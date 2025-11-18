Un atac cu drone a lovit un centru comercial din regiunea Belgorod a Rusiei

Oraşul Korochia din regiunea Belgorod a Federaţiei Ruse a fost atacat de drone, ceea ce a provocat un incendiu la un centru comercial local, anunţă Ukrinform.

Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost raportat de serviciul BBC din Rusia, citând o declaraţie a guvernatorului regiunii, Viacheslav Gladkov.

Potrivit acestuia, atacul a provocat incendierea acoperişului clădirii comerciale, iar focul nu fusese încă stins. Gladkov susţine că nu au existat victime în urma atacului.

Judecând după fotografiile publicate de guvernatorul regiunii, acoperişul centrului comercial Vokzalnîi este în flăcări, potrivit articolului.

Gladkov a adăugat că o altă lovitură a spart ferestrele a patru apartamente dintr-un bloc, în timp ce oraşul Koroch şi satele Pogorilovka şi Podkopaevka rămân parţial fără electricitate.

Koroch este centrul administrativ al raionului Korochanski, situat la sud-est de Belgorod.

Potrivit agenţiei Ukrinform, în noaptea de 17 noiembrie, Rusia a raportat un atac asupra substaţiei Veshkaima din regiunea Ulianovsk.

