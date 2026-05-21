Ucraina cere ca Rusia să rămână fără statutul de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU. Motivele invocate

Reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU, Andrei Melnik, a îndemnat statele membre ale ONU să găsească un mecanism politic și juridic pentru a retrage Rusiei statutul de membru permanent al Consiliului de Securitate al organizației.

El a făcut această declarație în cadrul dezbaterilor publice din cadrul Consiliului de Securitate, relatează „Ukrinform”. Potrivit acestuia, dintre toate războaiele și conflictele din lume, agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei „se distinge prin cruzimea și caracterul sistematic al violențelor comise împotriva populației civile”.

„Primele patru luni ale acestui an au devenit cea mai mortală perioadă pentru populația civilă ucraineană din toate timpurile”, a spus diplomatul ucrainean. El a menționat că, potrivit datelor Misiunii de monitorizare a ONU pentru drepturile omului în Ucraina, în perioada ianuarie-aprilie 2026, numărul victimelor în rândul civililor a crescut cu 21% față de perioada similară a anului trecut și cu 93% față de 2024. Melnik a reamintit că, în timpul iernii, Rusia a atacat în mod regulat infrastructura energetică a Ucrainei, încercând „să-i forțeze pe milioane de civili să se supună prin frig”.

De asemenea, diplomatul ucrainean a vorbit despre utilizarea de către armata rusă a tacticii „loviturilor duble”, când, după primul atac, se lansează un al doilea — „exclusiv cu scopul de a ucide personalul medical și echipele de salvare”. În plus, potrivit acestuia, operatorii ruși de drone „vânează și ucid în mod intenționat civili pe străzi, atacând oameni obișnuiți, ambulanțe, precum și transporturi umanitare”. Melnik a reamintit că Comisia ONU pentru investigarea încălcărilor din Ucraina a calificat deja această practică drept crimă împotriva umanității.

„Toate obligațiile juridice privind protecția populației civile vor rămâne, în cele din urmă, simple cuvinte goale, dacă actele de agresiune și crimele de război asociate acestora nu vor fi pedepsite”, a subliniat Melnik. El a făcut apel la „opunerea față de această realitate grotescă” și la găsirea unei căi de a retrage Rusiei statutul de membru permanent al Consiliului de Securitate.

Ucraina a inițiat anterior un proces menit să excludă Rusia din Consiliul de Securitate al ONU și din organizație în ansamblu. Fostul ministru de externe al Ucrainei, Dmitri Kuleba, a declarat că transferul locului URSS în Consiliul de Securitate al ONU către Rusia a constituit o „încălcare gravă” a Statutului organizației. „Războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei este un act fără precedent de încălcare a obiectivelor și principiilor Statutului ONU de la semnarea acestuia în 1945 și privează Rusia de dreptul de a se numi stat pașnic”, a subliniat Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei.

Editor : A.R.