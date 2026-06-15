Un bombardier strategic rusesc Tupolev Tu-22M3 s-a prăbuşit luni în timpul unui zbor de antrenament în regiunea Irkuţk din Siberia, a anunţat Ministerul rus al Apărării, relatează agenţia Interfax, citată de Reuters.

Potrivit ministerului rus, piloţii avionului au reuşit să se catapulteze şi au supravieţuit accidentului.

Imagini neverificate difuzate pe reţelele de socializare arată un avion prăbuşindu-se într-o zonă împădurită şi producând o coloană uriaşă de fum, nu departe de râul Angara, notează Reuters, citată de Agerpres.

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Ucraina a executat în urmă cu un an o operaţiune spectaculoasă în care a lovit cu drone aerodromuri ruse situate la mii de kilometri depărtare de graniţa ucraineană şi unde erau staţionate în special avioane de bombardament TU-95 şi TU-22.

Potrivit unui bilanţ american, au fost lovite atunci până la 20 de avioane, iar aproximativ zece au fost distruse, fără însă ca acest atac să fi afectat semnificativ capacitatea aviaţiei strategice ruse, diminuând-o doar cu aproximativ 10%, iar avioanele TU-160, cele mai moderne, nu au fost afectate.

Editor : Liviu Cojan