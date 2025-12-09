Live TV

UE și SUA se pregătesc de un război cu Rusia în Arctica, susține șeful Marinei Federației Ruse

Data publicării:
Vlaidmir Putin cu un spărăgotr de gheață cu propulsie nucleară pe fundal
Tensiunile tot mai ridicate au făcut ca Rusia și NATO să își mărească din nou prezența militară în Arctica, de unde fiecare parte poate să își atace cel mai bine inamicul. Foto: Profimedia Images

Șeful Marinei Federației Ruse a venit cu noi declarații belicoase în care acuză SUA și Uniunea Europeană că se pregătesc de un război în Arctica. Potrivit presei de stat de la Kremlin, conflagrația ar putea începe în viitorul apropiat. 

„În ultimii doi ani, Finlanda și Suedia s-au alăturat isteriei anti-rusești”, a spus comandantul suprem al Flotei Militare a Federației Ruse, Alexander Moiseev.

„Declarațiile liderilor militari și politici din SUA și Europa cu privire la Arctica confirmă sentimentele lor rusofobe”. A spus comandantul suprem al Flotei Militare a Federației Ruse, Alexander Moiseev, în cadrul discursului său la Forumul internațional „Arctica: prezentul și viitorul”.

„Declarațiile liderilor militari și politici americani și europeni referitoare la regiunea arctică confirmă sentimentele lor rusofobe. În ultimii doi ani, Finlanda și Suedia s-au alăturat isteriei anti-rusești. Principalele declarații politice constată accelerarea ritmului de militarizare a Arcticii și pregătirea pentru un posibil conflict militar în regiune sub pretextul „apărării împotriva amenințărilor din partea Rusiei și Chinei”, a spus Moiseev.

Amintim, armata finlandeză a organizat şase exerciţii militare diferite în diverse zone ale ţării, cu o durată totală de patru săptămâni, pentru a instrui 15.000 de recruţi, la care vor participa, de asemenea, mii de rezervişti şi soldaţi din Regatul Unit, Polonia şi Suedia.

Aceste manevre au avut ca obiectiv să valideze capacitatea defensivă în timp de război a recruţilor care sunt pe punctul de a-şi încheia serviciul militar obligatoriu şi să menţină competenţa militară a rezerviştilor şi personalului militar, conform unui comunicat al armatei finlandeze.

În acelaşi timp, ele au consolidat  capacitatea forţelor armate finlandeze de a desfăşura operaţiuni comune cu ţările aliate din NATO. "Exerciţiile asigură integrarea lecţiilor identificate şi învăţate despre războiul din Ucraina în antrenament", a precizat armata finlandeză în comunicat.

