„Ucrainenilor, nu aveți empatie?” Comercianți ruși, în lacrimi după ce dronele au lovit noi depozite în apropiere de Sankt Petersburg

Comercianți ruși au fost filmați plângând după ce drone ucrainene au lovit noi centre logistice Wildberries din apropierea orașului Sankt Petersburg. Aceștia au declarat că au rămas fără afaceri și fără surse de venit, în timp ce unii dintre proprietarii mărfurilor i-au întrebat pe ucraineni dacă mai au „vreo urmă de empatie”. Kievul susține însă că depozitele erau folosite pentru aprovizionarea armatei ruse cu componente pentru drone, echipamente de navigație și alte bunuri cu utilizare militară, potrivit Kyiv Post.

„Mai întâi, ucrainenii mi-au ucis soțul. Apoi banca m-a înșelat. Astăzi, tot ce îmi mai rămăsese a ars în depozite. Ce mi-a mai rămas?”, spune printre lacrimi o femeie într-un videoclip publicat online.

Înregistrările, distribuite pe rețelele sociale din Rusia după cele mai recente atacuri, surprind șocul, furia și disperarea unor mici antreprenori care depind de Wildberries pentru depozitarea și distribuirea mărfurilor.

O altă comerciantă, vizibil afectată, spune că a rămas fără nimic.

„Gata. Oficial, sunt falită. Marfa mea a ars în depozit. Mulțumesc, ucrainenilor”, afirmă aceasta, plângând.

Într-un alt videoclip, o proprietară de afacere își stăpânește cu greu lacrimile în timp ce descrie distrugerile din Sankt Petersburg.

„Nu mai există afacere. Sankt Petersburg. Totul a fost distrus, depozitele au dispărut. De ce?”, spune femeia.

O mamă a doi copii a făcut un apel către clienți, spunând că o parte din marfă i-a fost distrusă a rugat oamenii să cumpere produsele rămase.

„Sunt o mamă obișnuită, cu doi copii. Marfa mea a ars la Wildberries. Vă rog să mă ajutați și să cumpărați ce a mai rămas din produsele mele înainte ca ucrainenii să incendieze și celelalte depozite”, spune ea printre lacrimi.

„Depozitele Wildberries ard în Sankt Petersburg. Tremur deja când văd știrile”, afirmă un alt rus într-un videoclip. „Am crezut că vor arde două sau trei depozite și apoi ucrainenii se vor opri. Dar nu. Le-am pierdut deja șirul.”

O altă femeie spune că a fost ținta unui val de comentarii ostile după ce a citit reacțiile de pe Threads.

„Ucrainenilor, chiar nu mai aveți deloc empatie?”, spune aceasta.

Potrivit dreptului internațional umanitar, o infrastructură civilă poate deveni o țintă militară legitimă dacă utilizarea sa contribuie în mod efectiv la acțiuni militare, iar distrugerea acesteia oferă un avantaj militar clar.

Ucraina susține că centrele logistice Wildberries furnizau armatei ruse componente pentru drone, echipamente de navigație și alte bunuri militare sau cu dublă utilizare, ceea ce, în opinia Kievului, le-ar putea încadra în această categorie.

Atacurile continuă de mai multe zile și au vizat mari centre de distribuție Wildberries din regiunile Moscova, Tambov, Krasnodar, Sankt Petersburg și Stavropol.

Imagini publicate pe rețelele sociale din Rusia arată depozite uriașe cuprinse de flăcări și coloane dense de fum ridicându-se deasupra complexelor logistice.

Primele atacuri majore din actuala campanie au avut loc în noaptea de 17 spre 18 iulie.

Drone ucrainene au lovit centre Wildberries din Kotovsk, în regiunea Tambov, și din Elektrostal, oraș aflat la aproximativ 50 de kilometri est de Moscova. Depozitul din Elektrostal avea o suprafață de aproximativ 188.000 de metri pătrați și era unul dintre cele mai mari centre logistice ale companiei, după volumul comenzilor procesate.

Un incendiu de proporții a cuprins complexul, iar fumul a fost vizibil, potrivit relatărilor, de la peste 200 de kilometri distanță. Pompierii au intervenit mai bine de o zi pentru stingerea incendiului.

Drone ucrainene au lovit, de asemenea, centre logistice Wildberries din regiunea Krasnodar și din Nevinnomîssk, miercuri dimineață, potrivit fondatoarei companiei, Tatiana Kim.

Aceasta a declarat că angajații au fost evacuați înainte de atacuri, însă mai multe persoane au fost rănite.

După atacuri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că depozitele contribuiau la aprovizionarea armatei ruse.

„Astăzi, sancțiunile cu rază lungă de acțiune ale Ucrainei au lovit cu succes ținte importante din regiunile Krasnodar și Stavropol: centre logistice implicate în aprovizionarea armatei ruse cu componente pentru drone, echipamente de navigație și alte echipamente militare, precum și un alt depozit de produse petroliere”, a scris Zelenski pe rețelele sociale.

Editor : Ș.A.