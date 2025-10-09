În noaptea de 9 octombrie, în apropiere de Moscova, în urma unui incendiu într-o casă pe roți, a murit un veteran al așa-numitei „SVO” și fostul înalt funcționar al regiunii Smolensk, Oleg Ivanov. În acea zi, el împlinea 56 de ani.

Incendiul a izbucnit în jurul orei două noaptea pe teritoriul centrului social familial. Potrivit SHOT, două mașini au luat foc în parcarea centrului.

În timpul incendiului s-au auzit mai multe explozii – au explodat buteliile de gaz instalate în mașini. După stingerea focului, angajații Ministerului Situațiilor de Urgență au descoperit cadavrul unui bărbat într-una dintre mașini.

Potrivit SHOT, victima este Oleg Ivanov, veteran al „SVO”, care, după întoarcerea de pe front, se ocupa de „activități umanitare” – colecta și livra ajutoare participanților la războiul cu Ucraina.

În ajunul tragediei, potrivit informațiilor canalului, el a adus un nou transport la centrul social, unde se organiza o colectă pentru militari. Ivanov a decis să nu se oprească la sanatoriu, ci să înnopteze în rulota sa, pentru a pleca a doua zi spre Smolensk, transmite presa rusă.

Conform datelor furnizate de „Baza”, Ivanov a sosit la Sergiev Posad cu remorca sa pentru a participa la „stagiu în cadrul programului special „Eroii din Podmoskovia”.

Oleg Ivanov a ocupat anterior funcții înalte în regiunea Smolensk, fiind șeful departamentului principal pentru tineret și educație patriotică din regiune. De asemenea, Ivanov a fost membru al consiliului central al Veteranilor de război din Rusia. Avea medalia „Pentru curaj” și Crucea Sfântului Gheorghe de gradul IV a autoproclamatei „DNR”, scrie SHOT.

