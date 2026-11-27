Organizațiile rusești îi ajută pe soldații care au fugit de pe linia frontului să treacă ilegal în Finlanda și publică din ce în ce mai mult înregistrări video ale călătoriilor lor. Poliția finlandeză de frontieră avertizează că această tendință tot mai mare ar putea expune metodele de supraveghere și slăbi securitatea, potrivit Yle.

„Aceste videoclipuri reprezintă o tendință în creștere care nu afectează doar granița Finlandei”, a declarat comandantul grănicerilor, Matti Pitkäniitty. „Videoclipurile sunt un fel de Tripadvisor pentru persoanele care trec ilegal granițele”, a completat el.

Până în prezent, în acest an, 13 persoane au intrat ilegal în Finlanda peste granița terestră de est, departe de punctele oficiale de trecere. Opt dintre cazuri au fost în Karelia de Nord, inclusiv șapte în Ilomantsi.

Urmăr irea călătoriil or pe YouTube

Yle a găsit două videoclipuri în care doi bărbați descriu lunga lor călătorie din Rusia până în Finlanda prin pădurile din Karelia. Poliția de frontieră finlandeză afirmă că videoclipurile care expun trecerile de frontieră ar putea slăbi securitatea Finlandei.

„Dacă informațiile despre supravegherea tehnică care au fost observate sunt publicate online, acest lucru slăbește capacitatea noastră de a monitoriza granița”, a declarat Pitkäniitty.

Potrivit oficialului, aceste tipuri de videoclipuri sunt probabil la fel de urmărite în Rusia ca în Finlanda. „Autoritățile ruse încearcă să închidă rutele care au fost folosite și să remedieze lacunele din supravegherea lor”, a spus el.

Unul dintre ONG-urile rusești care oferă informații despre trecerea frontierei este Tvjordyi znak.

„Alegem secțiuni ale frontierei care ne permit să inducem în eroare supravegherea frontierelor de către FSB”, a scris fondatorul grupului, Vladimir Berngardt, într-un mesaj pe Telegram. „Dacă Rusia își consolidează granița prin Karelia de Nord, vom căuta alte puncte slabe de-a lungul frontierei rusești.”

Deși Berngardt a declarat că Finlanda acordă protecție transfugilor, Serviciul finlandez de imigrare (Migri) nu are directive care să îl împiedice să ordone îndepărtarea dezertorilor Armatei ruse din țară, potrivit lui Melanie Soini, specialistă-șefă la Migri.

„Nevoia de protecție a fiecărui solicitant de azil este întotdeauna evaluată individual, iar deciziile se bazează pe informațiile disponibile și actualizate”, a afirmat ea.

Rușii au depus aproximativ 200 de cereri de azil în Finlanda până în prezent în acest an. Aproximativ 10 dintre acestea au fost de la dezertori ai armatei, potrivit Migri.

Agenția a declarat că nu colectează statistici privind rezultatele cererilor de azil ale dezertorilor.

Editor : Ș.R.