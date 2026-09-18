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Un deputat rus, fost campion olimpic și mondial la biatlon, a murit la 59 de ani. Ce se știe despre cauza morții

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Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului Rusiei. Foto: Profimedia
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Un deputat rus, dublu campion olimpic şi triplu campion mondial la biatlon, Serghei Cepikov, a murit la vârsta de 59 de ani, potrivit The Moscow Times, care citează un anunț al federației ruse de biatlon.

Cauza decesului lui Cepikov nu a fost făcută publică, însă o informaţie neconfirmată publicată de un canal de Telegram cu legături cu forţele de ordine ruse a susţinut că acesta a murit de cancer la spital.

Pe parcursul carierei sale internaţionale, care s-a întins pe două decenii şi a cuprins şase ediţii ale Jocurilor Olimpice de iarnă, Cepikov a câştigat o medalie de aur la ştafeta de biatlon în 1988 şi încă una la proba de sprint în 1994.

Cepikov a fost, de asemenea, de două ori campion mondial, câştigând aurul la proba pe echipe în 1989 şi la ştafeta mixtă în 2006, având între aceste două momente o carieră mai puţin încununată de succes în schiul de fond.

În 2006, s-a alăturat partidului de guvernământ „Rusia Unită”, susţinut de preşedintele Vladimir Putin, şi a fost ales în adunarea legislativă a regiunii Sverdlovsk în 2011. Era deputat în Duma de Stat din 2016.

Statele Unite, UE şi alte ţări occidentale l-au sancţionat pe Cepikov în 2022 pentru că a votat în favoarea invaziei pe scară largă a Ucrainei.

Editor : B.P.

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