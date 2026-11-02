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Un avion de vânătoare rusesc de ultimă generație Su-57 a sărit în aer când pornea motoarele. Care a fost cauza (GUR)

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SUKHOI Su-57 Russian stealth fighter. Photo: Xinhua
Su-57 este proiectat pentru misiuni de superioritate aeriană și atac. Sursa foto: Profimedia Images
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Un avion de vânătoare rusesc de ultimă generație, Su-57, a explodat la sfârșitul lunii octombrie pe un aerodrom militar, susține spionajul militar ucrainean. Potrivit Direcției de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR), incidentul ar fi fost cauzat de calitatea proastă a combustibilului folosit.

Pe 29 octombrie 2026, cel mai nou avion de vânătoare multifuncțional al Rusiei, Su-57, a explodat la aerodromul militar rus Ahtubinsk, în timpul operațiunii de pornire a motorului, informează GUR într-un comunicat.

Costul unui astfel de aparat este estimat la aproximativ 150 de milioane de dolari.

Su-57 este echipat cu un motor turboreactor AL-41F1 (așa-numitul „Izdeliye 117”). Una dintre cauzele pentru care motoarele de acest tip pot exploda sau suferi defecțiuni catastrofale este combustibilul de proastă calitate, menționează GUR, care face o prezentare a modului în care Rusia încearcă să ocolească sancțiunile occidentale privind combustibilul rusesc.

Ministerul Apărării din Ucraina a semnalat dependența tot mai mare a Rusiei de combustibilul aviatic importat, pe fondul reducerii producției interne de combustibil aviatic ca urmare a „sancțiunilor pe termen lung” impuse de Ucraina.

În prezent, serviciile de informații militare dezvăluie un alt mecanism logistic pe care Rusia îl utilizează pentru importul maritim de benzină și combustibil aviatic de la rafinăria Vadinarski a companiei Nayara Energy (India).

49,13% din acțiunile companiei sunt deținute de compania de stat rusă Rosneft. Nayara Energy este unul dintre cei mai mari consumatori de țiței rusesc.

La 22 august 2026, petrolierul GRIF (IMO 9332028) din flota-fantomă a Rusiei, care se află sub sancțiuni din partea UE, Elveției, Ucrainei, Regatului Unit și Canadei, a exportat aproape 40.000 de tone de combustibil de aviație JET-A1 de la rafinăria Vadinarski, mai afirmă comunicatul GUR.

Încărcătura a fost transferată prin metoda STS (de la navă la navă) către petrolierul HALCYON (IMO 9263693, supus sancțiunilor UE, Elveției, Ucrainei și Canadei) în prima decadă a lunii septembrie 2026, în zona de operațiuni de pe coasta de est a Malaeziei.

Această zonă, situată în apropierea intrării estice în Strâmtoarea Singapore, de importanță strategică, este una dintre cele mai mari zone gri ale comerțului maritim global și cel mai mare centru de transbordare STS din lume, potrivit GUR.

Încă din 23 septembrie 2026, petrolierul HALCYON, aparținând flotei fantomă ruse, a livrat peste 37 de mii de tone de combustibil pentru aviație din Malaezia către portul rus Nakhodka.

Descărcarea acestui lot de combustibil pentru aviație a avut loc la terminalul de transbordare al OOO „RN-Morskoy terminal Nakhodka” (TIN 2508070844, care nu face obiectul sancțiunilor), fostul depozit de petrol din Nakhodka.

OOO „RN-Marine Terminal Nakhodka” este o mare întreprindere logistică subsidiară a PJSC „NK „Rosneft”, situată în Primorski și specializată în transbordarea și transportul produselor petroliere.

Operatorul activității de realimentare a aviației din cadrul Rosneft este societatea OOO RN-Aero (TIN 7705843041), care face obiectul unor sancțiuni din partea Japoniei, a UE, a Elveției, a Regatului Unit și a Ucrainei.

În cadrul punerii în aplicare a contractului de stat pentru producția de avioane de vânătoare multifuncționale Su-57, OOO RN-Aero furnizează combustibil de aviație către PAO United Aircraft Corporation (aflată sub sancțiuni din partea SUA, Canadei, Elveției, UE, Regatului Unit, Australiei, Noii Zeelande, Japoniei și Ucrainei).

În vara anului 2026, dictatorul rus Vladimir Putin a autorizat oficial, printr-un decret al său, ascunderea datelor privind activitățile și volumele livrărilor efectuate de OOO RN-Aero și de o serie de alte structuri ale Rosneft (inclusiv Rafinăria Tuapse și terminalele maritime).

Reamintim că Jet A-1 este un echivalent al combustibilului aviatic ruso-sovietic TS-1 și RT destinat motoarelor aeronavelor cu turbină cu gaz. Combustibilul Jet A-1 este pe deplin compatibil și adecvat pentru utilizarea de către aeronavele ruse aflate în serviciul armatei statului agresor – MiG-29, Su-34 (NVO), Su-35S, Su-30SM, Su-57, Su-24M, Tu-95MS (MSM).

Jet A-1 poate fi utilizat, de asemenea, pentru realimentarea dronelor de atac Geran-4 și Geran-5 echipate cu motoare turbojet Telefly TJ2000A (TF-TJ2000A) sau cu versiunile lor rusești, TRD-2000.

S-a documentat faptul că aeronavele rusești de transport militar Il-76MD-90A, echipate cu motoare PS-90A-76, care sunt utilizate de Ministerul Apărării al Rusiei pentru transportul de arme și echipamente militare, în special sisteme de rachete operațional-tactice, utilizează combustibilul standard Jet A-1 în locul celui recomandat de producător - TS-1 (GOST 10227-86).

GUR al Ministerului Apărării din Ucraina reamintește: intensificarea presiunii sancțiunilor asupra Rusiei și monitorizarea respectării sancțiunilor sunt instrumente importante pentru a priva agresorul de capacitatea de a duce un război criminal în Europa, cel mai mare de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace.

Editor : B.P.

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