Un avion de vânătoare rusesc Su-30 s-a prăbușit în timpul unui zbor de antrenament: doi morți
Data publicării:
Un avion de vânătoare rusesc Su-30 s-a prăbușit în timpul unui zbor de antrenament în regiunea nord-vestică Karelia. În incidentul aviatic au murit cei doi membri ai echipajului, au transmis agențiile de știri, citând Ministerul rus al Apărării, relatează Reuters.
Guvernatorul regiunii Karelia, Artur Parfenchikov, a anunțat pe aplicația de mesagerie Telegram că aeronava s-a prăbușit într-o pădure. Nu au existat victime la sol.
Parfenchikov a mai adăugat că a fost lansată o anchetă pentru a se stabili cauza accidentului.
Potrivit unei declarații publicate pe Telegram, serviciile de informații ale Marinei ucrainene au interceptat comunicații radio rusești care raportau pierderea contactului cu Su-30SM în timpul unei misiuni la sud-est de Insula Șerpilor.