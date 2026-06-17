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Un editor de la Rossia-1 dezvăluie: Televiziunea de stat a primit ordin să-i prezinte lui Putin o „realitate cosmetizată” a Rusiei

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Vladimir Putin. Foto: Profimedia
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Președintele rus Vladimir Putin primește de ani de zile informări private care prezintă o imagine idealizată și cosmetizată a Rusiei, ascunzând în același timp provocările cu care se confruntă țara, a afirmat un fost editor de televiziune din Rusia.

Dmitri Skorobutov, care a devenit redactor-șef al emisiunii-fanion „Vesti” (știri) de pe canalul de televiziune Rossia-1 în 2006, a declarat că proiectul intern purta numele de cod „Telespectatorul principal”, scrie TVP World.

„Să spunem că un buletin obișnuit al emisiunii Vesti era difuzat la ora 20:00, după care echipa de producție rămânea la locul de muncă.

„Aveam instrucțiuni, în consecință, cu privire la ce știri să lăsăm în acest buletin, ce să adăugăm, unde să înfrumusețăm, unde să eliminăm, astfel încât lui Putin să i se prezinte apoi o imagine ideală a frumoasei Rusii de astăzi”, a spus Skorobutov într-un interviu pe YouTube acordat canalului leton „I Gryanul Grem”.

El a spus că acest format a fost introdus în 2011, în urma protestelor de masă din Moscova împotriva fraudei electorale și a corupției politice, după ce alegerile parlamentare din acel an l-au reales pe Putin.

Audiențele televiziunilor de stat rusești sunt în scădere, pe măsură ce publicul se îndepărtează de mesajele Kremlinului

Skorobutov a afirmat că anturajul lui Putin a fost „zdruncinat” de demonstrații, care au devenit unele dintre cele mai mari din istoria recentă a Rusiei, și „a încercat să-l izoleze [pe Putin] de evenimentele reale, de mediul informațional, fără a mai vorbi de orice contact cu lumea exterioară”.

El a susținut, de asemenea, că filtrarea informațiilor a crescut în ultimii ani, în special în legătură cu războiul Rusiei din Ucraina.

Potrivit lui Skorobutov, reportajele de pe linia frontului au devenit din ce în ce mai restricționate după aprilie 2022, în urma scufundării de către Ucraina a navei-amiral „Moskva” a Flotei Mării Negre.

„Ceea ce văd acum este pur și simplu un coșmar. El știe puține lucruri despre evenimentele reale și foarte puțin despre ceea ce se întâmplă în război”, a spus el. „Ei pot crea o astfel de realitate în care totul este în regulă pentru [Putin]”.

Skorobutov a declarat că a fost odată un susținător fervent al lui Putin, dar și-a schimbat ulterior opiniile după ce a părăsit mass-media de stat în urma unei dispute cu conducerea televiziunii de stat în 2017.

În 2020, i s-a acordat azil politic în Elveția după ce a devenit un critic public al cenzurii din televiziunea de stat rusă.

Editor : Sebastian Eduard

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