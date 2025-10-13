Live TV

„Ucraina ar putea dispărea ca stat”. Lukașenko amenință „voalat” Kievul

Data publicării:
Aleksandr Lukașenko.
Aleksandr Lukașenko. Foto: Profimedia Images

Președintele autoproclamat al Belarusului, Alexander Lukașenko, a avertizat că Ucraina ar putea înceta să mai existe ca stat, astfel încât președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar trebui „să se așeze la masa negocierilor” și „să acționeze urgent”.

Lukașenko a declarat că era înclinat să învinovățească liderii europeni și Europa pentru incapacitatea lor de a ajunge la un acord”, dar în ultimele zile ar fi primit „o mulțime de informații” potrivit cărora „problema nu este cu Statele Unite, care sunt foarte dornice să avanseze în această chestiune, nici cu Rusia, care este gata să avanseze, și nici cu liderii europeni, ci mai degrabă cu Volodimir Zelenski”.

Liderul belarus consideră că s-ar putea exercita „o presiune puternică” asupra lui Zelenski, iar apoi „se vor lua decizii adecvate sub această presiune”.

„Dar trebuie luate măsuri urgente. Rusia avansează pe linia frontului, și spun acest lucru în mod responsabil, pentru că observ acest lucru în fiecare zi, și ar putea duce la dispariția Ucrainei ca stat”.

Lukașenko nu a specificat la ce avansuri rusești pe linia frontului se referea și nici nu a citat fapte concrete.

El a încercat, de asemenea, să intimideze Ucraina, afirmând că vecinii săi occidentali „se consideră parte din vestul Ucrainei” și „sunt gata să cucerească o parte din Ucraina, așa cum s-a întâmplat înainte de începerea Marelui Război Patriotic”. [Marele Război Patriotic este un termen originar din Rusia (și mai devreme din Uniunea Sovietică), precum și din mai multe alte țări post-sovietice, folosit pentru a se referi la Frontul de Est al celui de-al Doilea Război Mondial – teatrul de război în care Uniunea Sovietică și Germania nazistă erau principalele forțe opuse n.red.

„Prin urmare, scenariul este foarte grav. Aș dori ca președintele Ucrainei să asculte sugestiile mele și să înțeleagă că nimeni nu va aduce fericirea Ucrainei, cu excepția statelor slave, așa că este necesar să ne așezăm la masa negocierilor”, a spus Lukașenko, transmite pravda.ua. 

Comentând posibilitatea ca Statele Unite să furnizeze Ucrainei rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk, Lukașenko a spus că „trebuie să ne calmăm în această privință”.

„Prietenul nostru Donald (Trump – n.r.) are o anumită tactică pentru a aborda cele mai urgente probleme. De aceea, uneori exercită presiuni asupra autorităților și persoanelor relevante, alteori acționează mai dur, iar apoi se calmează puțin și face un pas înapoi. Așadar, nu ar trebui să luăm de bun faptul că mâine totul va fi lansat”, a adăugat el.

Cu toate acestea, el a avertizat că „există un antidot pentru orice otravă”.

Pe 11 octombrie, Zelenski a vorbit cu Trump la telefon. Presa a relatat că unul dintre subiectele conversației a fost posibilitatea ca Ucraina să achiziționeze rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk.

Kremlinul a declarat că posibila livrare de rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina provoacă îngrijorare serioasă” în Rusia.

Duminică, 12 octombrie, Zelenski a vorbit cu Trump la telefon pentru a doua oară în două zile.

Zelenski a declarat ulterior că Rusia se teme că Statele Unite vor transfera rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk la Kiev și, prin urmare, o astfel de presiune ar putea contribui la încheierea războiului.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bogdan ivan
1
Ministrul Energiei anunță că „cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce...
South Estonia, Estonia–Russia Border, Estonia – May 15, 2024: Estonian border police and border guards inspect advanced border security systems, inclu
2
Estonia își închide un punct de trecere a frontierei cu Rusia, după ce a observat un...
Screenshot 2025-10-11 213821
3
„Situația este mai devastatoare decât am crezut”: niciun supraviețuitor găsit după...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
4
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne...
ludovic orban si klaus iohannis
5
„Călin Georgescu nu s-a născut din neant.” Ce spune Ludovic Orban despre „cea mai proastă...
Nu există altă variantă: România, sancționată de UEFA după 1-0 cu Austria!
Digi Sport
Nu există altă variantă: România, sancționată de UEFA după 1-0 cu Austria!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în...
Hostages-prisoners swap deal between Hamas and Israel
Ostaticii care mai erau în viață și se aflau în mâinile Hamas au fost...
sondaj inscop
AUR conduce în preferințele românilor, cu 40% intenție de vot. Ce...
Dorin Recean
Premierul Republicii Moldova renunță la funcție. Recean refuză și...
Ultimele știri
Medvedev îl amenință direct pe Donald Trump: „Poate avea consecințe negative pentru toți, în primul rând, pentru el însuși”
Bolojan, la inaugurarea unei linii de asamblare pentru Mercedes în Alba: „Aceste investiţii înseamnă acces la pieţe mari”
Pîslaru acuză CSM că dezinformează pe tema pensiilor speciale ale magistraților: „Afectează credibilitatea României în UE”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Rafinărie rusă atacată de dronă
Criză fără precedent în Rusia. Putin, forțat să ia măsuri după atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești
Vladimir Putin
Rusia nu mai este capabilă să crească semnificativ numărul de noi recruți, chiar dacă oferă sume considerabile de bani
profimedia-0952903562
Serviciile secrete ucrainene știu cât de mare este flota fantomă a Rusiei. „Trebuie oprită”
jd vance
JD Vance: „Democrații au luat guvernul federal ostatic”. Noi acuzații în plin blocaj guvernamental în SUA
photo-collage.png - 2025-10-12T191408.859
Haos în administrația americană. Mii de angajați au fost anunțați din greșeală că sunt concediați: „O eroare de codare”
Partenerii noștri
Pe Roz
Averea lăsată în urmă de Diane Keaton pentru cei doi copii pe care i-a adoptat după vârsta de 50 de ani. A...
Cancan
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Fanatik.ro
Transfer de urgenţă la FCSB după accidentarea gravă a lui Mihai Popescu!? Gigi Becali: “Le dau 500.000 euro”
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Ce a vorbit Mircea Lucescu cu Gigi Becali cu câteva ore înainte de meciul România – Austria: Dezvăluirile...
Adevărul
Strâmtoarea de la granița NATO care ar putea declanșa al Treilea Război Mondial
Playtech
Locul din Europa care ar putea deveni punctul de declanşare al celui de-al Treilea Război Mondial, conform...
Digi FM
Un tânăr nepalez s-a filmat dansând pe manele cu soția sa, o româncă din București, în țara lui natală...
Digi Sport
Nu s-a ferit! David Alaba a venit la microfon și a dat verdictul despre România, după 1-0 cu Austria
Pro FM
Ce spune Andrea Bocelli despre prestația fiului său, Matteo, la nunta lui Jeff Bezos și Lauren Sanchez: „Am...
Film Now
Dezvăluiri despre ultimele luni din viața actriței Diane Keaton. Prietenă apropiată: „Era foarte, foarte...
Adevarul
Rușii nu mai vin cu tancul. Moscova își schimbă modelul de luptă și ar putea lovi NATO mai devreme decât se...
Newsweek
Sute de mii de pensionari pierd bani la pensie. Care ani munciți nu sunt considerați vechime?
Digi FM
Mireasa vrea o lună de miere de 15.000 de dolari, dar mirele are alte planuri: „Mă face să mă întreb dacă ar...
Digi World
O planetă solitară cu un apetit feroce, în spaţiul interstelar. Înghite până la 6 miliarde de tone de praf şi...
Digi Animal World
O femeie și-a dresat câinele să mârâie la bărbații care i se par periculoși: „Încerc doar să mă mențin în...
Film Now
Fosta soție a lui Woody Allen, Mia Farrow, omagiu pentru Diane Keaton, în ciuda trecutului complicat dintre...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...