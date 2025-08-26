Live TV

Un alt general a fost arestat în Rusia. El este suspectat de o delapidare de peste 57 de milioane de ruble

Generalul-maior Konstantin Kuvșinov, fost șef al Centrului Medical și de Diagnostic nr. 9 al Ministerului Apărării din Rusia, se află în arest preventiv de la sfârșitul lunii aprilie 2025, într-un dosar penal privind o fraudă de proporții, scrie Mediazona, citând o fișă de caz de pe site-ul instanțelor din Moscova.

Conform materialelor dosarului, Kuvșinov este acuzat de delapidarea a peste 57 de milioane de ruble (aproximativ 410.000 de dolari). Anchetatorii consideră că, în 2022, centrul medical al Ministerului Apărării din Rusia a încheiat contracte de stat cu companiile Delrus și TDA-Service pentru furnizarea de echipamente medicale ale căror prețuri s-au dovedit a fi umflate.

La începutul lunii iunie, anchetatorii militari au anunțat cazuri de fraudă penală împotriva directorului adjunct de vânzări al Delrus, Igor Ignatov, și a directorului comercial al TDA-Service, Alexander Khotsin. Un tribunal l-a trimis pe primul manager într-un centru de detenție preventivă și l-a plasat pe al doilea în arest la domiciliu.

Generalul-maior Konstantin Kuvșinov a condus Centrul Medical și de Diagnostic nr. 9 al Ministerului Apărării, situat în Moscova, din februarie 2019 până în mai 2025. Înainte de aceasta, el a condus Centrul principal de expertiză medicală militară al ministerului.

 

Editor : Sebastian Eduard

