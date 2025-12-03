Live TV

Un cosmonaut rus a fost exclus dintr-o misiune a SpaceX ddupă ce a fotografiat componente ale motoarelor de rachetă

ISS-55_Oleg_Artemyev_works_in_the_Columbus_module
Cosmonautul rus Oleg Artemiev Foto: NASA

Un cosmonaut rus a fost eliminat dintr-o viitoare misiune SpaceX către Stația Spațială Internațională după ce, potrivit unor informații, ar fi manipulat în mod necorespunzător materiale tehnice sensibile în timpul antrenamentelor din Statele Unite, scrie The Moscow Times.

Agenția de investigații The Insider a raportat că Oleg Artemiev, un cosmonaut veteran, ar fi fotografiat și sustras documente restricționate de la centrul de antrenament SpaceX din Hawthorne, California.

Analistul din industria spațială Georgi Trișkin a declarat pentru The Insider că, în urma incidentului, a fost lansată o anchetă interinstituțională.

Un canal popular de Telegram dedicat industriei spațiale, Yura Prosti, a afirmat separat că Artemyev a fost exclus din misiune săptămâna trecută după ce a fotografiat motoarele SpaceX și alte materiale controlate de legile americane privind exportul.

„Este greu de imaginat că un cosmonaut experimentat ar putea comite o greșeală atât de gravă în mod neintenționat”, a declarat Trishkin pentru The Insider.

 

