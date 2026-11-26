Un banner uriaş care sugerează că Olanda este vinovată de agresiune militară a apărut lângă Ambasada Ţărilor de Jos de la Moscova, după ce o companie cu sediul în Olanda a declarat săptămâna trecută că rachetele sale au fost folosite într-un atac de amploare asupra podului rus către Crimeea, relatează Reuters.

Bannerul uriaş, afişat pe peretele lateral al unui bloc de apartamente, înfăţişează trei rachete cu lalele roşii pe ele, zburând deasupra Europei, însoţite de sloganul: „Florile diplomaţiei olandeze”.

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Nu este clar cine a realizat bannerul.

Olanda respinge sugestiile Rusiei conform cărora s-ar fi alăturat războiului, afirmând că exportul de arme olandeze către Ucraina nu o face parte la conflict, notează News.ro.

Destinus, un startup cu sediul în Olanda, fondată de un antreprenor de origine rusă, a declarat pentru Reuters la începutul acestei luni că rachetele sale au fost singurele arme de fabricaţie străină utilizate în atacul ucrainean asupra podului din Crimeea, care a întrerupt traficul rutier, lăsând însă segmentul feroviar operaţional.

Ambasada Rusiei în Ţările de Jos a calificat declaraţia drept „o mărturisire” şi a întrebat dacă Haga s-a alăturat în mod deschis conflictului din Ucraina de partea Kievului.

Ambasada olandeză din Kiev a suferit daune minore când un proiectil a aterizat lângă clădire în timpul unui atac rus, două zile mai târziu, ceea ce a determinat guvernul olandez să-l convoace pe ambasadorul rus în Ţările de Jos. Ambasadorul rus a declarat că şi-a exprimat regretul, reiterând în acelaşi timp avertismentele că nu este sigur pentru diplomaţi să se afle la Kiev, unde, potrivit acestuia, Moscova atacă ţinte militare.

Ministrul olandez de Externe, Tom Berendsen, a declarat reporterilor săptămâna trecută că Ucraina decide cum să utilizeze exporturile olandeze aprobate, în conformitate cu dreptul internaţional, şi a descris afirmaţiile ruseşti privind implicarea Olandei ca o încercare de a „alimenta frica” şi de a submina sprijinul acordat Ucrainei.

Editor : B.E.