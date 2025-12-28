Forțele ucrainene de sisteme fără pilot au lovit singura unitate primară de prelucrare a petrolului din rafinăria Sizran, un important furnizor de motorină pentru piața internă a Rusiei și pentru forțele armate ale lui Putin.

Forțele ucrainene de sisteme fără pilot au efectuat un atac cu drone asupra rafinăriei de petrol Sizran din regiunea Samara din Rusia, lovind singura unitate primară de prelucrare a petrolului din regiunea Samara și un actor cheie în domeniul petrolier din regiunea Volga, potrivit Militarny.

Kievul a vizat din ce în ce mai mult obiectivele energetice și logistice rusești aflate în spatele liniilor frontului, încercând să compenseze atacurile aproape zilnice cu rachete și drone ale Moscovei asupra Ucrainei, lovind infrastructura critică pentru efortul de război al Rusiei.

Imagini video care arată momentul impactului au fost publicate de Exilenova+, care a afirmat că atacul a fost efectuat de Primul Centru al Forțelor Sistemelor Fără Pilot ale Ucrainei.

Exilenova+ a raportat că cel puțin două instalații energetice din oraș au fost vizate în timpul atacului.

Aeronavele fără pilot (UAV) ucrainene au lovit unitatea ELOU-AVT-6 a rafinăriei – o instalație combinată de desalinizare electrică și distilare atmosferică sub vid, cu o capacitate proiectată de 6 milioane de tone de țiței pe an.

Militarny, un canal de informații ucrainean dedicat apărării, a scris că rafinăria Sizran are o singură unitate de acest tip. Dacă aceasta este grav avariată, ar putea duce la închiderea de facto a fabricii, a scris canalul.

Principala producție a rafinăriei este motorina pentru piața internă a Rusiei, inclusiv aprovizionarea forțelor de ocupație ruse din Ucraina, potrivit Militarny.

Rafinăria face parte din grupul de rafinării Samara al Rosneft, potrivit site-ului web al companiei. Fabrica produce aproximativ 2,5 milioane de tone de motorină pe an, ceea ce o face un producător cheie de combustibil pentru regiunea Samara și o parte importantă a echilibrului combustibilului din regiunea Volga, potrivit Militarny.

Rafinăria Sizran a fost ținta repetată a atacurilor ucrainene. De la începutul anului 2025, dronele de atac ucrainene au lovit deja atelierele de producție din incintă, precum și aceeași unitate ELOU-AVT-6.

În plus față de rafinărie, dronele au lovit și o substație electrică a orașului. Militarny a speculat că ținta este probabil substația Syzranskaya de 220 kilovolți.

Rapoartele de pe rețelele sociale rusești au descris întreruperi temporare de energie electrică și încălzire în zonele rezidențiale în urma atacului. Alarmele de raid aerian în regiunea Samara au fost în vigoare de la 12:31 a.m. până la 7:40 a.m., ora locală.

Ministerul Apărării al Rusiei a afirmat că 12 drone ucrainene au fost doborâte deasupra regiunii, fără a aborda daunele raportate la sol, a scris mass-media.

Editor : Sebastian Eduard