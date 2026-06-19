„Ucraina are acum cărțile în mână”. Evaluare surprinzătoare a unui oficial american: „Rusia nu mai este doar blocată, începe să piardă”

Rusia nu mai este doar blocată în Ucraina. Începe să piardă. Aceasta este evaluarea lui Daniel Fried, fost secretar de stat adjunct al SUA pentru afaceri europene și eurasiatice și fost ambasador al SUA în Polonia. Într-un interviu acordat Kyiv Post, Fried a afirmat că o campanie tot mai extinsă a Ucrainei cu drone de atac la distanță a schimbat logica militară și politică a războiului - și a forțat Washingtonul să-și reconsidere vechile ipoteze privind șansele Kievului.

Fried, care ocupă în prezent funcția de membru distins al familiei Weiser la Atlantic Council, a subliniat că, deși nu sugerează că Ucraina va alunga imediat Rusia din întreaga țară, dinamica generală a războiului s-a schimbat. „Rusia nu mai câștigă, începe să piardă”, a spus el.

Potrivit lui Fried, această conștientizare „începe să se impună în capitalele europene și, într-o oarecare măsură, chiar și la Washington”.

Vechile ipoteze ale Washingtonului se prăbușesc

Schimbarea actuală marchează o inversare majoră față de ipotezele anterioare din capitala SUA.

În 2022, a spus Fried, mulți din administrația Biden, din comunitatea de informații și din rândul experților americani în general se așteptau ca Ucraina să „lupte foarte curajos și să piardă foarte repede”.

„S-au înșelat”, a spus el.

Când Kievul a supraviețuit asaltului inițial al Rusiei, iar Moscova nu a reușit să cucerească capitala sau să decapiteze conducerea Ucrainei, consensul de la Washington s-a schimbat din nou. Noua ipoteză a devenit aceea că Ucraina va „lupta foarte curajos și va pierde încet”, o narațiune defetistă promovată intens de marile publicații americane la acea vreme.

Astăzi, această viziune este depășită de o evaluare complet diferită: Ucraina are capacitatea de a rezista Rusiei, iar Moscova eșuează în războiul său de agresiune. „Această viziune, odată marginală, devine acum viziunea predominantă”, a subliniat Fried.

Lui Trump îi plac învingătorii - Ucraina are astăzi atuuri

Această schimbare de percepție contează și pentru administrația Trump. Fried a amintit că Donald Trump i-a spus președintelui Volodimir Zelenski la începutul anului 2025 că Ucraina „nu avea niciun atu”.

„Acum devine din ce în ce mai clar că Ucraina are, de fapt, multe atuuri”, a spus Fried. „Lui Trump îi plac învingătorii. Ucraina câștigă. Putin începe să pară un învins.”

Deși a subliniat că conflictul este departe de a se fi încheiat, Fried a evidențiat faptul că administrația Trump trece printr-o recalibrare internă semnificativă.

Fried, care a ocupat funcții de conducere atât în administrații democrate, cât și republicane, a afirmat că cei din cercul lui Trump care anterior respingeau Ucraina ca pe o cauză pierdută și coruptă, care nu merita susținută, se confruntă acum cu o opoziție din ce în ce mai puternică.

În același timp, oficialii care înțeleg mizele geopolitice și susțin Kievul încep să aibă o influență tot mai mare asupra politicii.

Declarația G7 transmite un semnal

Această recalibrare strategică a fost vizibilă la recentul summit al G7, unde liderii s-au angajat să ofere sprijin continuu pentru apărarea aeriană a Ucrainei, capacitățile sale de lungă distanță și potențiala producție de arme.

„A fost o declarație comună destul de bună”, a observat Fried, deși a menționat că aceasta „nu era definitivă din toate punctele de vedere”. Deoarece G7 a promis doar să „ia în considerare” aranjamente pentru producția internă de arme în Ucraina, formularea a fost mai puțin categorică decât au sugerat unii analiști.

„Dar a fost oricum o declarație destul de bună”, a adăugat Fried. „Iar faptul că SUA au semnat-o este un semn foarte bun.”

Diplomatul veteran a lăudat aliații europeni pentru „consecvența remarcabilă și lăudabilă” de care dau dovadă în sprijinirea Ucrainei, afirmând că aceștia fac acest lucru deoarece „Ucraina are dreptate” și pentru că interesele lor sunt mai bine servite dacă Ucraina reușește.

O schimbare de abordare: Strâmtoarea Ormuz și ajutorul pentru Ucraina

Recenta schimbare de poziție a lui Trump față de Ucraina ar fi putut fi favorizată de cooperarea europeană în Orientul Mijlociu. Prin oferirea de sprijin pentru eforturile de securitate legate de Strâmtoarea Ormuz, aliații europeni i-au oferit lui Trump un argument concret pe care să se bazeze în momentul în care a semnat declarația G7 de susținere a Ucrainei.

Fried a declarat că nu îi place ideea de a condiționa asistența SUA pentru Ucraina de ajutorul european într-un alt teatru de operațiuni.

„Ajutorul acordat Ucrainei și succesul Ucrainei sunt în interesul Americii. Punct”, a spus Fried. „Succesul Ucrainei ajută SUA atât în Europa, cât și în întreaga lume. Punct.”

Cu toate acestea, Fried a afirmat că, dacă ofertele europene privind strâmtoarea Hormuz ar contribui la asigurarea sprijinului american pentru Ucraina, el le-ar accepta din rațiuni practice.

„Politica și politica externă nu sunt pentru puriști”, a spus Fried.

Putin dorește în continuare victoria totală

În ceea ce privește perspectivele negocierilor de pace, Fried a afirmat că obstacolul principal rămâne poziția maximalistă a lui Putin – nu lipsa canalelor diplomatice.

„Problema cu negocierile de pace este că, până acum, Putin nu a manifestat absolut niciun interes față de ele”, a spus Fried. „Problema este că Putin dorește victoria totală și crede că o poate obține.”

În ciuda impasului actual, Fried a afirmat că Moscova și-ar putea schimba în cele din urmă calculele dacă Occidentul rămâne ferm pe poziții, iar Ucraina continuă să impună costuri Rusiei.

„Rușii știu cum să nu negocieze. Dar știu și cum să negocieze atunci când sunt nevoiți”, a spus el. „Pot trece foarte repede de la a nu negocia la a negocia. Sunt pricepuți la asta.”

Cadrul probabil pentru un eventual acord, a spus Fried, ar fi un armistițiu în vigoare, combinat cu măsuri solide de securitate pentru Ucraina.

Un astfel de acord ar putea lăsa Rusia în posesia fizică a aproximativ 18-19% din teritoriul ucrainean. Dar Fried a subliniat că Occidentul nu trebuie să recunoască niciodată în mod oficial acea ocupație.

Un model vest-german pentru Ucraina

Fried a comparat această posibilă situație cu cea a Germaniei de Vest după cel de-al Doilea Război Mondial, când strategia pe termen lung a prevalat în cele din urmă asupra divizării teritoriale temporare.

„Germanii de Vest nu au recunoscut niciodată Germania de Est ocupată de sovietici. Nu au făcut-o niciodată”, a spus Fried. „Dar au afirmat că vor realiza reunificarea Germaniei prin mijloace diplomatice și pașnice.”

La momentul respectiv, această poziție părea un compromis permanent. Privind în retrospectivă, a spus Fried, s-a dovedit a fi o strategie inteligentă. O Ucraină sigură, susținută de Occident, ar putea urma o cale similară, a susținut el.

„Am încredere deplină că economia Ucrainei s-ar redresa și s-ar redresa foarte repede”, a spus Fried.

El a prezis un posibil „miracol ucrainean” similar cu redresarea postbelică a Germaniei de Vest din anii 1950 sau cu transformarea de succes a Poloniei de la sfârșitul anilor 1990.

„Dacă polonezii au reușit, și ucrainenii pot reuși”, a spus Fried. „Iar acest lucru ar fi un dezastru strategic pentru Putin.”

Victoria finală, însă, ar fi una internă. O Ucraină europeană de succes, a concluzionat Fried, ar putea forța rușii să pună sub semnul întrebării „modelul stalinist de represiune și putere” al lui Putin.

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Editor : C.A.