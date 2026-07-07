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Un guvernator rus a rămas în pana prostului din cauza propriilor legi. Oficialul a făcut autostopul pentru a ajunge în oraș

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Coada la o benzinărie din Rusia. Foto: Profimedia Images
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Mașina de serviciu a șefului regiunii Vologda, Georgy Filimonov, a rămas blocată pe șoseaua de centură a orașului Vologda din cauza lipsei de benzină. „Cu doar 15 minute în urmă s-a oprit din cauza lipsei de combustibil. Rezervorul era gol. <…> M-am mutat din mașina de serviciu într-un autoturism care a acceptat să mă ducă mai departe”, a povestit Filimonov pe canalul său de Telegram..

Potrivit acestuia, acest episod a demonstrat că „suntem cu toții în aceeași barcă și rezolvăm problema existentă”.

Șeful regiunii Vologda a menționat, de asemenea, că, până atunci, a ținut legătura toată ziua cu conducerea companiei LUKOIL, care deține până la 90% din stațiile de benzină din regiune, precum și cu „Gazpromneft” și „Tatneft”. „Analizăm posibilitatea de a crește livrările și expedierile de la baza petrolieră în regim zilnic”, a subliniat Filimonov.

Înainte de aceasta, el i-a îndemnat pe locuitorii din zonă să nu facă stocuri de combustibil și „să nu cedeze panicii”, întrucât cererea a crescut „aproape de două ori”. „Trebuie să le oferim posibilitatea vecinilor și compatrioților noștri să-și alimenteze mașinile”, a explicat Filimonov. În regiunea Vologda, de la sfârșitul lunii iunie sunt în vigoare restricții privind vânzarea de combustibil — nu mai mult de 30 de litri de benzină și 60 de litri de motorină pe mașină. În același timp, este interzisă achiziționarea de combustibil în canistre.

Criza combustibililor din Rusia se agravează de la începutul lunii iunie. Aceasta a apărut ca urmare a atacurilor Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol, care s-au intensificat brusc în luna mai. Acest lucru a dus la oprirea efectivă a procesului de rafinare a petrolului în Rusia Centrală, iar gradul de utilizare a rafinăriilor a scăzut la cel mai mic nivel din 2009. Conform datelor Reuters, în iunie producția de benzină din Rusia a scăzut cu 25% — până la 85.000 de tone pe zi, în timp ce consumul estival se ridică la 110.000 de tone pe zi.

În acest context, autoritățile au impus oficial restricții asupra vânzării de combustibil în peste 40 de regiuni, inclusiv în teritoriile ocupate ale Ucrainei, potrivit estimărilor RBC. În același timp, au fost înregistrate plângeri privind întreruperile în aprovizionare, precum și stații de alimentare goale sau închise, din 85 de regiuni.

Pentru a combate criza, guvernul a decis să crească importurile de combustibil din Belarus și a încheiat acorduri de aprovizionare cu India, precum și a autorizat rafinăriile să reducă cerințele privind calitatea benzinei la standardul „Euro-3”. În plus, la stațiile de alimentare ar putea reapărea benzina „Euro-2”, a cărei vânzare a fost interzisă în Rusia începând cu 2013. Se consideră că acest combustibil accelerează uzura autovehiculelor moderne, ale căror motoare sunt proiectate pentru un standard mai ridicat de benzină.

Editor : A.R.

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