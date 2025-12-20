Live TV

Video Un jurnalist rus și-a cerut iubita de nevastă în timpul conferinței de presă maraton a lui Vladimir Putin, pe care l-a invitat la nuntă

Data actualizării: Data publicării:
Digi 24_2025_12_20_07_39_32

Mașinăria rusească de propagandă a turat toate motoarele pentru ca sesiunea anuală de întrebări și răspunsuri a lui Vladimir Putin să pară cât mai naturală. În realitate, întrebările au fost, toate, verificate și aprobate înainte, iar unele momente au fost chiar coregrafiate. Un jurnalist și-a folosit întrebarea către președinte ca să își ceară în căsătorie iubita.

În timpul conferinței de presă maraton, Vladimir Putin i-a dat cuvântul, la un moment dat, unui jurnalist care purta o pancartă cu mesajul „Vreau să mă căsătoresc”.

  • Băiatul cu pancarta pe care scrie „Vreau să mă căsătoresc”. Probabil mă va întreba despre alt subiect.
  • Vladimir Vladimirovici, vă salut. Numele meu este Kirill Bazhanov, sunt de la Canalul 4, Ekaterinburg.
  • Ești îmbrăcat ca și cum ai fi deja pregătit pentru ceremonia de căsătorie!
  •  Da, într-adevăr. Acest pancartă nu este o întâmplare. Știu că prietena mea se uită acum la această conferință de presă: Olga, draga mea, te rog, mărită-te cu mine! Și pentru că s-a întâmplat aici, Vladimir Vladimirovici, vom fi foarte bucuroși să vă vedem la nunta noastră.

Citește și:

La 73 de ani, Vladimir Putin mărturiseşte că este îndrăgostit

Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la BBC: „Ce prostie”

VIDEO Lumea paralelă prezentată de Putin rușilor în 5 ore: Ucraina a atacat prima; „Nu am ucis civili”; Kievul nu vrea să oprească războiul

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cotton harvest from field
1
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit...
Președintele polonez Karol Nawrocki și președintele ucrainean Volodimir Zelenski
2
Președintele Poloniei l-a criticat pe Zelenski chiar în conferința de presă comună: „Nu a...
F-16 Turcia
3
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul...
Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe chinez.
4
China ia atitudine după ce SUA au anunțat că vând Taiwanului arme în valoare de 11...
graniceri rusi - estonia
5
Trei grăniceri ruși au pătruns ilegal pe teritoriul Estoniei. Autoritățile de la Tallinn...
K.O în runda a 6-a! Anthony Joshua și Jake Paul au făcut show. "Cred că mi-a rupt maxilarul. Sigur e rupt!"
Digi Sport
K.O în runda a 6-a! Anthony Joshua și Jake Paul au făcut show. "Cred că mi-a rupt maxilarul. Sigur e rupt!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin și Dmitri Kozak
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească războiul din Ucraina. Era pregătit să fie împușcat
vladimir putin la birou
La 73 de ani, Vladimir Putin mărturiseşte că este îndrăgostit
Vladimir Putin
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la BBC: „Ce prostie”
S-400 Triumph
Turcia vrea să dea înapoi Rusiei bateriile antiaeriene S-400, pentru a câștiga favorurile SUA
vladimir putin -sesiune intrebari raspunsuri - decembrie 2025
Vladimir Putin critică dur tentativa UE de a „jefui” activele rusești: „Indiferent ce fură sau cum o fac, vor trebui să restituie”
Recomandările redacţiei
Vladimir putin / Ursula von der Leyen
Acordul UE pentru Ucraina menține Kievul în luptă, dar păstrează...
Drone Operators Undergo Training In Kherson Region
De ce pierde România cursa pentru integrarea dronelor militare în...
bucuresti ceata vremea
Prognoza meteo pentru weekend și zilele următoare. Meteorologii spun...
byron cu sefa de la hr se imbratiseaza la concert coldplay
Povestea celor 16 secunde din spatele momentului viral de la...
Ultimele știri
Pelerinaj pe „Drumul Cenușii” pentru eroii Revoluției de la Timișoara. „Bunica mea a fost erou-martir. A avut o inimă mare”
„Acest avion nu va decola până când nu vom primi ceea ce ni se cuvine”. De ce a refuzat un pilot din Mexic să-și facă meseria
Platforma petrolieră a Lukoil din Marea Caspică, atacată din nou cu drone de Ucraina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Adorabila prințesă Charlotte cucerește inimile tuturor: „Cât de dulce e!”. William și Kate, eleganți pentru...
Cancan
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Fanatik.ro
Jucătorul care s-a îmbătat în avionul naționalei și s-a luat de selecționer. ”Nu m-a băgat nici măcar un...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Ilie Dobre, la un pas de moarte! A făcut preinfarct și a fost operat. Prima reacție a celebrului crainic...
Adevărul
„Școala Altfel” fără excursii. Ideea unei diriginte care a transformat programul într-o experiență memorabilă
Playtech
Cât este indemnizaţia de plasament la final de 2025: tabel oficial în funcţie de judeţ
Digi FM
Mihaela Rădulescu, mesaj sfâșietor după moartea mamei sale: „Bărbatul și mama mea, amândoi au plecat prea...
Digi Sport
"Dacă eşti cu adevărat rău, hai în ring!" Marea provocare lansată după meciul Anthony Joshua - Jake Paul
Pro FM
Selena Gomez, despre speculațiile continue legate de vocea sa: „Uneori se întâmplă lucruri”
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
Situație critică în agricultură: „80% dintre fermieri nu-și mai pot plăti datoriile. Să-i execut sau să fiu...
Newsweek
O schimbare a legii pensiilor încaieră 2 instituții ale statului. 15 ani devin contributivi. Cine beneficiază?
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Turta dulce, desertul de Crăciun cu beneficii aparte. E plină de antioxidanți și are proprietăți...
Digi Animal World
Ce a pățit un raton care a intrat din greșeală într-un magazin de băuturi alcoolice. L-au găsit leșinat în...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...