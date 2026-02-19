Reprezentanții Rusiei și Ucrainei au discutat, în cadrul negocierilor la care au participat și SUA, ideea creării unei zone demilitarizate în regiunea Donețk, care nu va fi controlată de niciuna dintre părțile implicate în conflict, au declarat trei surse bine informate pentru The New York Times (NYT).

Potrivit acestora, pentru administrarea acestei zone s-a propus înființarea unei administrații civile, care să includă atât reprezentanți ruși, cât și ucraineni. De asemenea, pentru ca această soluție a problemei teritoriale să fie acceptabilă pentru ambele părți, participanții la negocieri au discutat despre crearea unei zone de liber schimb în partea demilitarizată a regiunii Donețk.

În ciuda faptului că acest subiect a fost abordat în ultimele săptămâni în cadrul negocierilor, Rusia și Ucraina sunt departe de a ajunge la un acord în această privință, a remarcat unul dintre interlocutorii NYT. Publicația reamintește că, inițial, ideea unei zone demilitarizate în Donbass făcea parte din planul de pace în 28 de puncte al administrației Donald Trump. În același timp, conform acestui plan, Kievul trebuie să retragă trupele din partea controlată de el a regiunii Donețk și să o cedeze Rusiei. Anterior, asistentul președintelui Federației Ruse, Iuri Ușakov, a declarat că Moscova ar putea fi de acord cu o astfel de decizie dacă poliția rusă sau soldații Gărzii Naționale vor primi dreptul de a patrulă zona demilitarizată.

La rândul său, Ucraina insistă ca în această zonă să fie dislocate forțe internaționale de menținere a păcii, deoarece pe teritoriul său locuiesc 190 de mii de persoane, dintre care 12 mii sunt copii. În urma ultimelor negocieri trilaterale dintre Rusia, Ucraina și SUA la Geneva, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că părțile au trei puncte de vedere diferite cu privire la problema teritoriilor. El a menționat, de asemenea, că Kievul nu poate ceda Donbasul Rusiei, deoarece „mii, zeci de mii de ucraineni au murit apărând această parte a Ucrainei”. „Donbasul este o parte a independenței și a valorilor noastre. Libertatea nu este un cuvânt gol pentru noi”, a subliniat Zelenski.

Între timp, potrivit surselor NYT din serviciile de informații occidentale, președintele Rusiei, Vladimir Putin, este convins că va câștiga războiul și este gata să îl continue pentru a obține controlul deplin asupra Donbasului, chiar dacă acest lucru va dura încă 1,5-2 ani.

