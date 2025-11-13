Live TV

Un avion de vânătoare rusesc Su-30 s-a prăbușit în timpul unui zbor de antrenament: doi morți

Data publicării:
avion-su30
Avion Su-30. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Un avion de vânătoare rusesc Su-30 s-a prăbușit în timpul unui zbor de antrenament în regiunea nord-vestică Karelia. În incidentul aviatic au murit cei doi membri ai echipajului, au transmis agențiile de știri, citând Ministerul rus al Apărării, relatează Reuters.

Guvernatorul regiunii Karelia, Artur Parfenchikov, a anunțat pe aplicația de mesagerie Telegram că aeronava s-a prăbușit într-o pădure. Nu au existat victime la sol.

Parfenchikov a mai adăugat că a fost lansată o anchetă pentru a se stabili cauza accidentului.

Amintim că, în luna august a acestui an, un avion de vânătoare rusesc Suhoi Su-30SM s-a prăbușit în apropierea Insulei Șerpilor, la 40 de km de granița cu România, iar epava avionului a fost găsită fără piloți.

Potrivit unei declarații publicate pe Telegram, serviciile de informații ale Marinei ucrainene au interceptat comunicații radio rusești care raportau pierderea contactului cu Su-30SM în timpul unei misiuni la sud-est de Insula Șerpilor.

Citește și: 

Momentul în care un avion rusesc de luptă Suhoi Su-30 se prăbușește în regiunea Kaliningrad

Avertismentul lui Marco Rubio după incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al NATO, inclusiv în România. „Nu ne plac”

