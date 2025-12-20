Mașinăria rusească de propagandă a turat toate motoarele pentru ca sesiunea anuală de întrebări și răspunsuri a lui Vladimir Putin să pară cât mai naturală. În realitate, întrebările au fost, toate, verificate și aprobate înainte, iar unele momente au fost chiar coregrafiate. Un jurnalist și-a folosit întrebarea către președinte ca să își ceară în căsătorie iubita.

În timpul conferinței de presă maraton, Vladimir Putin i-a dat cuvântul, la un moment dat, unui jurnalist care purta o pancartă cu mesajul „Vreau să mă căsătoresc”.

Băiatul cu pancarta pe care scrie „Vreau să mă căsătoresc”. Probabil mă va întreba despre alt subiect.

Vladimir Vladimirovici, vă salut. Numele meu este Kirill Bazhanov, sunt de la Canalul 4, Ekaterinburg.

Ești îmbrăcat ca și cum ai fi deja pregătit pentru ceremonia de căsătorie!

Da, într-adevăr. Acest pancartă nu este o întâmplare. Știu că prietena mea se uită acum la această conferință de presă: Olga, draga mea, te rog, mărită-te cu mine! Și pentru că s-a întâmplat aici, Vladimir Vladimirovici, vom fi foarte bucuroși să vă vedem la nunta noastră.

