin Data actualizării: 19.06.2026 14:26 Data publicării: 19.06.2026 14:23 Ucraina a lansat pe 18 iunie cel mai mare atac asupra Moscovei. Sursa foto: X Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google A început un nou atac cu drone asupra Moscovei. Serghei Sobianin a anunțat că au fost doborâte 35 de drone. Primarul a declarat că aparatele de zbor fără pilot au fost doborâte în decurs de o oră. „La locul prăbușirii resturilor lucrează specialiști ai serviciilor de urgență”, a scris Sobianin pe canalul său.Amintim, cu o zi înainte, Forțele Armate ale Ucrainei au trimis spre Moscova și regiunea Moscovei aproape 200 de drone. Acesta a fost cel mai mare atac asupra capitalei ruse de la începutul războiului pe scară largă. Rafinăria de petrol din Moscova a fost din nou atacată de dronele ucrainene: explozie uriașă în capitala Rusiei SUA și Iran, acord de principiu: înțelegerea va fi semnată vineri la Geneva Violențe pentru a doua noapte în Irlanda de Nord după atacul din Belfast. Sute de protestatari au fost dispersați cu tunuri cu apă Răspunsul NATO la cererea României privind întărirea apărării la Marea Neagră după incidentele cu drone Trump susține că puterea sa nu cunoaște „nicio limită” după războiul cu Iranul: Cine altcineva ar fi putut realiza o asemenea blocadă? Rusia a lovit două nave civile în Marea Neagră, anunță Kievul: un marinar a murit, doi au fost răniți România, printre cele mai corupte țări din Europa. Este pe primul loc în UE la traficul de persoane Victor Ponta: Guvernul Veștea nu trece fără AUR. „Singurul partid extremist din România este USR”. Ce spune despre George Simion Dan Dungaciu (AUR): „Toți Farfuridi și Dandanache au început acum să plângă de dragul țării pe care ei au adus-o în această situație” Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media Editor : A.R. Etichete: drone ucraina moscova razboi atac Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și... 2 Răsturnare de situație: 6 parlamentari PSD nu vor să voteze Guvernul Veștea. Liderul PNL... 3 Prima reacție a lui Mojtaba Khamenei după semnarea memorandumului cu SUA 4 Prima reacție a lui Simion după informațiile că Veștea a negociat cu parlamentari AUR 5 PNL a convocat Congresul. Bolojan vrea să-l excludă pe Veștea și să taie numărul de șefi...