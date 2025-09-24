Forțele ucrainene au efectuat un alt atac cu drone împotriva uzinei petrochimice Gazprom Neftekhim Salavat din Republica Bashkortostan, Rusia, au raportat autoritățile locale pe 24 septembrie.

„Toate serviciile de urgență lucrează la fața locului și se depun eforturi pentru stingerea incendiului”, a declarat Radiy Khabirov, șeful Republicii Bashkortostan, pe canalul său Telegram.

Amploarea pagubelor este în curs de evaluare, a adăugat el, fără a menționa posibile victime.

Fabrica Gazprom Neftekhim Salavat este una dintre cele mai mari fabrici de rafinare a petrolului și petrochimice din Rusia. Aceasta este situată la aproximativ 1.300 de kilometri (800 de mile) de linia frontului din Ucraina.

Agenția de știri independentă Astra a publicat imagini care arată un nor negru de fum ridicându-se în zona fabricii, menționând că localnicii au raportat „zgomote puternice”.

Ucraina nu a comentat atacul raportat. Kyiv Independent nu a putut verifica aceste afirmații.

Instalația a fost lovită anterior de drone SBU cu rază lungă de acțiune pe 18 septembrie, provocând o „explozie masivă” în centrul instalației, a declarat la momentul respectiv o sursă din cadrul agenției pentru Kyiv Independent.

Forțele ucrainene au intensificat atacurile asupra industriei petroliere ruse în ultimul an, forțând suspendarea operațiunilor și agravând penuria de combustibil la nivel național.

Kievul consideră rafinăriile de petrol și instalațiile petrochimice rusești drept ținte militare valide, deoarece acestea contribuie la finanțarea mașinii de război a Moscovei.

