Live TV

„Ucrainenilor, nu aveți empatie?” Comercianți ruși, în lacrimi după ce dronele au lovit noi depozite în apropiere de Sankt Petersburg

Data publicării:
profimedia-1118226029
Un elicopter survolează un depozit al gigantului rus de comerț electronic Wildberries, lovit de drone ucrainene în apropiere de Sankt Petersburg. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Comercianți ruși au fost filmați plângând după ce drone ucrainene au lovit noi centre logistice Wildberries din apropierea orașului Sankt Petersburg. Aceștia au declarat că au rămas fără afaceri și fără surse de venit, în timp ce unii dintre proprietarii mărfurilor i-au întrebat pe ucraineni dacă mai au „vreo urmă de empatie”. Kievul susține însă că depozitele erau folosite pentru aprovizionarea armatei ruse cu componente pentru drone, echipamente de navigație și alte bunuri cu utilizare militară, potrivit Kyiv Post.

„Mai întâi, ucrainenii mi-au ucis soțul. Apoi banca m-a înșelat. Astăzi, tot ce îmi mai rămăsese a ars în depozite. Ce mi-a mai rămas?”, spune printre lacrimi o femeie într-un videoclip publicat online.

Înregistrările, distribuite pe rețelele sociale din Rusia după cele mai recente atacuri, surprind șocul, furia și disperarea unor mici antreprenori care depind de Wildberries pentru depozitarea și distribuirea mărfurilor.

O altă comerciantă, vizibil afectată, spune că a rămas fără nimic.

„Gata. Oficial, sunt falită. Marfa mea a ars în depozit. Mulțumesc, ucrainenilor”, afirmă aceasta, plângând.

Într-un alt videoclip, o proprietară de afacere își stăpânește cu greu lacrimile în timp ce descrie distrugerile din Sankt Petersburg.

„Nu mai există afacere. Sankt Petersburg. Totul a fost distrus, depozitele au dispărut. De ce?”, spune femeia.

O mamă a doi copii a făcut un apel către clienți, spunând că o parte din marfă i-a fost distrusă a rugat oamenii să cumpere produsele rămase.

„Sunt o mamă obișnuită, cu doi copii. Marfa mea a ars la Wildberries. Vă rog să mă ajutați și să cumpărați ce a mai rămas din produsele mele înainte ca ucrainenii să incendieze și celelalte depozite”, spune ea printre lacrimi.

Depozitele Wildberries ard în Sankt Petersburg. Tremur deja când văd știrile”, afirmă un alt rus într-un videoclip. „Am crezut că vor arde două sau trei depozite și apoi ucrainenii se vor opri. Dar nu. Le-am pierdut deja șirul.”

O altă femeie spune că a fost ținta unui val de comentarii ostile după ce a citit reacțiile de pe Threads.

„Ucrainenilor, chiar nu mai aveți deloc empatie?”, spune aceasta.

Potrivit dreptului internațional umanitar, o infrastructură civilă poate deveni o țintă militară legitimă dacă utilizarea sa contribuie în mod efectiv la acțiuni militare, iar distrugerea acesteia oferă un avantaj militar clar.

Ucraina susține că centrele logistice Wildberries furnizau armatei ruse componente pentru drone, echipamente de navigație și alte bunuri militare sau cu dublă utilizare, ceea ce, în opinia Kievului, le-ar putea încadra în această categorie.

Atacurile continuă de mai multe zile și au vizat mari centre de distribuție Wildberries din regiunile Moscova, Tambov, Krasnodar, Sankt Petersburg și Stavropol.

Imagini publicate pe rețelele sociale din Rusia arată depozite uriașe cuprinse de flăcări și coloane dense de fum ridicându-se deasupra complexelor logistice.

Primele atacuri majore din actuala campanie au avut loc în noaptea de 17 spre 18 iulie.

Drone ucrainene au lovit centre Wildberries din Kotovsk, în regiunea Tambov, și din Elektrostal, oraș aflat la aproximativ 50 de kilometri est de Moscova. Depozitul din Elektrostal avea o suprafață de aproximativ 188.000 de metri pătrați și era unul dintre cele mai mari centre logistice ale companiei, după volumul comenzilor procesate.

Un incendiu de proporții a cuprins complexul, iar fumul a fost vizibil, potrivit relatărilor, de la peste 200 de kilometri distanță. Pompierii au intervenit mai bine de o zi pentru stingerea incendiului.

Drone ucrainene au lovit, de asemenea, centre logistice Wildberries din regiunea Krasnodar și din Nevinnomîssk, miercuri dimineață, potrivit fondatoarei companiei, Tatiana Kim.

Aceasta a declarat că angajații au fost evacuați înainte de atacuri, însă mai multe persoane au fost rănite.

După atacuri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că depozitele contribuiau la aprovizionarea armatei ruse.

„Astăzi, sancțiunile cu rază lungă de acțiune ale Ucrainei au lovit cu succes ținte importante din regiunile Krasnodar și Stavropol: centre logistice implicate în aprovizionarea armatei ruse cu componente pentru drone, echipamente de navigație și alte echipamente militare, precum și un alt depozit de produse petroliere”, a scris Zelenski pe rețelele sociale.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nava GPL marea neagra
1
Băsescu cere măsuri urgente după atacul asupra navei cu 4.000 de tone de GPL...
putin
2
Putin recunoaște, într-un rar moment de sinceritate, că economia Rusiei e pe butuci...
aeronava f-16
3
Dronă doborâtă în premieră deasupra României: mai multe fragmente au fost recuperate...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Bolojan a fost întrebat de întâlnirea Ciolacu-Arsene din Italia. Răspunsul premierului...
Nou născut în incubator, imagine ilustrativă.
5
„Lista rușinii și a disperării” de la „Marie Curie”. Medicul Cîrstoveanu: 150 de copii au...
Comunicat oficial dat de FIFA, după ce 23 de milioane de oameni au cerut excluderea definitivă a Argentinei de la Cupa Mondială
Digi Sport
Comunicat oficial dat de FIFA, după ce 23 de milioane de oameni au cerut excluderea definitivă a Argentinei de la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vladimir putin
Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregătește o mobilizare în această toamnă: „Putin intenționează să extindă acest război”
Andrii Sybiha
Ucraina condamnă „încălcarea spațiului aerian al României de către o dronă rusească”. Apel pentru „un răspuns pe măsura amenințării”
zelensky si loomer la un interviu in kiev
Laura Loomer, influencer MAGA şi o apropiată a lui Trump, îşi schimbă radical poziţia faţă de Ucraina după o vizită la Kiev
zelenski trump davos
Trump şi Zelenski se vor întâlni la Washington săptămâna viitoare, confirmă o sursă din Casa Albă
zelenski trump
Inițiativă diplomatică după luni de impas: Ucraina și SUA lucrează cot la cot la noi propuneri de pace care să aducă Rusia la negocieri
Recomandările redacţiei
dorin toma
Ce ar fi putut urmări Rusia prin trimiterea „intenționată” a dronei...
FED INVITAT CIRSTOVEANU 240726_26121
Criza de la „Marie Curie”. Medicul Cîrstoveanu: „Vor mai muri copii”...
avion f-16
Mesajul NATO despre drona doborâtă în România. Alianța transmite că o...
Viorel scripcariu a o sedinta
Reacția rectorului UMF Iaşi, după discursul critic al unei absolvente...
Ultimele știri
Infantino nu va fi obligat să ofere explicații CIO cu privire la implicarea lui Trump în anularea cartonașului roșu primit de Balogun
Taximetrist din Bucureşti, prins cu un dispozitiv de tip „maimuţă” pentru umflarea tarifului
Controversa legii integrității. Predoiu: Am depus proiectul pentru a nu pierde jalonul PNRR. Unele amendamente nu-mi reflectă viziunea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Andreea Ibacka, după divorțul de Cabral: „Un an care a venit cu foarte multe greutăți. Da, mi-am permis să...
Cancan
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani: 'Pentru mine, la doar 18...
Fanatik.ro
Atac armat după un meci de fotbal! Un suporter argentinian a fost împușcat!
editiadedimineata.ro
Ce înseamnă atacul cibernetic al modelului OpenAI pentru securitatea din domeniul AI
Fanatik.ro
Controversă în direct la TV după eliminarea lui Ricardo Matos în FC Argeș – Petrolul! Concluzia...
Adevărul
Șeful Ryanair neagă faptul că un bărbat ar fi fost aspirat pe geamul spart al unui avion: „Aceste afirmații...
Playtech
Satul din Europa care îți oferă peste 20.000 de dolari dacă te muți acolo. Primești și aproape 3.000 de...
Alexandru muraru
Un lider PNL acuză un plan „disperat și mârșav pentru a bloca România”: „PSD foloseşte instanţele ca...
Digi Sport
Din închisoare, Daniel Balaciu a rupt tăcerea după ce a desfigurat-o pe Daniela Roba cu lovituri de ciocan
Pro FM
Mama lui Amy Winehouse, la 15 ani de la moartea artistei: „A fost victima propriului succes, alcoolul îi...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Johnny Depp, de nerecunoscut la Comic-Con. Transformarea spectaculoasă a actorului i-a lăsat fără cuvinte pe...
Adevarul
Un bărbat din Japonia a stat supărat pe soția sa timp de 20 de ani. Ce explicație a avut
Newsweek
Pensie minimă de 1.281 lei după 25 ani munciți. Aceiași bani lua dacă lucra 15 ani. De ce aceste inechități?
Digi FM
Dan Negru dezvăluie cine ar fi fost, de fapt, cel mai bogat sportiv din istorie: „Banii lui Ronaldo, Messi…...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Imagini rare din România. O pisică sălbatică și cei patru pui ai săi, surprinși într-un parc național
Film Now
Mama actorului Ben Affleck a murit la 83 de ani. Cea mai mare dorință a ei după ce a aflat că mai are doar...
UTV
Andreea Ibacka a vorbit despre anul dificil prin care a trecut după divorțul de Cabral. „Mi-am permis să...