Un bombardier strategic rusesc Tu-95 s-a prăbuşit marţi într-o zonă izolată din Extremul Orient al Rusiei în timpul unui zbor de antrenament, şase membri ai echipajului pierzându-şi viaţa, conform unui anunţ făcut de autorităţile ruse, transmite AFP, conform Agerpres.

„Avionul s-a prăbuşit într-o zonă nelocuită. Conform primelor informaţii, şase membri ai echipajului şi-au pierdut viaţa, în timp ce unul a fost rănit şi evacuat către un spital”, a declarat Ministerul Apărării, citat de agenţiile de presă ruse.

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Potrivit acestei surse, bombardierul nu era înarmat şi efectua un zbor de antrenament în regiunea Amur din Extremul Orient rus.

O echipă de anchetatori s-a deplasat la faţa locului pentru a stabili circumstanţele accidentului.

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Editor : A.M.G.