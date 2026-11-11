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Un diplomat rus susține că Moscova ar putea încheia pacte de neagresiune cu statele membre ale NATO: „Ar primi garanții de securitate”

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NATO, Rusia. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Un diplomat rus de rang înalt a declarat miercuri că Moscova ar putea încheia pacte de neagresiune cu statele membre ale NATO, ca parte a unei noi arhitecturi de securitate pentru Europa, discutată în cadrul procesului de pace din Ucraina, relatează Reuters.

Vladimir Medinski, negociatorul-șef al Rusiei la negocierile de pace privind Ucraina – care au fost reluate săptămâna aceasta pentru prima dată din februarie – a declarat miercuri că ideea unui nou cadru de securitate pentru Europa a constituit tema centrală a celor două zile de negocieri de la Abu Dhabi, dar nu a oferit detalii cu privire la conținutul discuțiilor.

Alexei Drobinin, un diplomat de rang înalt din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, a prezentat miercuri o serie de propuneri detaliate cu privire la această idee în cadrul unei conferințe pe tema securității, desfășurată la Moscova.

Prima opțiune pe care a prezentat-o a fost aceea a unei alianțe defensive colective sau a unor acorduri bilaterale de asistență reciprocă, precum cele pe care Rusia le are cu Belarus și Coreea de Nord.

A doua posibilitate pe care a menționat-o se referea la acorduri politice prin care părțile se angajează să nu-și ajute reciproc adversarii în cazul unei agresiuni, precum pactul pe care Moscova îl are cu Iranul.

Iar a treia opțiune pe care a prezentat-o a fost cea a unor pacte bilaterale de neagresiune.

„De exemplu, acorduri de acest gen ar putea fi încheiate, printre altele, cu state membre individuale ale NATO, care ar primi apoi, de exemplu, garanții de securitate individuale suplimentare din partea Federației Ruse”, a declarat Drobinin în cadrul conferinței, potrivit înregistrării video a discursului său publicată online.

Unii politicieni europeni se opun oricărei discuții privind arhitectura generală de securitate a Europei, susținând că mai întâi trebuie să se ajungă la un acord cu privire la progresele în cazul Ucrainei — inclusiv un armistițiu —, deși oficialii americani au precizat clar că sunt deschiși la o astfel de discuție.

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Editor : A.M.G.

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