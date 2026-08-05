Un cunoscut criminal în serie din Rusia ar putea fi trimis de Moscova să lupte pe frontul ucrainean. Bărbatul a solicitat eliberarea pentru a merge la război, iar legea rusă permite eliberarea unor infractori în schimbul înregimentării în armată. Vitali Manișin, un fost oficial local din Ținutul Altai, condamnat pentru uciderea a peste 10 femei, vrea să semneze un contract cu Ministerul rus al Apărării pentru a evita o pedeapsă de 25 de ani de închisoare, informează platforma independentă Nemovska.

Vitali Manișin are de ispășit 25 de ani în spatele gratiilor, după ce a fost găsit vinovat că a violat și a ucis 11 tinere studente, care au murit în decurs de 10 ani, între 1989 și începutul anilor 2000.

Rusul în vârstă de 55 de ani, supranumit „Pescarul din Altai”, vrea să își spele păcatele pe front și a trimis deja o cerere conducerii administrației închisorii din Eniseisk, unde își ispășește în prezent pedeapsa. Încă nu a primit un răspuns.

Inițial, Manișin a fost suspectat de uciderea unei tinere în 1989, dar ulterior a fost anchetat pentru implicare în alte cazuri. În cele din urmă, fostul oficial a mărturisit uciderea primei sale victime, a cinci studente de la Universitatea Politehnică, a două candidate de la alte universități, a două femei aflate în căutarea unui loc de muncă și a mamei uneia dintre studente. El a ascuns toate cadavrele lor în districtul Kalmanski, unde locuia și lucra ca șef al administrației locale. Cadavrele unora dintre victime au fost descoperite în râul Obi de către pescari locali, care au alertat autoritățile.

Încă din 2022, Rusia a recrutat și a trimis deținuți pe front, inclusiv pe cei condamnați pentru crime violente și alte infracțiuni grave. Unele organizații pentru drepturile omului și mai mulți analiști independenți estimează că numărul total al condamnaților recrutați de Rusia ar putea fi în jur de 150.000-170.000.

Editor : Ș.R.