Live TV

Video Un atac ucrainean cu drone a incendiat rafinăria Gazprom Bașkortostan, una dintre cele mai mari din Rusia. Explozii puternice și fum

Data publicării:
Incendiu rafinarie
Foto Astra

Forțele ucrainene au efectuat un alt atac cu drone împotriva uzinei petrochimice Gazprom Neftekhim Salavat din Republica Bashkortostan, Rusia, au raportat autoritățile locale pe 24 septembrie.

„Toate serviciile de urgență lucrează la fața locului și se depun eforturi pentru stingerea incendiului”, a declarat Radiy Khabirov, șeful Republicii Bashkortostan, pe canalul său Telegram.

Amploarea pagubelor este în curs de evaluare, a adăugat el, fără a menționa posibile victime.

Fabrica Gazprom Neftekhim Salavat este una dintre cele mai mari fabrici de rafinare a petrolului și petrochimice din Rusia. Aceasta este situată la aproximativ 1.300 de kilometri (800 de mile) de linia frontului din Ucraina.

Agenția de știri independentă Astra a publicat imagini care arată un nor negru de fum ridicându-se în zona fabricii, menționând că localnicii au raportat „zgomote puternice”.

Ucraina nu a comentat atacul raportat. Kyiv Independent nu a putut verifica aceste afirmații.

Instalația a fost lovită anterior de drone SBU cu rază lungă de acțiune pe 18 septembrie, provocând o „explozie masivă” în centrul instalației, a declarat la momentul respectiv o sursă din cadrul agenției pentru Kyiv Independent.

Forțele ucrainene au intensificat atacurile asupra industriei petroliere ruse în ultimul an, forțând suspendarea operațiunilor și agravând penuria de combustibil la nivel național.

Kievul consideră rafinăriile de petrol și instalațiile petrochimice rusești drept ținte militare valide, deoarece acestea contribuie la finanțarea mașinii de război a Moscovei.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Su-24M rusesc
1
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc...
cosmin marinescu
2
Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR: Niciodată nu am fost confruntați cu o transformare...
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
3
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen
4
„Cel mai grav atac asupra infrastructurii”. Premierul danez reacționează după ce drone au...
FFM_6282
5
Incendiul din Sectorul 2 care a acoperit Capitala cu un nor uriaș de fum: intervenția...
Liber la toată planeta! Donald Trump a spus-o, în fața Adunării Generale a ONU
Digi Sport
Liber la toată planeta! Donald Trump a spus-o, în fața Adunării Generale a ONU
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
mașină de poliție ăn fața unei școli
Un băiat de 17 ani este audiat în legătură cu amenințările trimise...
F-16 decolare exercițiu NATO
„Poate doborî NATO avioanele rusești care încalcă spațiul Alianței?”...
femeie cu umbrela in ploaie
Vremea se schimbă radical: răcire accentuată, ploi și vânt puternic...
profimedia-1039394892
O imagine „suprarealistă”: un general american și un fost jihadist...
Ultimele știri
100.000 de dolari pentru o postare. Ce a scris jurnalista din Australia care a fost dată afară pe nedrept
Premierul Ilie Bolojan susține o conferință de presă, la ora 16:00, de la Palatul Victoria
(P) The Collective – Un an de voluntariat cu impact la Kaizen Gaming
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin la exercițiile militare Zapad 2025
Rusia are o nouă strategie de luptă low cost. Cum crede Moscova ca va putea câștiga războiul de uzură din Ucraina
ilustrație cu Europa presată din toate părțile de SUA, Rusia și China
Europa riscă să își piardă principalul aliat și să ajungă în vizorul a două superputeri. Dilemele cheie care vor decide viitorul UE
Ursula von der Leyen și Donald Trump.
Ursula von der Leyen spune că a discutat cu Trump despre „provocările” Rusiei în spaţiul aerian european
President Donald Trump (R) speaks during a bilateral meeting with President of Ukraine Volodymyr Zelensky at the 80th session of the UN’s General Assembly (UNGA) at the United Nations headquarters on September 23, 2025
Trump, declarații-surpriză: Ucrainenii pot recâştiga „întreaga Ucraină în forma sa originală”. Rusia - „un tigru de hârtie”
BUCURESTI - MINISTERUL JUSTITIEI - INTERVIU - PROCUROR GENERAL -
Procurorul general reface filmul acțiunii în care Călin Georgescu a fost inculpat în dosarul de tentativă de lovitură de stat
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, despre infidelitățile lui Elvis: "Era încă un soț bun, dar eram prea multe femei în viața...
Cancan
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Data exactă a primei ninsori în București
Fanatik.ro
După ce l-au ratat pe David Popovici, americanii au dat lovitura și au furat următoarea stea a natației...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Robert Niță și Dănuț Lupu, contre dure în direct după scandalul dintre Alex Dobre și suporterii Rapidului...
Adevărul
Vârcolacii, luptătorii din umbră ai lui Hitler. Comandourile care au semănat teroare în rândul Aliaților și a...
Playtech
Cartea de identitate electronică. Cine o poate face 'la urgenţă'
Digi FM
Un muncitor din Sri Lanka a făcut senzație pe TikTok. Câți câștigă în România și de ce vrea să rămână aici
Digi Sport
Novak Djokovic s-a răzgândit! Decizia luată, la două săptămâni după ce și-a luat familia și s-a mutat în...
Pro FM
Roxana Nemeș a născut gemeni, fată și băiat. Prima imagine duioasă cu mămica și copiii: "O iubire pe care nu...
Film Now
James Van Der Beek, apariție video surpriză la reuniunea „Dawson’s Creek”. Nu a putut urca pe scenă din cauza...
Adevarul
Distanța dintre blocuri: pericolul ascuns care îți fură lumina, aerul, liniștea și banii. Cum ignoră...
Newsweek
Pensia trebuie să crească cu 200 lei la 1 ianuarie. Ministrul Muncii anunță dacă Guvernul are bani
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Emma Watson, după ce n-a mai apărut într-un film de 6 ani: "Îmi lipsește actoria, dar anumite părți ale...
UTV
Harry Styles, apariție surpriză la Maratonul de la Berlin 2025. Artistul a alergat sub un nume fals și și-a...