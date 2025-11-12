„Uite Putin, nu e Putin” Cum își „ascunde” Kremlinul președintele în trei birouri identice

O anchetă a Proiectului de investigații Sistema vine să demonstreze cât de atent sunt orchestrate prezențele lui Vladimir Putin atunci când liderul de la Kremlin este arătat lucrând în biroul său.

Fie că vorbește cu un șef al armatei, are o videoconferință sau pur și simplu citește o declarație de la locul de muncă – biroul său – Vladimir Putin este văzut în același birou, elegant și ușor auster. Doar că nu este de fiecare dată același birou.

Trei birouri (aproape) identice

Ancheta arată că Moscova a indus în eroare în repetate rânduri opinia publică cu privire la locul în care se află președintele Vladimir Putin, care utilizează trei birouri aproape identice în diferite părți ale țării.

Sistema, unitatea de investigații rusești a RFE/RL, a identificat discrepanțe, arătând că multe întâlniri care ar fi avut loc la Moscova au fost de fapt filmate la Soci sau Valdai, celelalte două locuri unde .

Mai mult, se par că de cele mai multe ori Putin fuge de biroul său de la Kremlin – cel mai la îndemână loc unde am presupune că el se află. Putin pare să prefere tot mai mult reședința izolată din Valdai, pe fondul războiului din Ucraina și al atacurilor tot mai frecvente cu drone asupra țintelor rusești.

Ancheta RFE/RL a comparat sute de imagini și a găsit discrepanțe extrem de fine între aceste filmări, ajugând la concluzia că sunt, de fapt, trei birouri.

Sistema a ajuns la aceste concluzii cu privire la cele trei birouri aproape identice după ce a analizat atent aproximativ 700 de videoclipuri publicate de administrația Putin sau difuzate la televiziunea de stat și după ce a examinat imaginile postate pe site-ul web al Kremlinului.

Jurnaliștii au analizat, de asemenea, o mulțime de materiale, inclusiv postări pe rețelele sociale și note de călătorie care descriau planurile și călătoriile efective ale persoanelor din anturajul lui Putin, precum personalul de securitate și jurnaliștii televiziunii de stat care îl însoțesc.

Un mâner de ușă amplasat altfel, suportul care ține monitoarele, panouri de pe perete îmbinate diferit, fibre ale lemnului care cad altfel, un termostat, textura unui suport pentru documente - toate acestea au fost atât indicii cât și probe că specialiștii Moscovei au creat platouri de filmare (aproape) perfecte.

Unde este, de fapt, Putin

Cele trei birouri se presupun a fi amplasate la la Novo-Ogariovo, reședința oficială a lui Putin din apropierea Moscovei, la Bociarov Rucei, o reședință de stat din Soci, pe coasta Mării Negre și la Valdai, aproximativ la jumătatea distanței dintre Moscova și Sankt Petersburg.

În majoritatea cazurilor investigate de Sistema, întâlnirile care aparent au avut loc la Novo-Ogariovo au fost de fapt filmate la Soci sau la Valdai. „Kremlinul a mințit în privința locului unde se afla președintele de sute de ori în ultimii ani”, scrie publicația.

Editor : Sebastian Eduard