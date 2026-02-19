Live TV

Ucraina și Rusia ar putea aplica soluția soluția celor două Corei pentru a opri războiul (NYT)

Data publicării:
Ukraine on Europe map, Donetsk and Luhansk regions (Donbass). Political outline map with Russia border, Crimea, Black and Azov Seas. Concept of Ukrain
Ucraina deține încă aproximativ 6.600 km² de teritoriu în Donețk. Foto. Profimedia

Reprezentanții Rusiei și Ucrainei au discutat, în cadrul negocierilor la care au participat și SUA, ideea creării unei zone demilitarizate în regiunea Donețk, care nu va fi controlată de niciuna dintre părțile implicate în conflict, au declarat trei surse bine informate pentru The New York Times (NYT).

Potrivit acestora, pentru administrarea acestei zone s-a propus înființarea unei administrații civile, care să includă atât reprezentanți ruși, cât și ucraineni. De asemenea, pentru ca această soluție a problemei teritoriale să fie acceptabilă pentru ambele părți, participanții la negocieri au discutat despre crearea unei zone de liber schimb în partea demilitarizată a regiunii Donețk.

În ciuda faptului că acest subiect a fost abordat în ultimele săptămâni în cadrul negocierilor, Rusia și Ucraina sunt departe de a ajunge la un acord în această privință, a remarcat unul dintre interlocutorii NYT. Publicația reamintește că, inițial, ideea unei zone demilitarizate în Donbass făcea parte din planul de pace în 28 de puncte al administrației Donald Trump. În același timp, conform acestui plan, Kievul trebuie să retragă trupele din partea controlată de el a regiunii Donețk și să o cedeze Rusiei. Anterior, asistentul președintelui Federației Ruse, Iuri Ușakov, a declarat că Moscova ar putea fi de acord cu o astfel de decizie dacă poliția rusă sau soldații Gărzii Naționale vor primi dreptul de a patrulă zona demilitarizată.

La rândul său, Ucraina insistă ca în această zonă să fie dislocate forțe internaționale de menținere a păcii, deoarece pe teritoriul său locuiesc 190 de mii de persoane, dintre care 12 mii sunt copii. În urma ultimelor negocieri trilaterale dintre Rusia, Ucraina și SUA la Geneva, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că părțile au trei puncte de vedere diferite cu privire la problema teritoriilor. El a menționat, de asemenea, că Kievul nu poate ceda Donbasul Rusiei, deoarece „mii, zeci de mii de ucraineni au murit apărând această parte a Ucrainei”. „Donbasul este o parte a independenței și a valorilor noastre. Libertatea nu este un cuvânt gol pentru noi”, a subliniat Zelenski.

Între timp, potrivit surselor NYT din serviciile de informații occidentale, președintele Rusiei, Vladimir Putin, este convins că va câștiga războiul și este gata să îl continue pentru a obține controlul deplin asupra Donbasului, chiar dacă acest lucru va dura încă 1,5-2 ani.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
putin
2
Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al...
Alexandru Muraru și Marcel Ciolacu.
3
Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de...
londra fotografie generica parlamentul si un autobuz cu etaj
4
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie, din 25 februarie, de Autorizaţia...
dan mihalache
5
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
Gigi Becali a primit vestea: 39.250.000€!
Digi Sport
Gigi Becali a primit vestea: 39.250.000€!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin și Donald Trump
Cum încearcă Putin să-l corupă pe Trump pentru a scăpa de sancțiuni: „Toți vor câștiga mulți bani” (The Economist)
Negocierile de la Geneva
La Geneva s-au încheiat negocierile dintre Rusia și Ucraina, mediate de SUA. O zi „dificilă, dar practică”, dialogul va continua
Negocierile de la Geneva. Foto Facebook
Discuțiile ruso-ucrainene de la Geneva, mediate de SUA, s-au axat pe „aspecte practice”. Când vor fi reluate negocierile pentru pace
trump
Convorbirile SUA–Iran, reluate săptămâna viitoare la Geneva. Trump ameninţă cu răsturnarea regimului de la Teheran
donald trump
Trump îl îndeamnă pe Zelenski „să se mişte” pentru a obţine un acord de pace cu Rusia
Recomandările redacţiei
Dragoș Pîslaru.
Pîslaru, atac direct la PSD după ce Grindeanu i-a cerut să recupereze...
nicusor dan
Nicușor Dan ar putea ține un discurs la Consiliul pentru Pace al lui...
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
Un nou val cu ger, ninsoare şi viscol va cuprinde întreaga țară. ANM...
Raed Arafat explică de ce mesajul RO-ALERT pentru ninsori a fost...
Ultimele știri
Titlurile de stat FIDELIS 2026, disponibile la BVB: cea mai căutată emisiune, cea în euro pe 10 ani, cu dobândă de 6%
Efectele viscolului în Buzău: peste 11.000 de consumatori fără curent și 60 de persoane blocate în mașini
Încă un semn că „superavionul” european de 100 de miliarde de euro e în impas: Germania ar putea cumpăra mai multe aeronave F-35
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii au noroc la bani din 18 februarie 2026. Destinul le împinge spre decizii importante
Cancan
A fost ultima ninsoare în București? Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Fanatik.ro
Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Cornel Dinu. Legenda lui Dinamo se luptă cu boala...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Motivul pentru care Mirel Rădoi şi-a dat demisia de la Universitatea Craiova: “Nu îmi place să se bage nimeni...
Adevărul
Cum a pierdut CFR Călători în fața unui operator privat, la diferență de 1 ban, 13 trenuri Alstom Coradia...
Playtech
Câți bani câștigă, de fapt, iubita lui Ilie Bolojan. Venitul lunar al asistentei medicale din Oradea
Digi FM
Constantin Brâncuși s-a stins la 81 de ani, cu un mare regret: "Mor cu inima întristată pentru că nu mă pot...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A dezvăluit totul: ce nume va purta Andreea Bălan, după căsătoria cu Victor Cornea
Pro FM
Cum arată azi, la 53 de ani, Darren Hayes de la Savage Garden. În 2025 a suferit un accident care l-a lăsat...
Film Now
De ce a murit Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones. Ce au descoperit medicii legiști
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în...
Newsweek
Legea pensiilor, schimbată în Parlament. O categorie de pensionari vor primi mai repede bani în plus la pensie
Digi FM
O ura din tot sufletul pe partenera fostului ei soț. Astăzi, îi e cea mai bună prietenă și vrea să-i fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poluarea aerului poate contribui în mod direct la apariţia unei boli grave. Cei care au suferit un AVC sunt...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Calista Flockhart și Harrison Ford, sărut romantic pe pista aeroportului. Căsătoriți de 15 de ani, la fel de...
UTV
Loredana Groza vorbește despre relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan. „Un bărbat care știe cum să...