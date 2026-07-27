Ilya Remeslo, bloggerul rus arestat în dosarul privind răspândirea „știrilor false” și care se afla în arest preventiv, a fost transferat la Institutul de Psihiatrie „Serbski”, a declarat pentru TASS o sursă „apropiată mediilor medicale”.

Informația a fost confirmată de avocatul bloggerului, Serghei Badamșin, însă acesta nu a dezvăluit motivul pentru care s-a întâmplat acest lucru. Duminică, 26 iulie, avocatul a publicat, de asemenea, pe canalul său de Telegram o fotografie în care apare la intrarea în institut. Badamșin a menționat că „a fost nevoit să se deplaseze acolo”, deoarece persoanei care i-a înmânat lui Remeslo pachetul i s-a confiscat pașaportul și nu i-a fost restituit timp de o oră și jumătate.

La mijlocul lunii iulie, bloggerul Z a fost percheziționat și reținut sub acuzația de a fi răspândit „știri false” despre armată (art. 207.3, alin. 2 din Codul Penal al Federației Ruse). Potrivit unor surse bine informate ale RBC, motivul a fost reprezentat de postările sale de pe canalul de Telegram. Pe 17 iulie, Tribunalul Raional Basmanny din Moscova l-a trimis pe Remeslo în arest preventiv.

După cum a informat Badamshin, pentru data de 24 iulie fusese programată examinarea recursurilor împotriva hotărârii judecătorești privind arestarea bloggerului. În martie, Remeslo a publicat pe canalul său de Telegram o serie de postări în care l-a criticat dur pe Vladimir Putin și a cerut ca acesta să demisioneze și să fie condamnat ca „criminal de război și hoț”. Câteva zile mai târziu, bloggerul a fost internat într-un spital de psihiatrie, din care a ieșit după 30 de zile.

La sfârșitul lunii aprilie, Remeslo a acordat un interviu Kseniei Sobchak, în care l-a criticat din nou pe Putin. L-a numit „principala cauză a tuturor problemelor din țara noastră”, subliniind că „toată lumea” știe acest lucru, inclusiv „corespondenții militari” și liderii de opinie. Cu toate acestea, potrivit lui, „practic toată lumea” se teme să spună că, sub conducerea lui Putin, „țara noastră se afundă într-un abis fără fund”. În același timp, Remeslo a făcut apel la combaterea „putinismului ca fenomen, și nu a lui Vladimir Putin în sine” și a prevăzut o „lovitură de stat palatinală silențioasă”, care, în opinia sa, ar putea fi condusă de premierul Mihail Mișustin.

Remeslo a devenit cunoscut cu mult înainte de războiul din Ucraina datorită luptei sale împotriva opozantului Alexei Navalnîi. Astfel, în urma denunțului său, împotriva fondatorului Fondului de Luptă împotriva Corupției (FBK) a fost deschis un dosar penal pentru fraudă legat de donațiile pentru campania prezidențială din 2017. Într-un interviu, Remeslo a declarat că îi este „cu adevărat milă” că Navalny a fost ucis în închisoare. De asemenea, el ar fi încercat să-l împiedice pe politician să se întoarcă în Rusia și ar fi organizat o campanie de „intimidare” împotriva acestuia, dar echipa lui Navalny nu a luat aceste amenințări în serios.

Editor : A.R.