Un angajat al ambasadei Rusiei în Cipru, găsit mort, în aceeaşi zi în care un oligarh rus a dispărut tot în insulă

Un angajat al ambasadei Rusiei în Cipru a fost găsit decedat în biroul său, autopsia relevând că moartea sa nu a survenit din cauze naturale, fiind vorba probabil de un „suicid”, a declarat luni pentru AFP o sursă a poliţiei cipriote. Potrivit media ruse Aghentstvo, moartea acestuia a survenit în aceeaşi zi în care cunoscutul om de afaceri rus Vladislav Baumgertner, care locuia de ceva timp la Limassol, a dispărut în mod „misterios”.

Corpul angajatului diplomatic a fost descoperit joia trecută, iar poliţia cipriotă a fost chemată de ambasadă, însă agenţilor nu li s-a permis să intre în incinta clădirii pentru a face cercetări la faţa locului, au relatat media locale.

Corpul neînsufleţit al angajatului ambasadei ruse, a cărui identitate nu fusese iniţial dezvăluită, a fost predat poliţiei în curtea misiunii diplomatice ruse.

Potrivit cotidianului cipriot în limba greacă Phileleftheros, poliţiei i s-a comunicat doar că bărbatul era rus şi că acesta s-a sinucis şi a lăsat o scrisoare.

Ambasada, însă, nu a prezentat această scrisoare poliţiei cipriote, spunând că a trimis-o la Moscova, potrivit sursei citate de AFP.

Autorităţile cipriote „se pare că au fost informate despre incident cu o întârziere de câteva ore”, a relatat ziarul.

Cipru, membru al Uniunii Europene, găzduieşte de ani de zile o numeroasă comunitate rusă, notează AFP, citată de Agerpres.

Ambasada Rusiei în Cipru a confirmat luni decesul angajatului său, indicând că încearcă să rezolve problema repatrierii corpului acestuia, potrivit Gazeta.ru.

„Cu profundă tristeţe anunţăm decesul colegului nostru, angajatul ambasadei A.V. Panov, survenit la 8 ianuarie 2026. Moartea sa este o tragedie profund personală pentru familia şi prietenii săi”, se arată într-o postare a ambasadei Rusiei din Nicosia pe contul său oficial de Telegram.

Este vorba de Aleksei Panov, secretarul III al ambasadei ruse din Cipru, precizează Aghentstvo.

Cauza oficială a decesului acestuia nu a fost dezvăluită. Ministerul rus de Externe nu a comentat încă incidentul.

În legătură cu acest incident, Aghentstvo indică faptul că decesul diplomatului rus a survenit după dispariţia în aceeaşi zi a oligarhului rus Vladislav Baumgertner, care îşi avea reşedinţa la Limassol.

Poliţia cipriotă a declanşat cercetări cu privire la dispariţia "misterioasă" a lui Baumgertner, care nu a mai fost văzut din 7 ianuarie. Ultima dată, semnalul telefonului său a fost înregistrat în zona de coastă cu o pantă abruptă, nu departe de satul Pissouri de lângă Limassol, conform aceleiaşi media ruse.

