Un avion de vânătoare rusesc în valoare de 50 de milioane de dolari s-a prăbușit în Marea Neagră, la 40km de România

Suhoi SU-30 SM
Avion Suhoi SU-30 SM. Foto: Profimedia
Un avion de vânătoare rusesc Suhoi Su-30SM s-a prăbușit în apropierea Insulei Șerpilor, la 40 de km de granița cu România, iar epava avionului a fost găsită fără piloți, a declarat Marina ucraineană.

Potrivit unei declarații publicate pe Telegram, serviciile de informații ale Marinei ucrainene au interceptat comunicații radio rusești care raportau pierderea contactului cu Su-30SM în timpul unei misiuni la sud-est de Insula Șerpilor, informează Kyiv Post.

„Aeronava s-a prăbușit probabil din motive necunoscute”, se arată în raport.

Forțele ruse au lansat o operațiune de căutare și salvare. Epava a fost localizată în mare, dar piloții nu au fost găsiți.

Canalul Telegram pro-Kremlin Fighterbomber a confirmat indirect pierderea, postând o fotografie alb-negru a unui avion de vânătoare Su-30 cu legenda: „... Și de fiecare dată, spune-ți adio pentru totdeauna. Când pleci pentru o clipă...”.

Canalul de monitorizare Crimean Wind a raportat că avionul doborât avea baza la aerodromurile Saki sau Belbek din Crimeea ocupată. Între timp, canalul rus de Telegram Military Informer a declarat că acesta aparținea aviației navale a Flotei Mării Negre.

Potrivit grupului de investigații InformNapalm, Rusia are în serviciu aproximativ 130 de avioane de vânătoare Su-30SM. Fiecare avion costă aproximativ 50 de milioane de dolari.

Su-30SM (NATO: „Flanker-H”) este un avion de vânătoare multifuncțional de generația 4+ dezvoltat de compania rusă Irkut Corporation. Echipat cu motoare cu vector de tracțiune, un radar cu antenă fazată și sisteme avionice avansate, este capabil să îndeplinească misiuni atât aer-aer, cât și aer-sol.

Avionul poate transporta până la 8.000 kg de arme, inclusiv rachete ghidate și bombe, și este înarmat cu un tun automat GSh-30-1 de 30 mm.

Este dotat cu capacitate de realimentare în zbor, poduri de război electronic SAP-518 pentru bruiaj și contramăsuri, o viteză maximă de 1.850 km/h la altitudine mare (limitată la Mach 1,75 din cauza canardurilor variantei SM), un plafon de serviciu de 56.800 de picioare (17.300 m), o rază de luptă de 1.500 km la altitudine mare sau 500 km la altitudine mică și o greutate maximă la decolare de 34.500 kg.

 

