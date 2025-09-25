Ucraina a lansat un atac major asupra orașului portuar rus Novorossiisk, vizând Flota Mării Negre, au raportat oficialii ruși și mass-media.

Guvernatorul regional Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a declarat că cel puțin două persoane au fost ucise și alte trei rănite în atacurile asupra centrului orașului. Presa locală a raportat opt victime, în timp ce oficialii serviciilor de urgență au declarat că șase persoane au fost spitalizate, inclusiv un copil. Trei dintre acestea se află în stare gravă, scrie Kyiv Post.

Primarul din Novorossiisk, Andrei Kravchenko, a declarat că mai multe clădiri de apartamente și un hotel au fost avariate. Serviciile de urgență operează în regim de „stare de urgență”, căutând posibile resturi de drone.

Consorțiul Caspian Pipeline a declarat că biroul său local a fost avariat și că două persoane au fost rănite, însă niciuna dintre acestea nu era angajată a companiei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Atacuri repetate

Atacurile au început în jurul orei 5 dimineața, ora locală, cu USV-uri care au lovit portul, urmate de atacuri cu drone asupra centrului orașului aproximativ trei ore mai târziu, au raportat surse rusești. Grupul de monitorizare Crimean Wind a declarat că baza navală a fost ținta principală.

Videoclipurile postate online au arătat momentul în care USV-urile ucrainene au fost distruse în apropierea țărmului Novorossiisk, în zona golfului Tsemess.

Imaginile au arătat, de asemenea, incendii pe acoperișurile clădirilor de apartamente și pagube la complexul rezidențial Avrora. Mașinile au fost distruse în apropierea hotelului Novorossiysk, iar oficialii serviciilor de urgență au declarat că șapte clădiri și 20 de vehicule au fost avariate în total.

Autoritățile din Gelendzhik, la aproximativ 40 de kilometri (25 mile) sud de Novorossiisk, au declarat zona nesigură pentru navigație în urma atacurilor, închizând accesul la mare.

În Soci, stațiunea preferată a lui Vladimir Putin, la aproximativ 120 de kilometri mai la sud, turiștii au fost evacuați de pe plaje în urma avertismentelor privind atacurile USV, oficialii îndemnând: „Toată lumea să iasă din apă! Evacuați imediat.”

Atacul a avut loc la două săptămâni după ce serviciile de informații militare ale Ucrainei au declarat că forțele sale au avariat o navă de salvare a Flotei Mării Negre în valoare de 60 de milioane de dolari în apropiere de Novorossiisk. Nava, despre care se crede că este Spasatel Demidov, ar fi fost lovită de drone care i-au distrus echipamentul electronic de recunoaștere.

Editor : Sebastian Eduard