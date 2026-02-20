Live TV

Un general rus i-a trimis soției poze cu urechi tăiate ale prizonierilor ucraineni: „Voi aduna o ghirlandă și ți-o voi face cadou”

general rus
Generalul rus Roman Demurchiev i-a trimis soției sale fotografii cu urechile tăiate ale soldaților ucraineni și a discutat cinic despre acest lucru în corespondența lui cu ea, transmit jurnaliștii ruși de la Sistma și Shema. 

Adjunctul comandantului Armatei a 20-a a Federației Ruse, generalul-maior Roman Demurchiev, s-a lăudat soției sale în corespondența personală cu fotografii ale urechilor tăiate ale soldaților ucraineni. Acest lucru este menționat în ancheta proiectelor „Schema” și „Sistema”, care au studiat arhiva mesajelor sale din perioada 2022-2024.

Conform materialelor publicate, pe 18 octombrie 2022, Demurchiev le-a comunicat cunoștințelor sale despre capturarea poziției ucrainene și luarea de prizonieri. La mesaj a atașat o fotografie cu urechi umane tăiate și înnegrite. Aceeași fotografie a trimis-o și soției sale, Alexandra.

În corespondența dintre soți s-a discutat ce să facă cu părțile tăiate ale cadavrelor. Conversația a avut un caracter sincer cinic: generalul a scris că „va aduna ghirlanda și o va oferi cadou”, la care a primit ca răspuns o comparație cu „urechile de porc la bere”.

Ancheta conține și alte mesaje ale lui Ddmurchiev, în care descrie execuțiile și uciderile prizonierilor militari ucraineni. Jurnaliștii notează că natura corespondenței indică o lipsă demonstrativă de teamă față de consecințe.

Ddmurchiev, în vârstă de 49 de ani, este un participant activ la invazia Rusiei în Ucraina. În 2023, i s-a acordat gradul de general-maior, a primit distincții de stat și a participat la întâlniri cu înalta conducere militară a Rusiei.

Anterior, „Cursor” a scris că dictatorul de la Kremlin, Vladimir Putin, nu poate opri războiul din Ucraina din cauza riscului de a-și pierde puterea. În același timp, continuarea războiului amenință Rusia cu grave tulburări economice.

