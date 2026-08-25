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Un misterios avion militar de transport al SUA a aterizat pe cel mai vechi aeroport din Moscova. Reacția Kremlinului

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avion rusia
Sursa foto: Flightradar24
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În dimineața zilei de 25 august, la aeroportul Vnukovo din Moscova a aterizat un avion militar de transport al Forțelor Aeriene ale SUA, un Boeing C-17 Globemaster III cu numărul de înmatriculare RCH4555, relatează RBC, citând serviciul Flightradar24.

Kremlinul nu dispune de informații cu privire la avionul militar american sosit la Vnukovo, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov. Potrivit acestuia, partea rusă nu are în plan întâlniri cu reprezentanții administrației SUA în această săptămână.

Conform datelor Flightradar24, avionul a decolat din Riga în jurul orei 8:50 (ora Moscovei) și și-a încheiat zborul la Vnukovo aproximativ la ora 10:04 (ora Moscovei). În prezent, serviciul nu mai urmărește deplasarea sa ulterioară și indică faptul că aeronava se află în afara zonei de urmărire sau că a aterizat deja.

Pe 23 august, avionul a sosit la Riga. Ca punct de plecare anterior a fost indicat Camp Springs (statul Maryland), unde se află baza aeriană Andrews. La această bază sunt staționate avioanele prezidențiale ale Forțelor Aeriene ale SUA, care utilizează indicativul „Air Force One” atunci când președintele se află la bord.

Boeing C-17 Globemaster III este un avion militar de transport greu, destinat transportului trupelor, al echipamentelor militare și al încărcăturilor pe distanțe mari. Acesta poate transporta până la 77,5 tone de încărcătură, inclusiv vehicule blindate și elicoptere, precum și poate efectua operațiuni de debarcare a personalului și a echipamentelor.

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Editor : A.R.

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