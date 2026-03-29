Rusia se află în pragul unui nou februarie 1917. Este afirmația lui Maxim Kalașnikov un „Z-blogger”, care prezice că Rusia va trăi o repetare a evenimentelor dramatice care au pus capăt dinastiei Romanovilor.

Criza economică, eșecurile de pe front și eșecurile geopolitice se combină pentru Federația Rusă într-o „furtună perfectă”. Federația Rusă s-a aflat în pragul unor evenimente care repetă februarie 1917, când Imperiul Rus și-a încetat existența.

Despre acest lucru a scris pe blogul său, pe 29 martie, popularul blogger rus Z, „patriotul furios” Maxim Kalașnikov, relatează Dialog.UA.

El a constatat că în Rusia „se pregătește ceva rău”. „Rechinii din industria materiilor prime sunt îngroziți de faptul că autoritățile i-au îndemnat să facă „contribuții voluntare” la „SVO” în timp ce industriile lor se prăbușesc… Fondurile sunt devorate de război… Adică baza socială superioară a puterii dispare. Populația săracă este obosită de război și furioasă din cauza restricțiilor impuse de TG (aplicația de mesagerie Telegram – n.r.) și de internet”, a scris Kalașnikov.

El a remarcat, de asemenea, eșecul geopolitic al Kremlinului – probabilă înfrângere în Ungaria a aliatului Viktor Orbán. Ratingurile sale electorale sunt în cădere liberă.

Pe front, a remarcat Kalașnikov, lucrurile stau la fel de rău pentru Rusia. Negocierile de pace mediate de SUA bat pasul pe loc, nu se întrevede nicio perspectivă de a schimba situația pe câmpul de luptă.

Un nou val de mobilizare nu va mai ajuta, este convins patriotul Z. „Suntem în pragul unor evenimente dramatice”, a scris Kalașnikov. El se așteaptă la greve în masă în întreprinderile metalurgice și de extracție a cărbunelui, care se află într-o situație deplorabilă din cauza crizei. Protestele pot degenera rapid în tulburări, în urma cărora Federația Rusă își va înceta existența în forma sa actuală, așa cum s-a prăbușit Imperiul Rus în 1917.

Ce s-a întâmplat în februarie 1917

În februarie 1917, Rusia a trecut prin Revoluția din Februarie, un eveniment crucial care a marcat sfârșitul autocrației țariste și prăbușirea Imperiului Rus.

Principalele evenimente și consecințe au fost:

Abdicarea Țarului: Presiunea protestelor masive și pierderea sprijinului armatei l-au forțat pe Țarul Nicolae al II-lea să abdice pe 2 martie (stil vechi) / 15 martie (stil nou) 1917, punând capăt dinastiei Romanov.

Totul a început în Petrograd (Sankt Petersburg), unde lipsa alimentelor (în special pâinea), iarna severă și nemulțumirea față de participarea Rusiei la Primul Război Mondial au scos mii de oameni în stradă.

După căderea țarului, s-a instalat un sistem de guvernare instabil, împărțit între: Guvernul Provizoriu (format din politicieni liberali și socialiști moderați care doreau reforme democratice” și Sovietul din Petrograd (un consiliu al muncitorilor și soldaților care deținea controlul real asupra maselor și armatei).

